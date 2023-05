Shamekia Morris es una estadounidense que se ha vuelto viral en las redes sociales, tras mostrar los "tatuajes" de su hijo desde que tenía seis meses. La diseñadora de modas que vive en West Palm Beach, al sur de Florida, con su esposo y su hijo, Treylin, ha recibido toda clase de comentarios y críticas, después de mostrar a su primogénito con los diseños en la piel.

La mujer, que ha dejado claro su amor por la tinta, empezó a cubrir a su hijo desde que era un bebé; en el cuello, el pecho, los brazos y las piernas.

Al principio, su familia no estaba de acuerdo, pero al notar que los seguidores de la cuenta que le creó a su hijo en TikTok e Instagram con el usuario 'nuggetWorld561', creció en adeptos, la apoyaron.

“Cuando a Shameka se le ocurrió la idea, no estaba de acuerdo. Estaba totalmente en contra. No quería que hiciera eso con él, Pero como vi a dónde podría llevarlos, no tuve ningún problema porque resultó ser algo positivo”, dijo su hermana, Dinera Morris, en entrevista con el medio digital 'Truly Show'.

Sin embargo, ante la inusual imagen de su primogénito, que ahora tiene dos años, no hacen falta las críticas de algunos internautas que se topan con las fotografías en la cuenta que ya supera los 380 mil seguidores y donde se pueden leer algunos comentarios.

"¿Por qué las autoridades no se han llevado a este bebé?", "Esos tatuajes son reales? Tal vez su hijo no quiera tatuarse así algún día", "Rezo por todo lo que no es natural, qué triste", "Cómo someten al bebé a un dolor así", entre otros juicios.

Pero eso no es todo, pues la estadounidense de 29 años afirma que las declaraciones a veces no se quedan en simples comentarios, sino que escalan mucho más, como el recibir amenazas por tatuar a Treylin.

“Recibo muchas críticas y hasta amenazas porque la gente no está acostumbrada a ver a un bebé con tatuajes. Dicen que estoy criando a mi hijo como un 'gángster' y un 'matón'”, expresó Shamekia Morris para el canal citado.

No obstante, Morris ha aclarado en varias ocasiones en las redes sociales, que estos diseños son lavables, y que el niño no se somete a ningún dolor, puesto que los tatuajes son provisionales y se adhieren a la piel con agua.

Finalmente, afirma que “cuanto más se moleste el mundo, más va a seguir colocándole tatuajes temporales a su hijo porque siente que a él le encantan".

