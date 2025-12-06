Más Información

Caracas.- Los presidentes de , Nicolás Maduro, y , Recep Tayyip Erdogan, conversaron vía telefónica en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe y varias aerolíneas internacionales, incluida Turkish Airlines, suspendieron vuelos al país sudamericano.

En la comunicación ambos mandatarios acordaron restablecer "a la brevedad" la ruta de la aerolínea turca, que suspendió las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo venezolano, se informó este sábado en un comunicado compartido por el canciller, Yván Gil.

"Coincidieron en la importancia de restablecer, a la brevedad, la conexión aérea Caracas-Estambul-Caracas a través de Turkish Airlines, lo que permitirá continuar transportando miles de turistas e inversionistas que semanalmente utilizan esta ruta", se indicó.

Venezuela se mantiene momentáneamente operando vuelos internacionales a través de sus aerolíneas locales, como Laser y la estatal Conviasa. Foto: AFP
Venezuela se mantiene momentáneamente operando vuelos internacionales a través de sus aerolíneas locales, como Laser y la estatal Conviasa. Foto: AFP

El pasado noviembre, Turkish canceló temporalmente sus operaciones en Venezuela luego del aviso emitido ese mes por parte de la Administración Federal de Aviación de EU, que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Tras esta decisión, el gobierno de Venezuela revocó la concesión de vuelo a Turkish así como a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia y Gol, que también habían suspendido operaciones en Venezuela, y posteriormente canceló el permiso a Plus Ultra y Air Europa por la misma razón.

Por tanto, Venezuela se mantiene momentáneamente operando vuelos internacionales a través de sus aerolíneas locales, como Laser y la estatal Conviasa.

La crisis de conectividad aérea se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.

Maduro y Erdogan dialogan sobre geopolítica mundial

Según el comunicado publicado este sábado, Maduro y Erdogan intercambiaron "posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como sobre los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad".

De acuerdo al escrito, el presidente de Turquía "expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen sobre Venezuela", mientras Maduro explicó "detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas".

