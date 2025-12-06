Más Información
Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"
Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan dos muerto y 8 heridos
Mundial 2026: El partido número mil en la historia de las Copas del Mundo se jugará en México; ¿Cuándo y dónde?
Sheinbaum defiende la justa medianía en la 4T; "no hay justificación para vivir con lujos y privilegios", advierte
Mónica Fernández, directora del INDEP, responde a supuesto fraude en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; "son vaciladas", dice
Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación
Científicos ganadores del Nobel subrayan la importancia de financiar la ciencia básica para futuros avances médicos
Motociclistas armados someten y roban con violencia a clientes y dueño de negocio en Jiutepec, Morelos
Caracas.- Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Turquía, Recep Tayyip Erdogan, conversaron vía telefónica en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe y varias aerolíneas internacionales, incluida Turkish Airlines, suspendieron vuelos al país sudamericano.
En la comunicación ambos mandatarios acordaron restablecer "a la brevedad" la ruta de la aerolínea turca, que suspendió las operaciones entre Caracas y Estambul a raíz de la advertencia sobre el espacio aéreo venezolano, se informó este sábado en un comunicado compartido por el canciller, Yván Gil.
"Coincidieron en la importancia de restablecer, a la brevedad, la conexión aérea Caracas-Estambul-Caracas a través de Turkish Airlines, lo que permitirá continuar transportando miles de turistas e inversionistas que semanalmente utilizan esta ruta", se indicó.
Lee también
El pasado noviembre, Turkish canceló temporalmente sus operaciones en Venezuela luego del aviso emitido ese mes por parte de la Administración Federal de Aviación de EU, que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante "una situación potencialmente peligrosa en la región".
Tras esta decisión, el gobierno de Venezuela revocó la concesión de vuelo a Turkish así como a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia y Gol, que también habían suspendido operaciones en Venezuela, y posteriormente canceló el permiso a Plus Ultra y Air Europa por la misma razón.
Por tanto, Venezuela se mantiene momentáneamente operando vuelos internacionales a través de sus aerolíneas locales, como Laser y la estatal Conviasa.
La crisis de conectividad aérea se da en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington, tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.
Lee también
Maduro y Erdogan dialogan sobre geopolítica mundial
Según el comunicado publicado este sábado, Maduro y Erdogan intercambiaron "posiciones, criterios y valoraciones sobre la geopolítica mundial, así como sobre los más recientes acontecimientos globales que inciden en la estabilidad y el futuro de la humanidad".
De acuerdo al escrito, el presidente de Turquía "expresó su profunda preocupación por las amenazas que recientemente se ciernen sobre Venezuela", mientras Maduro explicó "detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas".
Lee también Venezuela está en una "revolución pacífica, pero no desarmada", dice Diosdado Cabello
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]