Un exgobernador opositor de Venezuela procesado por "terrorismo" e "instigación al odio" murió en prisión el sábado, informaron a la AFP representantes de organizaciones de derechos humanos.
Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección del presidente Nicolás Maduro. La oposición denuncia fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.
La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos en su mayoría acusados de "terrorismo". Unos 2.000 han sido excarcelados desde entonces, según cifras oficiales.
Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.
Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó a la AFP Romero. "La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar", agregó.
Registran al menos 6 opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024
Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024 que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.
"¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?", señaló Romero.
Díaz "había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado", informó a la AFP el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal. "Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor publico", dijo.
Según el recuento más reciente de Foro Penal en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.
