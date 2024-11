İnsansız Hava Araçları Teknoloji Konsorsiyumu tarafından Üretilen Çeşitli İntihar Saldırı Dronlarının Performans Testlerini Yerinde Yönettim.

Kim Jong Un Directs Performance Tests of Various Suicide Attack Drones Produced by the Unmanned Aerial Vehicle Technology Consortium. pic.twitter.com/vu2hxIeRiF