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Un jurado de Nuevo México declaró el martes al gigante de las redes sociales como responsable de poner en peligro a menores de edad al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, informó la compañía.

El veredicto, que crea un precedente, fue emitido al cabo de un juicio de seis semanas en el que el estado acusó a la empresa matriz de de no proteger a los menores del abuso sexual y la trata de personas.

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El grupo californiano fue condenado a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

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