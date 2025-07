Julio César Chávez Jr. sigue bajo custodia del ICE, dice abogado a Los Angeles Times; aplazan su audiencia hasta agosto

Un día después de que el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. no compareciera a una audiencia en Los Ángeles sobre un caso en su contra por posesión ilegal de arma, su abogado, Michael A. Goldstein, dijo al diario estadounidense Los Angeles Times que su cliente está bajo custodia del Servicio De Inmigración y Aduanas (ICE), tras ser detenido con fines de “remoción expedita” a México.

“Estamos informados de que el Sr. Chávez permanece bajo custodia del ICE y por esa razón, su asunto pendiente”, por el que debía comparecer el lunes, “fue aplazado hasta agosto, para que podamos tener más información”, dijo Goldstein.

Los Angeles Times pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una actualización sobre la situación de Chávez Jr. y su posible deportación, sin obtener respuesta, hasta ahora.

El lunes, Goldstein dijo al USA Today que desconocía el paradero de su cliente, que hace tres días se enteró de que Chávez Jr. estaba en Hidalgo, Texas, bajo custodia del DHS, pero que a ciencia cierta, no sabía dónde está, o si permanece en Estados Unidos. "No tenemos ni idea. No tenemos información. Desafortunadamente”.

El pugilista debía comparecer ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, división noroeste, para solicitar la libertad anticipada, tras ingresar voluntariamente a un programa de rehabilitación para evitar un juicio relacionado con una acusación en su contra por posesión de armas de fuego. El caso data de enero de 2024.

Goldstein detalló al USA Today que Chávez Jr. comenzó el programa de rehabilitación hace cinco meses. Pero como no acudió al tribunal el lunes, la jueza supervisora adjunta Neetu S. Badhan-Smith fijó una nueva vista para el 21 de agosto.

Chávez Jr. fue detenido la semana pasada afuera de su casa en Studio City por agentes del ICE, por permanecer en Estados Unidos a pesar de que su visa venció, y por mentir a la autoridad migratoria al solicitar la ciudadanía estadounidense. La detención fue con fines de “remoción expedita” a México, explicó el DHS, que señaló al boxeador de vínculos con el Cártel de Sinaloa debido a su matrimonio con Frida Muñoz, viuda de Édgar Guzmán, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, asesinado en Sinaloa.

Además, el DHS dijo que en México existía una orden de aprehensión contra Chávez Jr. por delincuencia organizada y tráfico de armas. La versión fue confirmada por el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero.

