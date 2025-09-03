Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Telcel y AT&T presentan fallas en su servicio; usuarios lo reportan a través de Downdetector

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Aplicará México cuota compensatoria definitiva a importaciones de calzado de China; estarán vigentes por 5 años

Aplicará México cuota compensatoria definitiva a importaciones de calzado de China; estarán vigentes por 5 años

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Tornado provoca daños en locales, casas y negocios de Chiapas; desconocen si hay lesionados

Tornado provoca daños en locales, casas y negocios de Chiapas; desconocen si hay lesionados

¡Rompió récord! Zona de lluvia intensa del 2 de septiembre fue 5 veces más grande que la del 10 de agosto: Segiagua

¡Rompió récord! Zona de lluvia intensa del 2 de septiembre fue 5 veces más grande que la del 10 de agosto: Segiagua

Una jueza estadounidense ordenó el miércoles anular los recortes de fondos impuestos por el gobierno del presidente a la , acusándola de antisemitismo y parcialidad en la institución.

"El tribunal revoca y anula" las decisiones de la administración en este sentido, al considerarlas una "violación de la Primera Enmienda" de la , declaró la jueza federal de Boston Allison Burroughs, en referencia a las órdenes emitidas a partir del 14 de abril de 2025.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha acusado a la prestigiosa universidad estadounidense de servir de caldo de cultivo para la ideología "woke", un término peyorativo de la derecha para designar las políticas de fomento de la diversidad.

Lee también

Trump también señala a Harvard de no proteger adecuadamente a sus estudiantes judíos o israelíes durante las protestas en el campus que exigían un alto el fuego en la Franja de Gaza.

En represalia, el gobierno del republicano retiró poco más de 2 mil 600 millones de dólares en subvenciones federales a Harvard, incluidas las destinadas al sector salud, y revocó su certificación en el sistema mediante el cual se autoriza a los estudiantes internacionales a estudiar en Estados Unidos.

La jueza se pronunció tras una demanda presentada por la universidad.

"Es evidente, incluso basándose únicamente en las propias admisiones de Harvard, que la universidad se ha visto afectada por el antisemitismo en los últimos años y podría (y debería) haber abordado mejor el problema", escribió.

Lee también

"Dicho esto, en realidad existe poca conexión entre la investigación afectada por la cancelación de las subvenciones y el antisemitismo", agregó.

La jueza, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama, afirmó que las pruebas que había visto sugerían que Trump "utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológico contra las principales universidades del país".

Los recortes a la financiación de Harvard obligaron a la institución a implementar una congelación de contrataciones, y pausar ambiciosos programas de investigación, especialmente en los ámbitos de la salud pública y la medicina. Expertos advirtieron que estas interrupciones ponían en riesgo la vida de estadounidenses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit. Foto: Infonavit / Adobe

Carlos debía más de 1 millón y ahora paga solo 2,800 pesos: descubre su secreto con Infonavit

Canadá. iStock/Sviatlana Barchan

¿Los canadienses requieren visa para entrar a Estados Unidos? Casos en los que sí es necesaria

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026. Foto: iStock / gorodenkoff / Mampfred

¿Quieres trabajar en la NASA? La agencia busca “voluntarios” para la misión Artemis II rumbo a la Luna en 2026

Surf. Foto: Pixabay/Kanenori

California sobre las olas: Experiencias únicas de surf en el 'Estado Dorado'

Foto: Cortesía Disney World

Cambios y expansión en el parque temático Magic Kingdom: Disney sorprende con su anuncio