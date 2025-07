Beirut.- El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, afirmó este viernes que no están dispuestos a desarmarse en estos momentos y que dialogarán solo una vez desaparezca la amenaza israelí, así su negativa suponga una nueva "confrontación".

"No abandonaremos nuestra fe ni nuestra fuerza, estamos listos para la confrontación. No habrá rendición ni entrega de las armas de la resistencia e Israel no nos las va a quitar", defendió el secretario general de la formación durante un discurso televisado por canales afines.

El clérigo chií argumentó que la existencia de armamento supone el "principal obstáculo" a la expansión del Estado judío y es necesaria para proteger al país mediterráneo, por lo que condicionó un eventual diálogo interno al respecto a la previa desaparición de la amenaza israelí.

Foto: Archivo/ AFP

Pese a la entrada en vigor de un alto al fuego el pasado noviembre, Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario, a veces con oleadas de bombardeos de envergadura como los que esta misma semana dejaron doce muertos en el oriental Valle de la Bekaa.

Además, mantiene a sus tropas en cinco colinas del sur del Líbano, de donde se niega a retirarlas, en violación de las estipulaciones del cese de hostilidades.

"Sabemos que la confrontación es costosa, pero la rendición nos dejará sin nada. Aprendamos de las experiencias de la región y del mundo", afirmó Qassem durante su intervención.

Sus declaraciones se producen menos de dos semanas después de que el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, visitara Beirut para promover una propuesta dirigida a abordar los puntos aún por resolver desde el alto el fuego, con foco en el desarme de Hezbolá.

Este viernes, el líder del movimiento criticó el plan estadounidense, al asegurar que primero demanda el desarme de su grupo a cambio de retiradas "parciales". Además, arremetió contra el mediador de Washington por haber incumplido en el pacto de las "garantías" ofrecidas en noviembre.

