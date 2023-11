DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- El viernes comenzó un alto el fuego de cuatro días entre Israel y Hamas, lo que permitió que la ayuda que tanto se necesitaba comenzara a fluir hacia Gaza y preparó el escenario para la liberación de docenas de rehenes retenidos por militantes y palestinos encarcelados por Israel.

No hubo informes de enfrentamientos en las horas posteriores al inicio de la tregua. El acuerdo ofreció cierto alivio a los 2.3 millones de habitantes de Gaza, que han soportado semanas de bombardeos israelíes y suministros cada vez más escasos de artículos de primera necesidad, así como a las familias en Israel preocupadas por la captura de sus seres queridos durante el ataque de Hamas del 7 de octubre, que desencadenó la guerra.

La tregua generó esperanzas de terminar con el conflicto, que ha arrasado vastas franjas de Gaza, ha alimentado una oleada de violencia en la ocupada Cisjordania y ha despertado temores de una conflagración más amplia en todo Medio Oriente. Israel, sin embargo, ha dicho que está decidido a reanudar su ofensiva masiva una vez que finalice el alto el fuego.

El viernes reinaba la tranquilidad después de semanas en las que Gaza fue testigo de intensos bombardeos y fuego de artillería a diario, así como de combates callejeros mientras las tropas terrestres avanzaban por los barrios del norte. El último informe de sirenas de ataque aéreo en ciudades israelíes cercanas al territorio se produjo poco después de que la tregua entrara en vigor.

Entran a Gaza camiones con combustible y gas

Después, cuatro camiones cisterna con combustible y cuatro con gas para cocinar entraron a la Franja de Gaza desde Egipto, dijo Israel.

Israel acordó permitir la entrega de 130 mil litros (34 mil 342 galones) de combustible por día durante la tregua, lo que sigue siendo sólo una pequeña porción de las necesidades diarias estimadas de Gaza de más de 1 millón de litros.

Durante la mayor parte de las últimas siete semanas de guerra, Israel había prohibido la entrada de combustible a Gaza, alegando que Hamas podría utilizarlo con fines militares, aunque ocasionalmente ha permitido la entrada de pequeñas cantidades.

Las agencias de ayuda de la ONU rechazaron la afirmación, diciendo que las entregas de combustible fueron supervisadas de cerca y se necesitaban con urgencia para evitar una catástrofe humanitaria, porque se necesita combustible para hacer funcionar los generadores que alimentan las instalaciones de tratamiento de agua, hospitales y otras infraestructuras críticas.

El ejército israelí arrojó panfletos sobre el sur de Gaza, advirtiendo a cientos de miles de palestinos desplazados que buscaron refugio allí que no regresaran a sus hogares en el norte del territorio, el foco de la ofensiva terrestre de Israel.

Aunque Israel advirtió que bloquearía tales intentos, el viernes se pudo ver a cientos de palestinos caminando hacia el norte.

Dos fueron asesinados a tiros por tropas israelíes y otros 11 resultaron heridos. Un periodista de Associated Press vio los dos cadáveres y a los heridos cuando llegaban a un hospital.

Sofian Abu Amer, que había huido de la ciudad de Gaza, dijo que decidió arriesgarse a dirigirse al norte para comprobar cómo estaba su casa.

"No tenemos suficiente ropa, comida y bebida", dijo. ”La situación es desastrosa. Es mejor que una persona muera”.

Durante el alto el fuego, el grupo gobernante Hamas en Gaza se comprometió a liberar al menos a 50 de los alrededor de 240 rehenes que tomó y otros militantes el 7 de octubre. Hamas dijo que Israel liberaría a 150 prisioneros palestinos.

Ambas partes acordaron liberar primero a las mujeres y a los niños a partir del viernes por la tarde. Israel dijo que el acuerdo exige que la tregua se extienda un día más por cada 10 rehenes adicionales liberados.

Israel se alista para la liberación de rehenes

A primera hora del día, se vio a ambulancias llegar a la base aérea de Hatzerim, en el sur de Israel, preparándose para la liberación. Los liberados serán trasladados a hospitales para ser evaluados y tratados, dijeron funcionarios israelíes.

Los primeros rehenes liberados serán ciudadanos israelíes, incluidos algunos que tienen una segunda nacionalidad, según un funcionario de Hamas que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir los detalles con los medios.

El funcionario no quiso comentar sobre los informes de los medios de que Hamas también había acordado liberar a no israelíes, incluidos 23 ciudadanos tailandeses. El ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia dijo a los periodistas en Bangkok que no había podido confirmar los informes.

El Ministerio de Justicia de Israel publicó una lista de 300 prisioneros elegibles para ser liberados, principalmente adolescentes detenidos durante el año pasado por lanzamiento de piedras y otros delitos menores. Se espera que por cada rehén liberado se liberen tres prisioneros palestinos.

La esperanza es que el "impulso" del acuerdo conduzca a un "fin de esta violencia", dijo Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, que sirvió como mediador junto con Estados Unidos y Egipto.

Pero horas antes de que entrara en vigor, el Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, fue citado diciendo a las tropas que su respiro sería breve y que la guerra se reanudaría con intensidad durante al menos dos meses más.

El primer ministro Benjamin Netanyahu también prometió continuar la guerra para destruir las capacidades militares de Hamas, poner fin a su gobierno de 16 años en Gaza y devolver a todos los rehenes.

La frontera norte de Israel con el Líbano también estaba tranquila el viernes, un día después de que el grupo militante Hezbolá, aliado de Hamas, llevara a cabo el mayor número de ataques en un día desde que comenzaron los combates allí el 8 de octubre.

Hezbolá no es parte en el acuerdo de alto el fuego, pero se esperaba ampliamente que detuviera sus ataques.

La guerra estalló cuando varios miles de militantes de Hamas irrumpieron en el sur de Israel, matando al menos a mil 200 personas, en su mayoría civiles, y tomando decenas de rehenes, incluidos bebés, mujeres y adultos mayores, además de soldados.

Los soldados sólo serán liberados a cambio de todos los palestinos encarcelados por Israel, según el grupo militante Yihad Islámica, que supuestamente tiene unos 40 rehenes.

No está claro cuántos de los rehenes sirven actualmente en el ejército o si los militantes también consideran a los soldados de reserva “rehenes militares”.

Actualmente, Israel encarcela a cerca de 7 mil palestinos por cargos de seguridad.

La ofensiva israelí ha matado a más de 13 mil 300 palestinos, según el Ministerio de Salud en la Gaza gobernada por Hamas, que reanudó su recuento detallado de víctimas en Gaza después de haberlo detenido durante semanas debido al colapso del sistema de salud en el norte.

El ministerio dice que unas 6 mil personas han sido reportadas como desaparecidas y se teme que estén enterradas bajo los escombros.

El ministerio no diferencia entre civiles y militantes en sus cifras de muertos. Las mujeres y los menores representan constantemente alrededor de dos tercios de los muertos, aunque la nueva cifra no fue desglosada. La cifra no incluye cifras actualizadas de hospitales del norte.

Israel dice que ha matado a miles de combatientes de Hamas, sin presentar pruebas para su recuento.