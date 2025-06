Washington.— Las amenazas y ultimátums de Donald Trump no parecen estar surtiendo efecto con Irán. La Embajada de Irán en Estados Unidos tachó al mandatario estadounidense de “mentiroso” y dijo que “Irán no negocia bajo coacción, no aceptará la paz bajo coacción”.

Trump señaló que la República Islámica todavía quiere negociar un acuerdo nuclear con EU y que incluso propuso enviar una delegación a la Casa Blanca, algo que Teherán ha negado.

“Ningún funcionario iraní ha pedido jamás humillarse ante la Casa Blanca. Lo único más despreciable que sus mentiras es su cobarde amenaza de ‘eliminar’ al líder supremo de Irán [Ali Khamenei]”, dijo la misión permanente de Irán ante Naciones Unidas en su cuenta de X.

Irán recalcó también que responderá a cualquier amenaza o acción con medidas recíprocas.

Trump había dejado abierta la posibilidad de un ataque militar contra Irán y aseguró que “nadie sabe” cuál será su decisión: “Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”, apuntó.

El mandatario estadounidense agregó que la caída del régimen del ayatola “es posible”, y dijo tener una “idea” sobre qué hacer con Irán, pero no una “decisión definitiva”. Ante reporteros en la Oficina Oval de la Casa Blanca, tras ser cuestionado sobre si el gobierno iraní puede caer, Trump respondió: “Claro, ¿todo puede pasar, cierto? Eso podría pasar”. Cuando se le preguntó si Estados Unidos está planeando un escenario así, aseveró que “tenemos planes para todo”.

El mandatario estadounidense, quien tuvo una nueva reunión en la Sala de Crisis para hablar del conflicto entre Israel e Irán, explicó a la prensa que aún no ha tomado una decisión sobre si intervenir militarmente en el conflicto entre Israel e Irán, para impedir que este último se haga con un arma nuclear.

Según Trump, Irán está “a unas semanas” de tener un arma nuclear. “Llevo 20 años, quizá más, diciendo que Irán no puede tener un arma nuclear. Llevo mucho tiempo diciéndolo, y creo que han estado a unas semanas de tenerla”, dijo.

“Irán no puede tener un arma nuclear, demasiada devastación. Y la utilizarían”, añadió. “Yo creo que la usarían”, insistió.

Sus declaraciones contradicen las conclusiones de la comunidad de inteligencia estadounidense. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, declaró en marzo que mantenía la perspectiva de que “Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo Khamenei no ha autorizado un programa de armas nucleares que suspendió en 2003”.

Hace unos días, cuestionado sobre el tema, Trump minimizó los dichos de Gabbard. “No me importa lo que haya dicho”. Trump insistió en que no le interesa un cese el fuego. “No estamos buscando un cese el fuego. Estamos buscando una victoria total y completa. Ya saben lo que la victoria significa: no armas nucleares”. Cuando se le preguntó sobre la instalación nuclear subterránea iraní de Fordow, que según versiones de prensa EU podría atacar, Trump dijo: “Somos los únicos con la capacidad de hacerlo, pero eso no significa que voy a hacerlo, en absoluto”. De acuerdo con el portal Axios, Trumo preguntó al Pentágono si en realidad las bombas GBU-57 A/B podrían destruir la instalación nuclear iraní de Fordow. El Pentágono habría dicho que cree que sí, aunque en realidad estas bombas nunca han sido probadas en el terreno.

El Departamento de Estado ha comenzado a evacuar a los diplomáticos no esenciales y a sus familiares de la embajada estadounidense en Israel. Dos funcionarios estadounidenses dijeron que un avión del gobierno evacuó a varios diplomáticos y familiares que habían pedido abandonar el país el miércoles, poco antes de que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, anunciara que la embajada estaba haciendo planes para vuelos y barcos de evacuación de ciudadanos estadounidenses particulares.

El ayatola Khamenei aseguró que “la nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, como se opondrá firmemente a una paz impuesta. Esta nación nunca se rendirá a los dictados de nadie”.

También lanzó una advertencia a Estados Unidos: “Los estadounidenses deben saber que cualquier intervención militar por su parte implicará daños irreparables”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció el “apoyo” de Trump a la “defensa del cielo israelí”, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó de las “enormes consecuencias” que supondría para Medio Oriente “cualquier intervención militar adicional” en el conflicto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que Irán, su principal aliado en Medio Oriente, no ha solicitado ayuda militar a Rusia, pero abogó por una solución diplomática al conflicto israelo-iraní.

Corea del Norte denunció la ofensiva de Israel contra Irán y la tildó tanto de “acto ilegal” como de “crimen contra la humanidad”.

De acuerdo con Human Rights Activists, con sede en Washington, los ataques de Israel contra Irán han matado a 639 personas y herido a otras mil 329.