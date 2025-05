Por medio de redes sociales se viralizó el momento exacto en que colapsan decenas de tejas de la Torre del Tambor Ming Zhongdu, ubicada en el condado de Fengyang en la provincia de Anhu, en China; sin embargo, no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en ese antiguo templo chino.

Por ello, ante los hechos recientes se creó una unidad de investigación del caso. La Oficina de Cultura y Turismo del condado de Fengyang anunció en un comunicado la creación de ese equipo en el que participan el Comité del Partido del Condado de Fengyang y el Gobierno del Condado.

Se ordenó a la unidad de diseño del proyecto, la unidad de construcción y la unidad de supervisión que acudieran al lugar y se invitó a expertos pertinentes para realizar investigaciones y verificaciones correspondientes.

De acuerdo con la agencia de noticias Xinhua, en febrero de 2023 las autoridades lanzaron un proyecto de mantenimiento, en mayo se determinó la licitación pública, en septiembre comenzó la construcción, misma que terminó en marzo del 2024.

La licitación fue ganada por Huangshan Huizhou Zhongya Construction and Installation Classical Garden Co., Ltd., el cual tuvo un periodo de construcción de 180 días, aproximadamente.

Según el artículo de Xinhua, al consultar en el sitio web del Centro de Comercio de Recursos Públicos de la ciudad de Chuzhou, provincia de Anhui, se detectó que el contrato fue de 341 mil 206 millones de yuanes y el monto de liquidación del contrato de 29 mil 23 millones de yuanes.

¿Cómo fue el nuevo accidente en la Torre del Tambor en China?

De acuerdo con el medio, el incidente ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando alrededor de las 18:30 horas las tejas de la torre comenzaron a caerse, afortunadamente no se reportaron víctimas, ni heridos.

Por ese hecho, la torre fue cerrada el pasado 20 de mayo para iniciar con la investigación correspondiente en la que también se cuenta con el apoyo de expertos.

Torre del Tambor, el antiguo templo chino que sobrevivió a un incendio

La Torre del Tambor Ming Zhongdu también conocida como la Torre Zhongdu Qiao fue construida durante la dinastía Ming en 1375, fue destruida por un incendio en la dinastía Qing en 1853 y en 1995 se reconstruyó.

