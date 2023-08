Un centenar de revistas médicas de todo el mundo lanzó el jueves un inusual llamado conjunto a actuar de manera urgente para eliminar las armas nucleares ante la "importante y creciente" amenaza de una catástrofe.

El llamamiento ocurre después de amenazas veladas del presidente ruso, Vladimir Putin, de usar este tipo de armamento en Ucrania, de repetidos lanzamientos de misiles de Corea del Norte y del bloqueo de iniciativas de no proliferación.

"El peligro es importante y creciente", escriben en un editorial conjunto los editores jefes de once revistas de prestigio, entre ellas BMJ, Lancet, JAMA o New England Journal of Medicine.

"Los Estados poseedores de armas nucleares deben eliminar sus arsenales nucleares antes de que estos nos eliminen a nosotros", dice el artículo.

"El hecho de que todas estas revistas de primer plano se pongan de acuerdo para publicar el mismo editorial señala la urgencia extrema de la crisis nuclear actual", declaró Chris Zielinski, de la Asociación Mundial de Editores de Prensa Médica.

El texto se publica la misma semana de una reunión en Viena del comité preparatorio de un nuevo examen del Tratado de No Proliferación Nuclear de la ONU, entrado en vigor en 1970.

El décimo examen de este tratado en 2022 no culminó en una declaración conjunta. Estados Unidos culpó de este fracaso al "obstruccionismo cínico" de Rusia.

El domingo también se conmemora el 68º aniversario de la primera vez que se usó el arma nuclear contra civiles, en el lanzamiento de una bomba atómica de Estados Unidos contra la ciudad japonesa de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945.

Cualquier uso de un arma nuclear "sería catastrófico para la humanidad", afirma el editorial.

"Incluso una guerra nuclear 'limitada' que implique solo 250 de las 13 mil armas nucleares en el mundo podría matar 120 millones de personas y provocar una perturbación climática mundial que conduciría a una hambruna nuclear y a la puesta en riesgo de 2 mil millones de personas", aseguran los autores.

