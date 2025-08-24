Más Información

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Se multiplican envíos a EU de artículos de acero y aluminio

Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr; lo acusan de tráfico de armas y nexos con el Cártel de Sinaloa, pero queda en libertad condicional

A la mano, la compra de armas de fuego en la CDMX

Ahora, SRE también alerta a migrantes sobre peligros de cruzar a EU; "¡no expongas tu vida!", advierte

Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical

Llega al AIFA tercer avión para Mexicana de Aviación; aerolínea está lista para conectar al país, afirma

Interceptan tractocamión que transportaba mil 201 paquetes de cocaína en Sonora; detienen al conductor

Maquillajes y químicos en playas de Yucatán, la tendencia que amenaza a los ecosistemas marinos

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

Una patria que paga con la moneda de la locura: entrevista a Felipe Núñez Mestre

Buenos Aires. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) de realiza este domingo una nueva jornada de protesta de controladores , que paraliza la operación en aeropuertos de todo el país, provocando cancelaciones y demoras en decenas de vuelos.

El esquema de huelga escalonada en cinco días y dos franjas horarias comenzó el pasado viernes, día en que unas 12 mil personas fueron afectadas por la o demora de alrededor de 100 vuelos, según informó en su perfil de la red social X.

El sindicato ATEPSA ratificó que la protesta se realizará este domingo en dos franjas horarias: de 13:00 a 16:00 hora local (16:00 a 19:00 GMT) y de 19:00 a 22:00 hora local (22:00 a 1:00 GMT).

Durante esos períodos no se autorizarán despegues ni recepción de , aunque los aterrizajes continuarán por motivos de seguridad.

Desde Aerolíneas Argentinas intentaron frenar la medida con una denuncia presentada a última hora del viernes ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por el impedimento de salida de 9 vuelos que "contaban con autorización y estaban programados por fuera de la ventana de la medida de fuerza".

La acción no tuvo efecto sobre la huelga y desde ATEPSA expresaron "rechazo y repudio a la intención de las autoridades de EANA Y ANAC de endilgar responsabilidades a los trabajadores y trabajadoras".

"Durante todo un año hemos intentado por todos los medios arribar a la solución para este conflicto, sin encontrar ninguna voluntad de y negociación por parte de quienes se olvidaron de gestionar el argentino, privilegiando el negocio y los beneficios personales, en vez de garantizar la seguridad aérea", denunciaron desde el sindicato.

ATEPSA sostiene que los salarios llevan 10 meses congelados y reclama un incremento del 45% en los mismos.

Si no hay acuerdo entre los sectores, el programa de continuará con las dos franjas de cese de actividades durante los días martes 26, jueves 28 y sábado 30.

El martes 26 la protesta será de 7:00 a 11:00 hora local (10:00 a 14:00 GMT) y de 14:00 a 17:00 hora local (17:00 a 20:00 GMT).

