Buenos Aires. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) de Argentina realiza este domingo una nueva jornada de protesta de controladores aéreos, que paraliza la operación en aeropuertos de todo el país, provocando cancelaciones y demoras en decenas de vuelos.

El esquema de huelga escalonada en cinco días y dos franjas horarias comenzó el pasado viernes, día en que unas 12 mil personas fueron afectadas por la cancelación o demora de alrededor de 100 vuelos, según informó Aerolíneas Argentinas en su perfil de la red social X.

El sindicato ATEPSA ratificó que la protesta se realizará este domingo en dos franjas horarias: de 13:00 a 16:00 hora local (16:00 a 19:00 GMT) y de 19:00 a 22:00 hora local (22:00 a 1:00 GMT).

Durante esos períodos no se autorizarán despegues ni recepción de planes de vuelo, aunque los aterrizajes continuarán por motivos de seguridad.

Desde Aerolíneas Argentinas intentaron frenar la medida con una denuncia presentada a última hora del viernes ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por el impedimento de salida de 9 vuelos que "contaban con autorización y estaban programados por fuera de la ventana de la medida de fuerza".

La acción no tuvo efecto sobre la huelga y desde ATEPSA expresaron "rechazo y repudio a la intención de las autoridades de EANA Y ANAC de endilgar responsabilidades a los trabajadores y trabajadoras".

"Durante todo un año hemos intentado por todos los medios arribar a la solución para este conflicto, sin encontrar ninguna voluntad de diálogo y negociación por parte de quienes se olvidaron de gestionar el sistema aéreo argentino, privilegiando el negocio y los beneficios personales, en vez de garantizar la seguridad aérea", denunciaron desde el sindicato.

ATEPSA sostiene que los salarios llevan 10 meses congelados y reclama un incremento del 45% en los mismos.

Si no hay acuerdo entre los sectores, el programa de huelga continuará con las dos franjas de cese de actividades durante los días martes 26, jueves 28 y sábado 30.

El martes 26 la protesta será de 7:00 a 11:00 hora local (10:00 a 14:00 GMT) y de 14:00 a 17:00 hora local (17:00 a 20:00 GMT).

