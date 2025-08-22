Cancelación de visas a camioneros no afectaría a mexicanos; permisos están señalados en el T-MEC, aseguran

El canciller Juan Ramón de la Fuente comentó que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cancelar las visas a camioneros no afectaría a los mexicanos cuyos permisos están enmarcados en el T-MEC.

En rueda de prensa para exponer las acciones de protección a mexicanos en Estados Unidos, apuntó: “Todo indica que no afecta a conductores mexicanos”.

Lee también EU suspende emisión de visas a conductores de camiones; acusa que ponen en peligro vida de los estadounidenses

Al ser cuestionado sobre este anuncio Unidos anunció del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la suspensión de la emisión de visas a los conductores extranjeros de camiones a los que acusa de poner "en peligro la vida de los estadounidenses" en las carreteras, De la Fuente descartó que vaya a aplicar a mexicanos.

El secretario de Relaciones Exteriores recordó que los camioneros mexicanos que cruzaban la frontera norte tienen una visa B que está enmarcada en el T-MEC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr