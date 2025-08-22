Cancelación de visas a camioneros no afectaría a mexicanos; permisos están señalados en el T-MEC, aseguran

Más Información
EU examinará "a fondo" solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será "más difícil" para unos países, dice Trump
Aseguran 900 kilos de cocaína en costas de Guerrero; suman más de 46 toneladas incautadas en altamar
Estos son los 27 perfiles finalistas para liderar la CNB; Segob los evaluará y entregará a Sheinbaum
La FIFA reveló los detalles sobre el sorteo del próximo Mundial 2026; conoce la fecha y sede del evento
¿Qué se aseguró en los cateos donde se detuvo a 13 personas relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?
El canciller Juan Ramón de la Fuente comentó que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de cancelar las visas a camioneros no afectaría a los mexicanos cuyos permisos están enmarcados en el T-MEC.
En rueda de prensa para exponer las acciones de protección a mexicanos en Estados Unidos, apuntó: “Todo indica que no afecta a conductores mexicanos”.
Lee también EU suspende emisión de visas a conductores de camiones; acusa que ponen en peligro vida de los estadounidenses
Al ser cuestionado sobre este anuncio Unidos anunció del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la suspensión de la emisión de visas a los conductores extranjeros de camiones a los que acusa de poner "en peligro la vida de los estadounidenses" en las carreteras, De la Fuente descartó que vaya a aplicar a mexicanos.
El secretario de Relaciones Exteriores recordó que los camioneros mexicanos que cruzaban la frontera norte tienen una visa B que está enmarcada en el T-MEC.
Dan 48 horas a juez para informar sobre la orden de aprehensión contra Simón Levy; acusa persecución política
kicp/apr