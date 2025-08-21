La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró su trabajo en el combate a los gestores o “coyotes” que "durante años aprovechaban las necesidades de la gente para hacer negocio".

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, destacó el avance en la simplificación de trámites, con servicios de manera ágil, eficiente y digitalizada.

Este jueves 21 de agosto, el canciller Juan Ramón de la Fuente supervisó la operación de la nueva oficina municipal de enlace para la emisión de pasaportes en Valle de Chalco, Estado de México.

Indicó De la Fuente que la Secretaría de Relaciones Exteriores "está cada vez más cerca de las personas" y esta nueva oficina obedece al fortalecimiento de la simplificación administrativa de este trámite.

La Cancillería agregó que se cumple la instrucción presidencial de estar cada vez más cerca de las personas, de donde viven y donde trabajan, para poderles ofrecer los servicios de una manera ágil, eficiente y muy digitalizada, y con ello evitar los "coyotes".

Al año, la SRE emite casi 4 millones de pasaportes que cuentan con más de 50 medidas de protección, lo que convierte a este documento en uno de los más seguros del mundo.

