Toluca, Méx.— En el Estado de México, más de 600 mil vehículos con placas expedidas en 2020 y anteriores estaban obligados a regularizarse actualizando sus láminas; 85% ha cumplido; el restante 15%, es decir, unos 100 mil autos, motocicletas y transporte de carga, aún están a tiempo y pueden obtener beneficios fiscales.

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, Jaime Valadez Aldana, refirió que el Programa de Reemplacamiento 2025 se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto y no habrá prórroga, por lo que invitó a los conductores a cumplir y evitar infracciones.

“Cumplir cuesta menos, porque si nosotros decidimos no cumplir, nos hacemos acreedores a una multa de 20 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), equivalente a poco más de 2 mil 200 pesos; no podremos verificar el vehículo; perderíamos el beneficio del subsidio de la tenencia el siguiente año y al tratarse de placas vencidas, si los detiene algún agente de tránsito van a tener que retener la unidad, se les retirarán las placas vencidas y se remitirá al corralón.

En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que al momento, por este concepto llevan recaudados 680 millones de pesos, proyectando que con los 100 mil vehículos que faltan por regularizarse se pueda obtener hasta 100 millones adicionales.

“El dinero que se ingresa se distribuye hacia diversos programas en seguridad, movilidad, educación, salud o a programas sociales”, señaló.

Lo anterior, al agregar que también se destina recurso al Bachetón bajo el entendido de que una de las exigencias de quienes pagan el reemplacamiento quieren ver el recurso aplicado en mejoras de calles y autopistas.

Valadez Aldana explicó que gracias a los beneficios que brinda el programa, tales como: la condonación de hasta 100% en tenencia y refrendo de los años 2023 y anteriores, y descuentos de 50% a 100% en el impuesto sobre adquisición de vehículos usados a quienes porten placas de 2020, en lo que va del año 180 mil vehículos con placas de otras entidades regresaron al Estado de México.