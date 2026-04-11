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Un sexagenario comparece este viernes ante un tribunal , acusado de agravado y violación por presuntamente haber explotado a su esposa en situación de vulnerabilidad al obligarla a mantener relaciones sexuales de pago con unos 120 hombres.

El acusado, un supuesto exmiembro de la banda de moteros de 62 años, niega las acusaciones. Fue detenido en octubre después de que su esposa lo denunciara a la policía.

El procesado acudió al tribunal vestido con una camisa de cuadros gris y luciendo un tatuaje cerca del ojo. Parecía tranquilo mientras la fiscal, Ida Annerstedt, leía los cargos de acusación.

El acusado es un presunto ex miembro del club de motociclistas Hell's Angels. Foto: Archivo.
El acusado es un presunto ex miembro del club de motociclistas Hell's Angels. Foto: Archivo.

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La víctima no asistió a la sala de audiencias pero sigue los debates por video. Sin embargo, en la pantalla solo aparece su abogada, para mantener a la denunciante en el anonimato.

En cuanto se leyeron los cargos de acusación, el juicio continuó a puerta cerrada.

Se sospecha que el acusado ganó dinero durante años gracias a la presión que ejercía sobre su mujer "para que realizara actos sexuales", según el escrito de acusación.

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"Está acusado de proxenetismo agravado. Organizó la operación para que su compañera, que más tarde se convirtió en su esposa, se prostituyera", declaró Annerstedt a la AFP durante un receso.

"Explotación despiadada"

Está acusado de haber publicado anuncios en línea, organizado encuentros, y de haber vigilado y coaccionado a su pareja para que mantuviera relaciones sexuales que luego divulgaba en internet para captar más clientes.

La fiscal calificó estos hechos de "explotación despiadada".

En virtud de la ley sueca sobre prostitución, vender servicios sexuales no es ilegal, pero sí pagar por ellos o facilitar su oferta.

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Según el escrito de acusación, la mujer se encontraba en "situación de vulnerabilidad".

"Se aprovechó de su situación, en la medida en que ella se encontraba bajo los efectos de las drogas, del alcohol y porque le tenía mucho miedo", precisó la fiscal a la AFP, que apuntó que el acusado también está procesado por sospechas de amenazas y agresiones.

Según la acusación, habría ganado más de 500 mil coronas (46 mil euros, 54 mil dólares) explotando sexualmente a su mujer.

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El hombre fue señalado además de ocho violaciones, una de ellas entre su esposa y un cliente.

Las otras siete se corresponden a varios episodios en los que la mujer se vio obligada a realizar actos sexuales consigo misma en unos videos publicados en internet, que según la ley sueca equivalen a actos de violación.

Además, el acusado enfrenta cargos por cuatro intentos de violación y cuatro agresiones.

"Ciertos límites"

Annerstedt declaró a la AFP que la mujer había "aceptado en cierta medida" prostituirse.

Pero, en cualquier caso, se opuso a que sus servicios sexuales fueran vendidos a determinadas personas o en determinadas circunstancias.

"Ella había fijado ciertos límites. Cuando él no los respetó, cuando él la pisoteó después de que ella dijera 'no', son situaciones que hacen que sea acusado de intento de violación o de violación", explicó la fiscal.

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La funcionaria agregó que cerca de 120 personas son sospechosas de haber comprado servicios sexuales, de las cuales 26 fueron inculpadas, según los medios suecos.

El proceso que empezó este viernes comenzará abordando los cargos contra el esposo. Otros acusados comparecerán en fechas posteriores.

Los hechos habrían ocurrido entre el 11 de agosto de 2022 y el 21 de octubre de 2025.

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Martina Michaelsdotter Olsson, abogada del acusado. Foto: EFE.
Martina Michaelsdotter Olsson, abogada del acusado. Foto: EFE.

Martina Michaelsdotter, la abogada del procesado, dijo a la AFP que su cliente rechaza esas acusaciones.

"Admite haber participado, en cierta medida, en lo que es en realidad la actividad de la denunciante", declaró la letrada, que precisó que su cliente insiste en que él "no había facilitado eso" y en que no hubo ni presión ni violencia.

"Él aportó su ayuda para cuestiones técnicas y administrativas", afirmó Michaelsdotter.

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El caso generó gran conmoción en Suecia y hubo quien lo comparó con el de Dominique Pelicot, condenado en diciembre de 2024 en Francia a 20 años de cárcel por haber drogado a su esposa, Gisèle, para violarla y dejar que decenas de desconocidos también lo hicieran entre 2011 y 2020.

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