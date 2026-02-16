Más Información
“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Max Arriaga y la SEP
Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire
Alista gobierno simulacro para CDMX y Edomex el 18 de febrero; trabajan alertamiento por celular y cambio de mensaje
Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF
Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas
Estocolmo. Un hombre residente en el norte de Suecia es sospechoso de haber facilitado la venta de servicios sexuales realizados por su mujer a más de 100 hombres, informó este lunes a AFP la fiscalía.
El sexagenario, detenido a finales de octubre tras una denuncia de su esposa a la policía, se encuentra en prisión provisional desde entonces, precisó la fiscal encargada del caso, Ida Annerstedt.
“Es sospechoso de haber facilitado, o de haberse lucrado financieramente, con la venta de servicios sexuales de la demandante”, afirmó.
Lee también Suecia prohíbe comprar servicios de contenido sexual en apps digitales; lo cataloga como una forma de prostitución
La ley sueca sobre prostitución solo prohíbe la compra de servicios sexuales, no la venta.
El hombre fue puesto en prisión provisional por “proxenetismo”, indicó Annerstedt, sin dar más información sobre los otros delitos de los que se le acusa.
Tampoco quiso aclarar si la demandante, de unos cincuenta años, había sido obligada a prostituirse.
Lee también “Confiaba tanto en él que no imaginé que me manipulaba”: Gisèle Pelicot; habla tras el juicio contra su exesposo
Los hechos se produjeron desde enero de 2022 hasta el arresto del acusado.
La fiscal presentará los cargos el 13 de marzo.
Unos 120 individuos han sido identificados en este caso como compradores de los servicios sexuales de la demandante, pero no todos serán objeto de una investigación, señaló.
Lee también Gisèle Pelicot dice que "nunca" dio su consentimiento al sujeto acusado de violarla
El hombre, que niega los hechos imputados, ya ha sido condenado por varias infracciones, entre ellas agresiones, informó la cadena pública SVT.
Condenan a 10 años de cárcel al acusado de violar a Gisèle Pelicot; fiscalía pedía 12 años de prisión
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]