“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Max Arriaga y la SEP

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Fátima Bosch se desploma durante desfile en Ecuador

Pensión del Bienestar: ¿quiénes se registran hoy 16 de febrero?; consulta aquí el calendario

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP; su plantón, entre transmisiones, tamales y barbacoa

Alista gobierno simulacro para CDMX y Edomex el 18 de febrero; trabajan alertamiento por celular y cambio de mensaje

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF

CFEnergía paraliza 135 MW y agrava la crisis eléctrica en la Península de Yucatán

Intensifican operativos en Zacatecas tras detención de "El Braca", jefe de plaza del CJNG; detienen a nueve ligados a narcomantas

“No me distraigo en encuestas, doy resultados”: Alcalde de Querétaro

Estocolmo. Un hombre residente en el norte de es sospechoso de haber facilitado la venta de realizados por su mujer a más de 100 hombres, informó este lunes a AFP la fiscalía.

El sexagenario, detenido a finales de octubre tras una de su esposa a la policía, se encuentra en prisión provisional desde entonces, precisó la fiscal encargada del caso, Ida Annerstedt.

“Es sospechoso de haber facilitado, o de haberse lucrado financieramente, con la venta de servicios sexuales de la demandante”, afirmó.

La ley sueca sobre solo prohíbe la compra de servicios sexuales, no la venta.

El hombre fue puesto en por “proxenetismo”, indicó Annerstedt, sin dar más información sobre los otros delitos de los que se le acusa.

Tampoco quiso aclarar si la demandante, de unos cincuenta años, había sido obligada a prostituirse.

Los hechos se produjeron desde enero de 2022 hasta el arresto del .

La fiscal presentará los cargos el 13 de marzo.

Unos 120 individuos han sido identificados en este caso como compradores de los servicios sexuales de la demandante, pero no todos serán objeto de una , señaló.

El hombre, que niega los hechos imputados, ya ha sido condenado por varias infracciones, entre ellas agresiones, informó la cadena pública SVT.

