Hamas hace cavar su propia tumba a un rehén y difunde imágenes; "siento que he sido abandonado", dice Evyatar David a Netanyahu "Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira", lamenta Evytar en las imágenes, en referencia a un valor habitual transmitido en Israel respecto a no dejar a nadie atrás

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, difundió este sábado un nuevo vídeo del rehén israelí Evyatar David, de quien ya publicaron imágenes el viernes (en la imagen) mostrando su extrema delgadez, en el que cava su propia tumba dentro de un túnel en la Franja de Gaza. Foto: EFE