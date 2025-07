Washington.— La guerra arancelaria que lanzó el presidente estadounidense Donald Trump está elevando costos de bienes que van de muebles a ropa y electrodoméstidos, haciendo mella en la inflación, que subió 2.7% en junio.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) repuntó tres décimas frente al 2.4% registrado en mayo. Según analistas, este es apenas el principio, porque hasta ahora muchos dueños de negocios están absorbiendo los costos de los aranceles a los productos importados, pero la medida, dicen, no es sostenible.

Los efectos más palpables de la política arancelaria de Estados Unidos están por verse debido a que usualmente deben pasar meses antes de que se reflejen en los datos. Además, este repunte inflacionario aún no incluye el impacto que tendrán las tarifas que Trump anunció para el 1 de agosto, incluyendo a sus principales socios comerciales, como México y Canadá, si es que se hacen realidad.

Lee también Aranceles de Trump "pegan en el bolsillo" de los estadounidenses; la inflación se aceleró en junio

El informe publicado ayer por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) también evidencia un aumento interanual de 2.9% de la inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos. Mes a mes la inflación general creció 0.3% en junio, mientras que la subyacente aumentó en 0.2%, después de que ambos se elevaran sólo 0.1% en el mes anterior. Entre los indicadores que más contribuyeron a este repunte están la vivienda (0.2%), los alimentos (0.3%) y la energía (0.9%); este último sector, después de una caída de 1% en mayo.

Según Omair Sharif, de la consultora Inflation Insights, los precios de los bienes básicos, excluyendo a los automóviles, experimentaron una alza mensual de 0.55%, la mayor desde noviembre de 2021. Esta es una muestra de que “los aranceles están comenzando a hacer mella”, dijo a Bloomberg.

“Los aranceles están empezando a morder”, dijo Heather Long, economista en jefe de Navy Federal Credit Union, a la cadena estadounidense CNN: “No ha sido tan grave como se esperaba, pero se nota en los datos”.

Lee también Pese a aumento de la inflación en EU, Trump insiste en que la Fed baje las tasas de interés; es "muy baja", según él

“Aunque es un alivio ver el IPC (...) en línea con las expectativas, sigue mostrando que la inflación fue más alta en junio que en mayo”, indicó Skyler Weinand, director de inversiones de Regan Capital.

Long subrayó que “los efectos de los aranceles son todavía incipientes. Esto parece la primera entrada, las primeras etapas de lo que probablemente serán cada vez más artículos con un aumento de precios”, dijo. Sobre todo, agregó, en los alimentos, y más con las más recientes medidas arancelarias contra Canadá y México.

“Uno no compra una lavadora nueva cada semana, pero sí frutas y verduras”, explicó.

Lee también Inflación en EU sube tres décimas en junio y llega hasta 2.7%; empieza a sentirse impacto de los aranceles de Trump

Una de las razones detrás del hasta ahora moderado impacto de los aranceles en la inflación, detalló a CNN, tiene que ver con que los negocios están recurriendo a sus inventarios para no subir los precios. “Las empresas han hecho un excelente trabajo de gestión de inventarios, en particular los grandes minoristas de cara a abril”, cuando la mayor parte de los aumentos de tarifas se pusieron en marcha, afirmó. No obstante, “al final se van a quedar sin existencias o las van a agotar y tendrán que traer más artículos”, ya con los aranceles agregados al costo.

Olu Sonola, jefe de investigación económica de EU en Fitch Ratings, coincidió: “Hay un goteo de lo que probablemente sea inflación inducida por los aranceles en algunas categorías, en particular electrodomésticos y muebles. Es probable que este goteo cobre impulso en los próximos meses”, alertó en declaraciones que citó BBC News.

Tras el anuncio, la mayoría de las acciones en EU cayeron: el S&P 500 cayó 24.80 puntos, o 0.4; el promedio industrial Dow Jones bajó 436.36 puntos, o 1%. La Casa Blanca insiste en que las cifras “confirman que la inflación va por buen camino” porque los datos generales anualizados son inferiores a los del año anterior y la subida del índice subyacente “ha sido menor o igual a las expectativas de los economistas todos los meses”.

Trump volvió a exigir a la Reserva Federal que rebaje las tasas de interés, y destacó haber alcanzado un acuerdo comercial marco con Indonesia.