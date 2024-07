Un contingente de legisladores demócratas está cuestionando una designación expedita del presidente Joe Biden como candidato oficial del partido para buscar la reelección, al hacer circular el martes una carta en la que plantearon “serias preocupaciones” sobre los planes de una votación nominal virtual para el 21 de julio, antes de la Convención Nacional Demócrata de agosto.

La carta al Comité Nacional Demócrata, que aún no ha sido enviada, dice que sería una “idea terrible” sofocar el debate sobre el candidato del partido con la votación nominal anticipada. “Esto podría minar profundamente la moral y la unidad de los demócratas”, dice la carta obtenida por The Associated Press.

Demócratas divididos por candidatura de Biden

Mientras Biden sigue adelante con un intenso programa de campaña en el disputado Nevada, decidido a “terminar el trabajo” y ganar un segundo mandato en la Casa Blanca, el malestar sobre su candidatura persiste tras su titubeante actuación en el debate contra el republicano Donald Trump.

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Casi una veintena de legisladores demócratas han pedido a Biden que abandone la contienda, aunque los llamamientos públicos para que se aparte han cesado desde el atentado contra Trump del fin de semana. En privado, el debate interno del partido sobre el futuro de Biden está lejos de haber terminado.

Los demócratas están profundamente divididos en el Capitolio sobre la capacidad del presidente para llevar a cabo su campaña y ganar la reelección, y un electorado que debería proporcionar una oleada de apoyo al presidente en funciones, en cambio, está preocupado de que puedan perder no sólo la Casa Blanca en favor de Trump, sino el control del Congreso en favor de los republicanos.

Intentan frenar campaña de Biden sin tener éxito

El partido anunció en mayo que celebraría una votación anticipada para garantizar que Biden se clasificara para la votación en Ohio, que originalmente tenía como fecha límite el 7 de agosto, pero el estado ha cambiado desde entonces sus normas, haciendo que la cuestión ya no sea relevante, dice la carta.

El demócrata Jared Huffman, representante por California, que hizo preguntas concretas a Biden en una llamada con legisladores progresistas durante el fin de semana y es el jefe del grupo de trabajo de los demócratas que se opone a la agenda conservadora del Proyecto 2025, se encuentra entre los que han expresado su preocupación.

Foto: AFP

Huffman le preguntó al presidente durante la conversación privada del sábado si consideraría la posibilidad de reunirse con los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, y con los líderes del Congreso, la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder de la mayoría en el Senado Chuck Schumer y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, para hablar de la viabilidad de la campaña.

Biden “discrepó” de que estuvieran en una trayectoria perdedora, dijo Huffman en un post posterior en las redes sociales. Y aunque Biden expresó su “voluntad de escuchar” otras voces, Huffman señaló que dudaba que alguna fuera persuasiva.

