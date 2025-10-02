Más Información

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Iglesia exige “fin del genocidio en Gaza”; pide regreso seguro de mexicanos interceptados por fuerzas israelís

Iglesia exige “fin del genocidio en Gaza”; pide regreso seguro de mexicanos interceptados por fuerzas israelís

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

Explota pipa con diésel en Los Mochis, Sinaloa; el conductor murió calcinado

Explota pipa con diésel en Los Mochis, Sinaloa; el conductor murió calcinado

Medidas para regular transporte de sustancias peligrosas en CDMX entrarán en vigor la próxima semana, adelanta Brugada

Medidas para regular transporte de sustancias peligrosas en CDMX entrarán en vigor la próxima semana, adelanta Brugada

El gobernador de, Gavin Newsom, lanzó otro meme del mandatario Donald Trump, ahora en el que lo caracteriza como la reina María Antonieta.

La cuenta de su oficina de prensa posteó: "¡NUEVA FOTO DE PERFIL! ¡En honor a nuestra Reina!", con la imagen realizada con del mandatario estadounidense.

Desde antes del cierre del gobierno, el presidente Donald Trump ha publicado videos hechos con IA, conocidos como deepfakes, donde caricaturiza a líderes demócratas. En uno de ellos aparece Hakeem Jeffries con sombrero y bigote junto a música mariachi, lo que fue señalado como ofensivo y racista por organizaciones latinas.

Lee también

La Hispanic Federation, Latino Victory Foundation, LULAC, Mi Familia Vota, UnidosUS y Voto Latino denunciaron que "Trump recurre a estereotipos peligrosos y desinformación para desviar la atención del público" y que este "uso de la IA... fomenta la división, estigmatiza a los latinos y erosiona la confianza en las instituciones, en un momento de alta tensión".

El vicepresidente de EU, JD Vance, habló sobre las burlas a los demócratas y el video hecho con Inteligencia Artificial en el que les ponen un sombrero de charro: “Sobre lo del sombrero, Hakeem Jeffries dijo que era racista. Y, sinceramente, ni siquiera sé qué significa eso. O sea, ¿es un mexicano-estadounidense que se siente ofendido?”.

Donald Trump, posteó en Truth Social un video de los demócratas con símbolos mexicanos. Foto: tomada de video
Donald Trump, posteó en Truth Social un video de los demócratas con símbolos mexicanos. Foto: tomada de video

Newsom lanzó su propia guerra de memes: transformó a Trump en "María Antonieta", a Vance en un personaje obeso y en un minion, y al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en un minion.

Lee también

En uno de sus últimos post, la oficina de prensa de Newsom posteó, imitando el estilo de los mensajes de Trump, todo en mayúsculas: "¡BUENAS NOTICIAS, PATRIOTAS! CON WASHINGTON CERRADO, YO, GAVIN NEWSOM, SOY EL LÍDER DEL MUNDO LIBRE. MI PLATAFORMA ES MUY SIMPLE: ATENCIÓN MÉDICA PARA TODOS LOS ESTADOUNIDENSES (¡SIN SARAMPIÓN!), COMIDAS ESCOLARES GRATUITAS (¡PUDÍN WOW PARA TODOS!), CUIDADO INFANTIL GRATUITO (¡LAS MAMÁS ME QUIEREN! ¡MÁS BEBÉS!), TRABAJOS BIEN PAGADOS, ¡Y NO MÁS ARANCELES MALVADOS! LOS HUEVOS SERÁN GRATIS. HABRÁ SUBSIDIOS PARA GEL PARA EL CABELLO (PERO SÓLO PARA DEMÓCRATAS GUAPOS) ¡Y TAMBIÉN LEGALIZAREMOS EL CANNABIS! LA DELINCUENCIA SE MANTENDRÁ BAJA Y TODOS ESTARÁN INTOXICADOS DE PATRIOTISMO. Y NO MÁS COBROS DE TICKETMASTER (¡PARA LOS SWIFTIES, CUOTAS PARA EL ROCK INFANTIL!). ¡CANTARÁN USA! ¡USA! PORQUE VOLVEREMOS Y ESTAREMOS MÁS "CALIENTES" QUE NUNCA. ¡GRACIAS! — GCN".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos. Foto: iStock / FJZEA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día. Foto: iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez / Gobierno de México

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día

Visa americana. iStock

Cierre de gobierno en Estados Unidos: ¿Qué pasará con las citas de visa americana? ¿Se cancelan?

Visa americana. Foto: iStock

¿Te rechazaron la visa americana? Esto es lo que debes saber antes de volver a aplicar

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo