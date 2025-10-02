El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó otro meme del mandatario Donald Trump, ahora en el que lo caracteriza como la reina María Antonieta.

La cuenta de su oficina de prensa posteó: "¡NUEVA FOTO DE PERFIL! ¡En honor a nuestra Reina!", con la imagen realizada con Inteligencia Artificial del mandatario estadounidense.

Desde antes del cierre del gobierno, el presidente Donald Trump ha publicado videos hechos con IA, conocidos como deepfakes, donde caricaturiza a líderes demócratas. En uno de ellos aparece Hakeem Jeffries con sombrero y bigote junto a música mariachi, lo que fue señalado como ofensivo y racista por organizaciones latinas.

La Hispanic Federation, Latino Victory Foundation, LULAC, Mi Familia Vota, UnidosUS y Voto Latino denunciaron que "Trump recurre a estereotipos peligrosos y desinformación para desviar la atención del público" y que este "uso de la IA... fomenta la división, estigmatiza a los latinos y erosiona la confianza en las instituciones, en un momento de alta tensión".

El vicepresidente de EU, JD Vance, habló sobre las burlas a los demócratas y el video hecho con Inteligencia Artificial en el que les ponen un sombrero de charro: “Sobre lo del sombrero, Hakeem Jeffries dijo que era racista. Y, sinceramente, ni siquiera sé qué significa eso. O sea, ¿es un mexicano-estadounidense que se siente ofendido?”.

Donald Trump, posteó en Truth Social un video de los demócratas con símbolos mexicanos. Foto: tomada de video

Newsom lanzó su propia guerra de memes: transformó a Trump en "María Antonieta", a Vance en un personaje obeso y en un minion, y al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en un minion.

En uno de sus últimos post, la oficina de prensa de Newsom posteó, imitando el estilo de los mensajes de Trump, todo en mayúsculas: "¡BUENAS NOTICIAS, PATRIOTAS! CON WASHINGTON CERRADO, YO, GAVIN NEWSOM, SOY EL LÍDER DEL MUNDO LIBRE. MI PLATAFORMA ES MUY SIMPLE: ATENCIÓN MÉDICA PARA TODOS LOS ESTADOUNIDENSES (¡SIN SARAMPIÓN!), COMIDAS ESCOLARES GRATUITAS (¡PUDÍN WOW PARA TODOS!), CUIDADO INFANTIL GRATUITO (¡LAS MAMÁS ME QUIEREN! ¡MÁS BEBÉS!), TRABAJOS BIEN PAGADOS, ¡Y NO MÁS ARANCELES MALVADOS! LOS HUEVOS SERÁN GRATIS. HABRÁ SUBSIDIOS PARA GEL PARA EL CABELLO (PERO SÓLO PARA DEMÓCRATAS GUAPOS) ¡Y TAMBIÉN LEGALIZAREMOS EL CANNABIS! LA DELINCUENCIA SE MANTENDRÁ BAJA Y TODOS ESTARÁN INTOXICADOS DE PATRIOTISMO. Y NO MÁS COBROS DE TICKETMASTER (¡PARA LOS SWIFTIES, CUOTAS PARA EL ROCK INFANTIL!). ¡CANTARÁN USA! ¡USA! PORQUE VOLVEREMOS Y ESTAREMOS MÁS "CALIENTES" QUE NUNCA. ¡GRACIAS! — GCN".

TRUMP “MARIE ANTOINETTE” SAYS, “NO HEALTH CARE FOR YOU PEASANTS, BUT A BALLROOM FOR THE QUEEN!” pic.twitter.com/u8o6dSsIhW — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 1, 2025

