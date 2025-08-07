Más Información

Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles

La mañanera de Sheinbaum, 7 de agosto, minuto a minuto

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Da libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Inflación anual desacelera en julio, llega a 3.51%; liga dos meses a la baja

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Va caravana migrante a CDMX por papeles y en busca de trabajo

Las redadas contra migrantes regresaron el miércoles a con agentes migratorios que llegaron escondidos en un camión de mudanzas al estacionamiento de una tienda comercial donde se encontraban varios jornaleros, para después saltar a la calle y perseguirlos como parte de la iniciativa denominada , pese a la orden de un juez que prohibió los arrestos indiscriminados.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que se encontraban ocultos en un camión de reparto arrestaron a varios jornaleros frente a una tienda Home Depot como parte de la "Operación Caballo de Troya" en Los Ángeles, California, el miércoles 6 de agosto de 2025. Foto: especial
Trabajadores migrantes que se encontraban frente a una tienda Home Depot en Wilshire Blvd. fueron arrestados por elementos de la Patrulla Fronteriza que usaban un camión Penske como parte de la "Operación Caballo de Troya" en Los Ángeles, California, el 6 de agosto de 2025. Foto: AFP
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza que se encontraban ocultos en un camión de reparto arrestaron a varios jornaleros frente a una tienda Home Depot como parte de la "Operación Caballo de Troya" en Los Ángeles, California, el miércoles 6 de agosto de 2025. Foto: especial
Trabajadores migrantes que se encontraban frente a una tienda Home Depot en Wilshire Blvd. fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que usaban un camión Penske como parte de la "Operación Caballo de Troya" en Los Ángeles, California, el 6 de agosto de 2025. Foto: AFP
