Las redadas contra migrantes regresaron el miércoles a Los Ángeles con agentes migratorios que llegaron escondidos en un camión de mudanzas al estacionamiento de una tienda comercial donde se encontraban varios jornaleros, para después saltar a la calle y perseguirlos como parte de la iniciativa denominada "Operación Caballo de Troya", pese a la orden de un juez que prohibió los arrestos indiscriminados.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que se encontraban ocultos en un camión de reparto arrestaron a varios jornaleros frente a una tienda Home Depot como parte de la "Operación Caballo de Troya" en Los Ángeles, California, el miércoles 6 de agosto de 2025. Foto: especial
Trabajadores migrantes que se encontraban frente a una tienda Home Depot en Wilshire Blvd. fueron arrestados por elementos de la Patrulla Fronteriza que usaban un camión Penske como parte de la "Operación Caballo de Troya" en Los Ángeles, California, el 6 de agosto de 2025. Foto: AFP
Agentes de la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza que se encontraban ocultos en un camión de reparto arrestaron a varios jornaleros frente a una tienda Home Depot como parte de la "Operación Caballo de Troya" en Los Ángeles, California, el miércoles 6 de agosto de 2025. Foto: especial
Trabajadores migrantes que se encontraban frente a una tienda Home Depot en Wilshire Blvd. fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que usaban un camión Penske como parte de la "Operación Caballo de Troya" en Los Ángeles, California, el 6 de agosto de 2025. Foto: AFP