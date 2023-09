Columbus, Ohio.- Las autoridades de Ohio publicaron el viernes un video de una cámara corporal que muestra a un oficial de policía disparando fatalmente a Ta'Kiya Young en su automóvil en lo que su familia denunció como un “grave abuso de poder y autoridad” contra la madre afroestadounidense que estaba embarazada.

Sean Walton, un abogado que representa a la familia de Young, dijo que el video muestra claramente que el tiroteo del 24 de agosto contra la mujer de 21 años fue injustificado y pidió que el oficial fuera despedido y acusado de inmediato. Walton también criticó a la policía por no publicar las imágenes durante más de una semana después del tiroteo.

"La familia de Ta'Kiya está desconsolada", dijo Walton en una entrevista con The Associated Press. "El video no hizo más que confirmar sus temores de que Ta'Kiya fue asesinada injustificadamente... y fue desgarrador para ellos ver cómo le quitaban la vida a Ta'Kiya en circunstancias tan ridículas".

La muerte de Young sigue a una preocupante serie de tiroteos fatales de adultos y niños negros por parte de la policía de Ohio y numerosos incidentes de brutalidad policial contra personas negras en todo el país en los últimos años, eventos que han provocado protestas generalizadas y demandas de reformas.

El oficial que disparó a Young se encuentra en licencia administrativa remunerada mientras la Oficina de Investigación Criminal de Ohio examina el tiroteo, lo cual es una práctica habitual. Un funcionario del sindicato de policía dijo que los llamados para presentar cargos contra el oficial antes de que se complete la investigación son prematuros. Un segundo agente que estaba en el lugar regresó al servicio activo. Sus nombres, razas y rangos no han sido revelados.

El jefe de policía de Blendon Township, John Belford, calificó el tiroteo como una tragedia.

"Es comprensible que la familia de Young esté muy molesta y afligida”, dijo en una declaración escrita publicada el viernes por la mañana. “Si bien ninguno de nosotros puede comprender completamente la profundidad de su dolor, todos podemos recordarlos en nuestras oraciones y darles el tiempo y el espacio para enfrentar este desgarrador giro de los acontecimientos”.

El padre, la abuela y otros familiares de Young vieron el video antes de su lanzamiento público y emitieron un comunicado el viernes a través de Walton.

"Fue un grave abuso de poder"

"Es innegable que la muerte de Ta'Kiya no sólo fue evitable, sino también un grave abuso de poder y autoridad", dice el comunicado.

Mientras veía el video, la familia sintió “mucha ira, mucha frustración”, dijo Walton a la AP. “Más que nada, había... una sensación de devastación, al saber que este sistema de poder, estos agentes de policía, podían detenerla y quitarle la vida tan rápidamente sin ningún motivo justificable”.

El video muestra a un oficial en la ventana del lado del conductor diciéndole a Young que ha sido acusada de robo y exigiéndole repetidamente que salga del auto. Delante del coche hay un segundo agente.

Los jóvenes protestan y el primer oficial repite su exigencia. Entonces ambos agentes le gritan que se baje. En ese momento, se puede escuchar a Young preguntándoles: “¿Me van a disparar?”, segundos antes de que gire el volante hacia la derecha y el auto se mueva hacia el oficial que está parado frente a él. El agente dispara su arma a través del parabrisas y el sedán de Young se estrella contra la pared de ladrillos de la tienda de comestibles.

Luego, los oficiales rompen la ventana del lado del conductor, lo que Belford dijo fue para sacar a Young del auto y brindarle asistencia médica, aunque no se proporcionaron imágenes de la asistencia médica.

En su entrevista con la AP el viernes, Walton negó que Young hubiera robado algo de la tienda de comestibles. Dijo que su firma encontró un testigo que vio a Young dejar botellas de alcohol cuando salía de la tienda.

“Las botellas se quedaron en la tienda”, dijo. “Entonces, cuando ella está en su auto negando eso, eso es exacto. Ella no cometió ningún robo, por lo que estos agentes ni siquiera estaban en su derecho de arrestarla, y mucho menos quitarle la vida”.

Brian Steel, vicepresidente ejecutivo del sindicato que representa a la policía de Blendon Township, criticó la caracterización que hizo Walton del tiroteo como asesinato antes de conocer todos los hechos. Declaró que una investigación determinará si el tiroteo estaba justificado. “El hecho es que (el oficial) tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo mientras estaba frente a un vehículo en movimiento, un arma de 2 mil libras”, dijo.

Pero Edward Obayashi, un experto nacional en el uso de la fuerza y ​​abogado que se especializa en tiroteos policiales relacionados con vehículos, dijo que si bien el oficial que disparó a Young pudo haber temido razonablemente por su seguridad, iba en contra de toda su capacitación policial estar enfrente a su auto en primer lugar.

“La mejor práctica en estos asuntos a nivel nacional es no ponerse en una posición de peligro”, dijo Obayashi, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de un delito menor del que se acusaba a Young. “Los resultados son predecibles. … Según tu formación, ¿por qué te vas a poner delante de un vehículo, delante de un individuo que no quiere cooperar?” Dijo Obayashi. "No había ninguna necesidad urgente de que se posicionara como lo hizo".

La política de uso de la fuerza del departamento de policía de Blendon Township establece que los agentes deben intentar alejarse de un vehículo que se aproxima en lugar de disparar sus armas. Un oficial sólo debe disparar cuando “cree razonablemente que no hay otros medios razonables disponibles para evitar la amenaza inminente del vehículo, o si se dirige al oficial u otras personas una fuerza letal distinta del vehículo”.

Lee también Policía de Los Ángeles mata a disparos a un hombre en silla de ruedas

Responden a las críticas por la demora de la publicación del video

En respuesta a las críticas por la demora en la publicación del video, Belford dijo que su pequeño personal tardó tiempo en procesarlo y redactar adecuadamente ciertas imágenes, como los rostros de los oficiales y los números de placas, de acuerdo con la ley de Ohio.

Dijo que los nombres de los oficiales no pueden ser revelados en este momento porque están siendo tratados como víctimas de agresión. Dijo que uno de los brazos del oficial todavía estaba parcialmente en la ventana del lado del conductor y un segundo oficial todavía estaba parado frente al auto cuando Young hizo avanzar el auto.

La muerte de Young es una de las numerosas muertes de adultos y niños negros a manos de la policía en todo el país que han provocado protestas y demandas de mayor rendición de cuentas. Entre los casos más destacados se encuentra la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020. Floyd murió después de que el entonces oficial de policía de Minneapolis Derek Chauvin, que es blanco, le presionara el cuello con una rodilla durante nueve minutos y medio en la calle, frente a una tienda de conveniencia donde Floyd intentó pasar un billete falso de 20 dólares. Chauvin fue declarado culpable de asesinato en segundo grado.

En Ohio, Donovan Lewis estaba acostado en su cama en agosto de 2022 cuando un oficial K-9 que cumplía una orden judicial le disparó. Ma'Khia Bryant , una niña de 16 años en cuidado de crianza que fue acusada de golpear a dos personas con un cuchillo, recibió un disparo mortal en abril de 2021. En diciembre de 2020, Casey Goodson Jr. recibió cinco disparos en la espalda. por un ayudante del sheriff del condado de Franklin.

Ohio Families Unite for Political Action and Change, una organización de base centrada en erradicar la brutalidad policial, dijo que las imágenes del tiroteo de Young muestran que la conducta de los agentes fue “violenta, indefensa y atroz” y que actuaron como “juez, jurado y verdugo”.

Se esperaba que Young diera a luz a una hija en noviembre. Familiares y amigos realizaron una vigilia privada un día después de la muerte de Young, lanzando globos y encendiendo velas que decían “RIP Kiya”. Un esfuerzo en línea para pagar los gastos de su funeral ha recaudado más de 7 mil dólares.

Los hermanos, primos, abuela y padre de Ta'Kiya se han unido en apoyo de sus hijos, Ja'Kobie, de 6 años, y Ja'Kenlie, de 3, quienes aún no comprenden la magnitud de lo que le sucedió a su madre, Walton. dicho.

"Es una familia numerosa y les han arrebatado a Ta'Kiya", dijo Walton. "Creo que toda la familia todavía está en shock".

La abuela de Young, Nadine Young, describió a su nieta como una bromista familiar, que era una amorosa hermana mayor y madre.

"Estaba muy emocionada de tener esta niña", dijo la abuela en una conferencia de prensa el miércoles. “Ella tiene sus dos hijos pequeños, pero estaba muy entusiasmada por tener a esta niña. La vamos a extrañar mucho”.

“Soy un desastre porque es simplemente trágico”, dijo, “pero no debería haber sucedido”.

Lee también Difundirán video de muerte de una joven afroestadounidense embarazada, que fue baleada por policía