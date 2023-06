Bruselas.- Expertos y ONGs criticaron duramente la política migratoria de la Unión Europea (UE) luego del naufragio de un buque con cientos de migrantes frente a Grecia, en tanto que el bloque responsabilizó de la catástrofe a las "redes criminales".

La directora de programa del Comité Internacional de Rescate (IRC) en Grecia, Eftychia Georgiadi, denunció "el fracaso de la UE en desarrollar vías legales de migración".

La situación actual, indicó, "cierra la puerta a personas que buscan protección".

Para Yves Pascouau, experto en temas migratorios, estos naufragios son "los efectos de las medidas y acciones" que se han puesto en marcha desde la crisis migratoria de 2015-2016 y de la "construcción de un espacio protegido del resto del mundo".

Los estados de la UE se han centrado en "el control de las fronteras exteriores, con un aumento en particular de los recursos destinados a la agencia Frontex", la guardia fronteriza europea, y en "la expulsión de personas en situación irregular", dijo Pascouau a AFP.

Autoridades responsabilizan a redes criminales

Frente al naufragio que dejó cientos de muertos y desaparecidos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en un tuit su "profunda tristeza". El titular del Consejo Europeo, Charles Michel, denunció "el negocio sin escrúpulos de los traficantes" de personas.

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha pedido "redoblar esfuerzos" para luchar contra estas "redes criminales", en cooperación con los países de salida de los inmigrantes.

El desastre ocurrió pocos días después de una reunión en que ministros de Interior de la UE discutieron una reforma del sistema de asilo, que prevé la instalación de centros de acogida en los países situados en las fronteras del bloque de 27 miembros.

La idea es que los candidatos al asilo esperen en seguridad la resolución de sus solicitudes esos centros y que, en caso de respuesta negativa, sean encaminados desde allí a un tercer país seguro.

La Comisión Europea presentó en septiembre de 2020 un Pacto sobre Migración y Asilo, un paquete de reformas que espera adoptar en 2024, que prevé una solidaridad obligatoria pero flexible entre los países en el cuidado de los demandantes de asilo.

También está implementando planes de acción en las principales rutas migratorias (Mediterráneo Central y Occidental, ruta de los Balcanes), previendo acuerdos con países de origen y tránsito para prevenir salidas y favorecer el retorno de migrantes irregulares a esos países.

Stephanie Pope, experta en migración de Oxfam, comentó que "la Comisión Europea y los países de la UE continúan haciendo tratos con países con antecedentes cuestionables en materia de derechos humanos".

Pope cuestionó la política de la UE de vincular la cooperación migratoria con la ayuda al desarrollo y los asuntos relacionados con los visados.

"Esta tragedia no es una sorpresa. No es la primera vez y no será la última. El acuerdo de la semana pasada entre los estados miembro de la UE tampoco resolverá eso", lamentó Pope.

La eurodiputada holandesa Tineke Strik pidió a la UE que establezca "una misión conjunta de búsqueda y rescate en el Mediterráneo para garantizar una capacidad suficiente de ayuda inmediata".

