Estados Unidos anunció la prohibición de entrada al país del director de la cárcel de máxima seguridad La Modelo en Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, donde están recluidos la mayoría de presos políticos.

Guevara Gómez queda "designado" como individuo que no puede entrar en Estados Unidos de acuerdo a la sección 7031(c) por "grandes violaciones de los derechos humanos", señala el comunicado emitido por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense pide igualmente "la inmediata e incondicional liberación de todos los prisioneros políticos en Nicaragua".

La sección 7031(c) de la ley presupuestaria que rige el funcionamiento del Departamento de Estado permite rescindir las visas y prohibir la entrada al país de responsables extranjeros por violaciones de derechos humanos o corrupción.

Rosario Murillo y Daniel Ortega, esposos y copresidentes de Nicaragua. Foto: EFE

Estados Unidos ha denunciado en repetidas ocasiones la situación de los derechos individuales en el país centroamericano, que está copresidido por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Esta sanción se inscribe en las acciones de Washington "para exigir rendición de responsabilidades por los abusos de la dictadura de Murillo y Ortega", acusa el comunicado.

La Organización de Estados Americanos (OEA) se declaró recientemente "alarmada" por la situación en Nicaragua, aliada de Venezuela y Cuba y crecientemente aislada en la región.

El Consejo Permanente de la OEA invitó al país "retornar" a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, también ha denunciado en repetidos informes las violaciones de derechos humanos y el acoso a la oposición.

