Estados Unidos dijo el jueves que quiere un acuerdo final con Irán, pero no "a cualquier precio", y advirtió sobre un "caos total" si Teherán impone peajes para transitar por el estrecho de Ormuz, cerca del cual un carguero fue atacado.

Washington y Teherán iniciaron la semana pasada conversaciones en Suiza tras la firma el 17 de junio de un protocolo de acuerdo, que busca poner fin al conflicto desatado por bombardeos israelo-estadounidenses a finales de febrero.

El ataque al carguero el jueves, con un proyectil de origen desconocido según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, provocó la suspensión del plan lanzado dos días antes para evacuar a unos 600 buques bloqueados en el Golfo desde el inicio del conflicto, anunció la Organización Marítima Internacional (OMI).

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La embarcación, que transitaba fuera de este dispositivo de la OMI, fue impactada en el golfo de Omán después de haber cruzado Ormuz.

Mientras avanza la evacuación de marinos, Teherán insiste en que sus capacidades defensivas quedan fuera de cualquier acuerdo. (23/06/26) Foto: AFP

Horas antes, y como parte en una gira por los países aliados de Estados Unidos en el Golfo que han sido duramente golpeados por la guerra en Oriente Medio, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, buscó tranquilizarlos.

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"Aunque queremos un acuerdo, no queremos un acuerdo a cualquier precio", declaró en Baréin ante sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

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Se refería a la situación de Ormuz, donde Irán quiere imponer "tasas de tránsito" inexistentes antes de la guerra y Washington se opone a ello.

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Este paso, de unos 30 kilómetros de ancho entre Irán y Omán, es estratégico: por allí transitaba el 20% del comercio mundial de hidrocarburos antes de la guerra.

"El conjunto de las amenazas"

"Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado", declaró Rubio. Sin este principio fundamental "el mundo estaría sumido en el caos total", añadió.

Habitantes nadan en las aguas del estrecho de Ormuz mientras buques mercantes permanecen en la zona, en medio de la tensión por el tránsito marítimo. Foto: AP

La situación también parece tensionarse entre Irán y su vecino Omán, situado en la otra orilla del estrecho.

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Mascate anunció que no está prevista ninguna "comisión de tránsito" en los futuros acuerdos y mencionó la apertura de un "corredor marítimo temporal", presentada como una iniciativa concertada con la ONU.

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Pero los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, amenazaron con responder con "medidas apropiadas" a cualquier intento de cruzar sin su autorización.

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Más allá de Ormuz, los estados del Golfo quieren que el programa de misiles balísticos de Teherán y su apoyo a grupos armados en Oriente Medio sean parte de las negociaciones.

"Una paz y una seguridad regionales duraderas exigen abordar el conjunto de las amenazas iraníes", escribieron los jefes de la diplomacia del CCG en un comunicado. Estos temas no figuran en el protocolo de acuerdo.

Una mujer participa en una ceremonia religiosa en Teherán junto a los restos calcinados de una tienda, durante la conmemoración del martirio del imán Hussein (25/05/2026). Foto: AP

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"Queremos asegurarnos de que ninguna parte de este acuerdo perjudique (...) la seguridad, la estabilidad o la prosperidad de ninguno de nuestros socios en la región del Golfo", insistió Rubio.

El cese de las hostilidades permitió la reanudación del tráfico en Ormuz: la plataforma de seguimiento Kpler registró 70 pasos el miércoles, un ritmo, sin embargo, dos veces menor que en tiempos normales.

Con el ataque al carguero el jueves, los precios del petróleo subieron tras haber caído a niveles anteriores a la guerra.

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Tres muertos en Líbano

El protocolo de acuerdo abre la vía a 60 días de negociaciones con miras a un pacto definitivo. Según Rubio, está prevista una reunión técnica con la delegación iraní el 29 o el 30 de junio en Suiza.

En Estados Unidos, crecen las críticas sobre las concesiones otorgadas por el presidente Donald Trump, deseoso de poner fin a esta guerra impopular.

La Casa Blanca solicitó al Congreso fondos adicionales por valor de casi 88 mil millones de dólares, principalmente para reponer las reservas de munición.

Residentes circulan entre edificios dañados por anteriores bombardeos israelíes en Nabatiyeh, en el sur de Líbano, tras el alto el fuego con Hezbolá (25/06/2026). Foto: AP

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Teherán defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil y siempre ha negado querer fabricar una bomba atómica, como temen algunos países occidentales.

Además, Irán impuso que en el protocolo de acuerdo fuera incluido el frente en Líbano, donde Israel se enfrenta al movimiento islamista libanés proiraní Hezbolá y ha movilizado tropas en el sur.

Hezbolá acusó de nuevo el jueves a Israel de "violación flagrante" del alto el fuego después de que un ataque con dron causara tres muertos. El ejército israelí afirmó haber matado a combatientes de Hezbolá.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró el jueves que el ejército permanecería desplegado "todo el tiempo que sea necesario".

Con el ataque del jueves asciende a siete el número de muertos desde el martes en ofensivas israelíes, mientras se celebran en Washington negociaciones directas entre Líbano e Israel, las primeras en décadas.

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