Irán consideró que el acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra en Medio Oriente es "una declaración de derrota de Estados Unidos", justo cuando el jefe de la diplomacia de Washington, Marco Rubio, realiza una gira por los países del Golfo más afectados por las represalias de Teherán.

Las hostilidades, que comenzaron con una campaña de ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, se suspendieron tras la firma la semana pasada de ese pacto preliminar.

El conflicto sembró el caos en la región. Teherán bloqueó en represalia el estrecho de Ormuz, una vía comercial clave para los hidrocarburos, y lanzó miles de drones y misiles contra sus vecinos del Golfo, donde Washington tiene una nutrida presencia militar.

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Luego de la firma del acuerdo marco, ambas partes iniciaron un proceso destinado a alcanzar un arreglo permanente, lo que dio aire al liderazgo de Irán.

"El memorando de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní", defendió este miércoles su jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, sobre el acuerdo, que se concretó gracias a la mediación de Paquistán.

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"Por eso, el memorando de entendimiento de Islamabad ha adquirido el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos", agregó.

Washington mantiene varias bases militares en la zona, especialmente en el Golfo, precisamente donde Rubio arrancó este miércoles una gira con el objetivo de tranquilizar a sus aliados.

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"No se están cobrando peajes", dice Trump

El secretario de Estado discutió este miércoles sobre el acuerdo con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, y renovó el compromiso de Washington "con la seguridad de los Emiratos", según un portavoz.

Rubio tiene previsto luego partir a Kuwait y a Baréin, donde asistirá a una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo.

El norteamericano ya avanzó que tiene la intención de abordar con los dirigentes regionales el memorando de entendimiento con Teherán, el cual no aborda el programa de misiles iraní ni el apoyo a sus grupos aliados -como Hezbolá en Líbano y los rebeldes hutíes en Yemen-, dos preocupaciones de larga data para sus vecinos e Israel.

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En paralelo, un diplomático dijo a la AFP que está previsto que Arabia Saudita acoja reuniones que traten sobre una posible reconciliación entre los países del golfo e Irán, aunque aún no se ha precisado la fecha.

El acuerdo prevé que se reabra el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, pero Irán desea imponer tasas a quienes quieran usar esa vía marítima cuyo funcionamiento, aseguró, no volverá a ser como el de antes del conflicto.

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Estados Unidos se opone firmemente al cobro de esas tasas y este miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que Teherán le aseguró que "no se están 'COBRANDO PEAJES, NI COSTES DE SEGURO, NI NINGÚN OTRO TIPO DE CARGO" en esa vía.

Y mientras que 11 mil marinos que seguían bloqueados en Ormuz empezaron a ser evacuados, el precio del petróleo Brent continuó cayendo, pasando por debajo de los 75 dólares el barril por primera vez desde que empezó la guerra, muy lejos del máximo de 126 dólares que llegó a alcanzar.

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Inspecciones del OIEA

Otro de los principales puntos de fricción es el programa nuclear de Irán, que desde hace tiempo es fuente de tensión con las potencias occidentales, quienes sospechan que Teherán quiere fabricar una bomba, una acusación que Irán ha negado sistemáticamente.

Trump dijo el martes que Irán "aceptó plena y completamente" permitir que los inspectores atómicos de Naciones Unidas regresaran al país, pero Irán afirmó que no tiene intención de hacerlo.

Este miércoles, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó que "tendrán lugar" las inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes, aunque no ofreció un cronograma específico.

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