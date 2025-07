Washington.- La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos dio este jueves su visto bueno a la adquisición por parte de Skydance del gigante mediático Paramount Global y sus subsidiarias por un valor de ocho mil millones de dólares.

"Skydance se ha comprometido por escrito a garantizar que la programación de la nueva compañía (New Paramount) incorpore una diversidad de puntos de vista de todo el espectro político e ideológico", dijo en el comunicado el presidente de la FCC, Brendan Carr, al anunciar esa fusión.

La firma estadounidense de cine y televisión también se comprometió a adoptar medidas "para erradicar el sesgo que ha socavado la confianza en los medios de comunicación nacionales".

"Si se implementan estos compromisos, CBS podrá operar en beneficio del interés público y centrarse en una cobertura justa, imparcial y basada en hechos. De esta manera, se iniciará el proceso de recuperación de la confianza de los estadounidenses", añadió el directivo de la comisión.

Su luz verde a la fusión llega después de que este pasado 22 de julio el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que había llegado a un acuerdo por más de 36 millones de dólares con el grupo Paramount para cerrar finalmente el litigio por la entrevista realizada en 2024 a su entonces rival en las presidenciales, la vicepresidenta Kamala Harris.

Con ese pacto, la firma confió en haber eliminado el último obstáculo para su fusión con Skydance, que estaba pendiente de la aprobación de la FCC.

Los principales propiedades de Paramount incluyen a Paramount Pictures, CBS, Paramount Streaming y Paramount Media Networks (que incluye cadenas por cable, entre ellas MTV, Nickelodeon y Showtime, entre otros).

Carr consideró que "los estadounidenses ya no confían en que los medios de comunicación nacionales tradicionales informen de forma completa, precisa e imparcial", y tras subrayar que "es hora de un cambio" celebró las modificaciones anunciadas por Skydance.

Para promover la transparencia y una mayor rendición de cuentas, la empresa se comprometió, por un período de al menos dos años, a tener un defensor del pueblo que informará a la presidencia de New Paramount y evaluará las denuncias de parcialidad.

La FCC destacó que aunque Skydance no tiene actualmente ninguna política de diversidad, equidad e inclusión (DEI), esta garantizó también que no implementará ninguna iniciativa de este tipo en la nueva empresa y confirmó que New Paramount también se comprometerá con la igualdad de oportunidades de empleo y la no discriminación.

