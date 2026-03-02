Dos días después del asesinato del ayatola Ali Jamenei y de importantes líderes del régimen, Irán lanzó una ofensiva a gran escala contra Israel y bases militares de Estados Unidos en la región.

El gobierno de Benjamin Netanyahu ha respondido y una serie de explosiones han sacudido Teherán, mientras las Fuerza de Defensa de Israel afirman estar en control del espacio aéreo iraní.

Lee también Irán: la guerra de elección de Trump y Netanyahu, escribe Opinión 51

Tensión política y militar tras ataques; sigue aquí el minuto a minuto

Mundo 08:08 AM EU confirma un cuarto militar muerto en la guerra contra Irán El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó este lunes un cuarto militar muerto durante la operación Furia Épica. Este soldado fue herido de gravedad "en los ataques iniciales a Irán" del sábado y ha muerto ahora por las heridas, informó el Centcom en un comunicado, sin dar más detalles.

Estados Unidos reportó el domingo la muerte de tres de sus militares sin precisar cómo o dónde se produjeron los fallecimientos y también informó de cinco heridos.





Mundo 07:18 AM Irán reporta ataque a oficina de Netanyahu en Israel; oficina lo niega Medios de comunicación iraníes afirmaron que la Guardia Revolucionaria atacó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante la última oleada de misiles.

Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó a EFE que su sede fuera atacada.

"Esto es completamente falso. Es solo propaganda de la Guardia Revolucionaria", afirmó un portavoz de la oficina de Netanyahu, quien confirmó que el primer ministro se encuentra en Israel.





Lee también Régimen Iraní, decapitado; EU e Israel matan al ayatola

Mundo 07:14 AM Defensas aéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EU Las defensas antiaéreas de Kuwait abatieron por error tres aviones de Estados Unidos, cuya embajada en ese país soltaba por la mañana una columna de humo.

Desde el inicio del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán responde con salvas de misiles y drones contra los países del Golfo, en muchos casos aliados de Washington.

Tres aviones estadounidenses F-15E Strike Eagle fueron derribados por error por las defensas aéreas de Kuwait el domingo por la noche, informó el Mando Central de EU.



Mundo 07:13 AM Putin y el líder de Emiratos piden un "pronto" cese de las hostilidades en torno a Irán El presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, pidieron hoy durante una conversación telefónica un "pronto" cese de las hostilidades en torno a Irán, cuyo territorio está siendo bombardeado por Estados Unidos e Israel.

"Ambas partes destacaron la necesidad de un pronto cese el fuego y el retorno al proceso político-diplomático", informó el Kremlin en un comunicado.



Mundo 07:11 AM Irán atacará cualquier base de EU en Europa "si es necesario", dice embajador en Madrid Irán atacará cualquier base estadounidense en Europa y concretamente en España "si fuera necesario", según afirmó este lunes el embajador iraní en España, Reza Zabib, pero aclaró que "sería una reacción, no una agresión".

"Somos un país capaz de reaccionar", sostuvo Zabib en una rueda de prensa en Madrid, "aunque espero que no haya necesidad de hacerlo", añadió en referencia al posible ataque de las bases de Europa.

El diplomático también sostuvo que no tiene información "técnica" sobre los ataques iraníes a bases en Chipre, pero ve probable que hayan ocurrido y que, en ese caso, "estaría dentro de la regla general de Irán: reaccionar ante una agresión ilegal".



¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss