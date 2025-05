EN VIVO: Inicia el cónclave para elegir al nuevo Papa; sigue aquí la cobertura completa

12:03 AM

La Capilla Sixtina está lista para recibir a los 133 cardenales que participarán en la elección: varias hileras de mesones engalanados con telas marrones y rojas, sobre las cuales aparecen los nombres de cada elector.

En este primer día está prevista una sola votación hacia el final de la tarde, de la que no se espera que nadie obtenga la mayoría de dos tercios requerida para proclamar un nuevo Pontífice. De todos modos, está previsto que haya Fumata negra, indicando que no hay una decisión, alrededor de las 19:00 horas locales (11:00 a.m en México).