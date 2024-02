El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señaló en un nuevo reporte que "los periodistas continuaron enfrentándose a ataques, acoso, amenazas y secuestro en México"; el documento menciona que "la guerra entre Israel y Gaza eleva los asesinatos de periodistas en 2023 a un nivel devastador".

Señala que "un informe conjunto de Amnistía Internacional México y el CPJ que se publicará próximamente concluye que México “sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas”".

Agrega que "en México, donde la corrupción y el crimen organizado han hecho que sea especialmente difícil determinar si el asesinato de un periodista estuvo relacionado con el trabajo, el número total de muertes en el país cayó de un récord de 13 en 2022 a dos en 2023".

No obstante, México tiene el mayor número de periodistas desaparecidos del mundo.

Detalla que "si bien en 2023 sólo se documentaron dos asesinatos con motivos no confirmados, el país tiene el mayor número de periodistas desaparecidos del mundo: 16 aún están desaparecidos, muchos de ellos después de una década o más".

"Periodistas siguieron enfrentando acoso y amenazas"

Agrega que "México ofrece un ejemplo importante de por qué los asesinatos de periodistas pueden disminuir, pero las condiciones pueden seguir siendo igual de peligrosas. Aunque el número de asesinatos en México se redujo significativamente, de 13 en 2022 a dos en 2023 (incluidas tanto las muertes relacionadas con el trabajo como aquellas cuyo motivo aún se estaba investigando), no hubo nuevas políticas gubernamentales ni cambios sociales que expliquen una disminución que puede haber sido un valor atípico estadístico. (Si bien varios otros periodistas fueron asesinados en México en 2023, el CPJ no los incluyó en su base de datos después de descubrir que sus muertes no estaban relacionadas con su profesión).

"Lo que está claro sobre México es que hubo una gran cantidad de ataques no letales en 2023, en línea con cifras de años anteriores, y la intención en algunos casos pudo haber sido matar. Los periodistas continuaron enfrentando acoso y amenazas por parte de miembros del crimen organizado y funcionarios públicos, y la impunidad sistémica facilitó estos ataques. Agencias del gobierno mexicano espían a reporteros y defensores de derechos y un número importante de periodistas han tenido que abandonar sus hogares y abandonar sus profesiones debido a la violencia".

En el reporte se destaca que "en otros lugares, los ataques contra periodistas siguen siendo una constante en países como Filipinas, México y Somalia, que han tenido una tasa históricamente alta de asesinatos de periodistas (...) En particular, las muertes generales de periodistas en estos países ocurrieron a un ritmo constante: al menos un periodista por año fue asesinado durante casi dos décadas o más".

En el reporte se destaca que "es poco probable que se haga justicia para los periodistas víctimas de asesinatos selectivos. El informe del Índice de Impunidad 2023 del CPJ encontró que de los casi mil asesinatos que el CPJ ha registrado desde que comenzó a recopilar datos en 1992, un total de 757 (más del 79%) no han sido procesados en absoluto".

AMLO rechaza haber actuado de forma errónea al publicar datos de periodista del NYT

El reporte del CPJ se publica cuando en México el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se haya equivocado al dar a conocer datos personales (número telefónico) de Natalle Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México.

“Que cambie su teléfono”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

La periodista solicitó una postura al gobierno sobre una presunta investigación de Estados Unidos que vincula a los hijos del presidente y cercanos colaboradores que presuntamente habrían recibido dinero del narcotráfico, y como medio de contacto incluyó su teléfono personal que ayer fue expuesto en la mañanera.

El CPJ expresó el jueves su “profunda preocupación” por la difusión del teléfono de la corresponsal, ya que "puso en riesgo" al equipo del diario estadounidense en el país.

A través de las redes sociales, NYT señaló: "Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento".

"Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que esta se encuentre", añadió el periódico estadounidense.

El artículo de los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff, publicado este jueves, señala que durante años, Estados Unidos investigó acusaciones de que aliados de López Obrador se reunieron con narcotraficantes y recibieron millones de dólares de los cárteles de la droga después de su llegada a la presidencia en 2018.

Según el periódico, EU nunca abrió de forma oficial una investigación y finalmente abandonó las pesquisas.

*Con información de EFE

