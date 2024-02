El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se haya equivocado al dar a conocer datos personales (número telefónico) de Natalle Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México.

“Que cambie su teléfono”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

La periodista solicitó una postura al gobierno sobre una presunta investigación de Estados Unidos que vincula a los hijos del presidente y cercanos colaborarles que presuntamente habrían recibido dinero del narcotráfico, y como medio de contacto incluyó su teléfono personal que ayer fue expuesto en la mañanera.

Lee también "Recurso del método", la novela de Alejo Carpentier a la que AMLO se refirió por reportaje del NYT

El Mandatario dijo que lo volvería hacer, porque por encima de la Ley de Datos Personales, lo hará cuando esté de por medio la dignidad del Presidente de México.

López Obrador rechazó que el exponer datos personales de la periodista la pongan en riesgo.

“No, no, no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada”.

El presidente AMLO rechazó que se haya equivocado al dar a conocer datos personales de Natalle Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México. #LaMañaneraDeAMLO pic.twitter.com/JRFqs0MFUl — El Universal (@El_Universal_Mx) February 23, 2024

Lee también Táctica preocupante e inaceptable ante momento que enfrentan periodistas, responde NYT a AMLO

Acusó que la periodista lo está calumniando, “me está vinculando a mí y mi familia con el narcotráfico sin prueba”.

Advirtió que si “calumnian” habrá “réplica con todo".

“Que cambie su teléfono”

“Que cambie su teléfono”, dijo López Obrador luego de dar a conocer el teléfono de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía de NYT.

Lee también ¿Quién es Natalie Kitroeff, la periodista de The New York Times señalada por AMLO?

“¿Y el derecho a la calumnia? ¿Ella tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos? Pero además sin una prueba?”, expresó

Al insistir en la libertad de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, el presidente López Obrador repitió que deberían de mandar la Estatua de la Libertad a México porque “acá sí hay libertades”.

Aseguró que el reportaje de NYT “no hizo nada”: “Fue como el parto de los montes, parieron un ratón, deberían hacer una autocrítica, una revisión de ese periodismo falsario al servicio de interese creados”.

Lee también AMLO advierte que si EU investigó a su administración sería una intervención a un país independiente

Advirtió que en su mañanera, si “calumnian”, habrá “réplica con todo, sea quien sea”.

































Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot