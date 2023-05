En Cuba y Corea del Norte, Coca-Cola no tiene presencia oficial, reportó la BBC en 2012. Además, tras la invasión a Ucrania, la compañía decidió suspender la venta en Rusia.

La empresa señaló que Cuba fue uno de los primeros países donde hizo negocios, abriendo operaciones en la nación en 1906, pero después de la Revolución Cubana, el gobierno de Fidel Castro comenzó a incautar activos privados y la empresa liquidó y salió del país en 1960. La compañía nunca ha operado en Corea del Norte, reportaron agencias como AP.

Todos los productos de Coca-Cola en esos países se obtienen a través de terceros independientes.

Un portavoz de Coca-Cola dijo: “Coca-Cola actualmente no hace negocios en Corea del Norte. Los productos vendidos en el mercado han sido comprados por terceros no autorizados e importados al país desde otros mercados donde fueron vendidos. Ningún representante de The Coca-Cola Company ha estado en conversaciones o ha explorado abrir negocios en Corea del Norte. Coca-Cola sólo podría considerar ingresar al mercado de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes que rigen las relaciones de EU con Corea del Norte. No podemos ingresar al mercado en este momento”, se indicó en The Telegraph en 2012.

En Cuba, con el paso del tiempo, se creó una gaseosa similar llamada Tu Kola, indicó el Tiempo, de Colombia.

Los orígenes de Coca-Cola

El refresco fue creado en 1886 en Atlanta, Georgia. Desde los primeros días, la compañía Coca-Cola buscó expandirse en todo el mundo y, a principios del siglo XX, embotellaba la bebida en Asia y Europa, indicó la BBC.

Pero el gran impulso se produjo como resultado de la Segunda Guerra Mundial, cuando se suministró Coca-Cola a las tropas estadounidenses en el extranjero.

En Rusia, por el momento, la embotelladora de esta compañía sigue trabajando y empezó a distribuir un producto llamado Dobry Cola, difundió El Tiempo.

Mientras, a pesar de su compromiso de aumentar la participación general de sus productos vendidos en empaques reutilizables a 25% para 2030, la participación de The Coca-Cola Company en los productos vendidos en ese tipo de empaques disminuyó en 2022.

La compañía, en su último informe de sustentabilidad, anunció que la participación de sus productos vendidos en envases reutilizables fue de 14% en 2022. Esta es una disminución de dos puntos porcentuales desde el 16% de participación divulgada cuando la compañía anunció su compromiso.

