Elon Musk, dueño de Twitter, paga la verificación a tres personajes: Stephen King, amo del terror; LeBron James, máximo anotador de la NBA, y William Shatner, estrella de Star Trek.

El medio The Verge confirmó que un empleado de Twitter le envió un correo electrónico a James, quien anteriormente dijo que no pagaría por la verificación, para "extender una suscripción gratuita a Twitter Blue para su cuenta, @kingjames, en nombre de Elon Musk".

El asesor de medios de James desde hace mucho tiempo, Adam Mendelsohn, confirmó que James no pagó para ser verificado.

Sin embargo, después Musk dijo que está pagando "algunas" suscripciones "personalmente".

Stephen King, amo del terror, dijo que no se ha suscrito a Twitter Blue ni le ha dado a la compañía su número de teléfono: "Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue, no lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono, no lo he hecho".

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Más tarde el jueves, Musk publicó un tuit sarcástico que indica que está cubriendo la suscripción de King: "De nada, namasté", respondió.

Twitter comenzó este jueves a quitar masivamente la emblemática insignia azul de verificación a los usuarios que no se suscribieron al programa Twitter Blue.

En otro mensaje, Musk dijo que le está pagando "sólo a Shatner, LeBron y King".

Just Shatner, LeBron and King — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023

William Shatner, la leyenda de Star Trek, de 92 años, se ha resistido a comprar el servicio premium promovido por el multimillonario.

"¿Ahora me estás diciendo que tengo que pagar por algo que me diste gratis? ¿Qué es esto?", bromeó hace semanas Shatner.

Musk, sin perder el ritmo, respondió a Shatner públicamente (y bastante sin rodeos), diciéndole al actor que "no debería haber un estándar diferente para las celebridades" en Twitter.

Después de comprar Twitter por 44 mil millones de dólares en octubre, Musk ha tratado de aumentar los ingresos de la plataforma animando a más personas a pagar una suscripción premium. Pero su idea también refleja su afirmación de que las palomitas azules se han convertido en un símbolo de estatus inmerecido o “corrupto” para personalidades de élite, periodistas y otras personas a las que la anterior dirección de Twitter concedió la verificación de forma gratuita.

