Los pequeños gasolineros —aquellos que son dueños de hasta tres estaciones de servicio— advierten que existe riesgo de que cierren sus negocios a causa de los acuerdos voluntarios sobre precios de combustibles anunciados por el gobierno federal y los grandes corporativos del sector.

Consultados por EL UNIVERSAL, recordaron que, de acuerdo con el marco legal vigente, el gobierno incluso podría ocupar o intervenir gasolinerías si considera que se pone en riesgo el suministro de energéticos en el caso de regiones o poblados donde sólo existe un punto de venta.

Fuente: PetroIntelligence con datos de la Comisión Nacional de Energía.

Este segmento denuncia que no se siente representado por nadie ante el gobierno y asegura que el pacto está generando que los grandes grupos puedan consolidar el negocio porque tienen economías de escala.

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“El principal negocio era la gasolina magna y lo limitaron hace un año; ahora en el diésel nos castigaron. En las reuniones que tienen los grandes empresarios con el gobierno, a las que no podemos asistir, nos consideran como si tuviéramos el poder que tiene Oxxo con sus estaciones”, señaló Héctor Hernández, empresario jalisciense que tiene una estación de servicio en la carretera Manzanillo-Puerto Vallarta.

“Vamos a llegar al punto en que esto se vuelva insostenible y, si cierro, hay una ley que dice que si pongo en riesgo el abastecimiento, como estoy en pueblo chico, el gobierno puede decir: ‘venga para acá’”.

De acuerdo con la consultora PetroIntelligence, hay 14 mil 257 estaciones de servicio en el territorio nacional y, de ese total, 26% es propiedad de 30 grandes empresas como Oxxo Gas, Petro Seven, Hidrosina, Grupo Orsan, Gazpro Estaciones o Grupo ECO.

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El resto lo tienen medianos, pequeños o microempresarios. De hecho, 4 mil 835 empresarios son dueños de una estación, lo que representa 34% del total de los permisos vigentes en operación.

Ganancias deprimidas

Eduardo García, empresario gasolinero de Autlán de la Grana, Jalisco, destacó que el tope a los precios de combustibles ha hecho que su margen de ganancia se reduzca y que se posterguen las inversiones para expandirse.

“Ahora todo es para gasto corriente, por esto no hay inversión en el sector. Nosotros empezamos hace 56 años, y no nos sentimos representados por nadie. Lo que es bien preocupante son los asesores de Pemex. Todo a través de asesores: nos llaman para amenazarnos que nos van a mandar a Profeco y poner mantas, etcétera. Nosotros ahora estamos cometiendo el crimen de defendernos”, afirmó.

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La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, de no respetar el pacto voluntario, además de las lonas que coloca la Procuraduría Federal del Consumidor a gasolinerías que se “vuelan la barda” con los precios, se notificará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que revise si el margen de ganancia corresponde a los ingresos y los costos de los combustibles que compran sobre todo a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Estar en este negocio se ha convertido en algo realmente difícil, pues ya tenemos que enfrentar, además de todo, la inseguridad y una gran regulación que cuesta mucho. Por ejemplo, apenas le pagamos a Pemex 400 mil pesos por el uso de franquicia”, agregó García.

En opinión de Alejandro Montúfar, director de PetroIntelligence, la situación es alarmante pues, para algunos empresarios, cada litro vendido representa una pérdida. Antes, las gasolinerías ganaban de 1.80 a 2 pesos por cada litro.

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“Ya hemos observado en el Bajío que en algunas estaciones se ha suspendido la venta. También se estará afectando el desarrollo del sector al inhibir la inversión, si el negocio es menos rentable”, detalló.

Esfuerzo coordinado

Ayer por la tarde los empresarios del sector tenían previsto reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo en su conferencia de prensa que el objetivo era seguir reduciendo el precio de venta del diésel, que hace una semana se pactó en 28 pesos por litro.

“Hemos logrado un muy buen acuerdo para la gasolina. Vamos a bajarle todavía más al precio del diésel y estamos trabajando para bajar el precio de, sobre todo, algunos perecederos”, afirmó la Mandataria.

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Este lunes, con el fin de quitar presión a los precios de los combustibles, el gobierno, los bancos y las empresas de vales anunciaron que eliminarán las comisiones por pago con tarjetas a partir de mayo.

Un empresario gasolinero de Nuevo León, quien solicitó no ser identificado, expresó que la preocupación por la supervivencia de sus negocios es real.

“La Presidenta sólo ve la necesidad de no subir el precio porque teme que le afecte en su popularidad y ya no quiere recargar más en subsidios o en Pemex, porque ya hace falta dinero”, afirmó.

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“Por eso nos quejamos, en mi caso desde el anonimato, con miedo. Nosotros no estamos en la ciudad, nadie nos cuida, y ya mataron al limonero, al aguacatero, al alcalde. Es preocupante porque, de seguir así, cerramos y no habrá abasto”, añadió.

Con información de Sharon Mercado y Salvador Corona.

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