Muchos de los usuarios destacados de Twitter perdieron sus marcas azules que les ayudaban a verificar su identidad y a distinguirse de los impostores en esta red social propiedad de Elon Musk.

El costo para mantener la marca azul va de los 8 dólares al mes para usuarios individuales y desde mil dólares mensuales para una organización, además de una cuota mensual de 50 dólares para cada afiliado o cuenta de empleado.

Twitter no verifica las cuentas individuales para garantizar que son quien dicen ser, como ocurría antes de que Musk comprara la red social.

¿Quiénes perdieron su verificación en Twitter?

Figuras políticas importantes y celebridades con cuentas en Twitter han sido afectados: el papa Francisco; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro neerlandés, Mark Rutte; el secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg; Juan S. Gonzalez , asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de EU.

El embajador británico en México, Jon Benjamin, también indicó que le quitaron su verificación, así que se puso una palomita verde.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tampoco tiene su palomita.

Lorenzo Córdova, quien fue presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) fue otro afectado.

Además Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Rosalía, la estrella del baloncesto LeBron James, el protagonista de Star Trek, William Shatner han sido afectados.

El actor de la serie televisiva Seinfeld, Jason Alexander, prometió abandonar la plataforma si Musk le quitaba su marca azul.

¿Qué significa la palomita gris en Twitter?

Por otro lado, hay cuentas con palomita gris, que se designan a cuentas “oficiales”, función que anteriormente tenía la palomita azul, es decir, son verificadas por Twitter, pero no pagan, por ejemplo, el presidente de EU, Joe Biden; la familia real británica, Justin Trudeau, premier de Canadá; el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, entre otros.

Stephen King se ríe de nueva verificación en Twitter

Sin embargo, varias personalidades afirman que recibieron la verificación azul de Twitter sin haber realizado ningún pago ni proporcionar datos personales, entre ellos el escritor estadounidense Stephen King.

"Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que proporcioné un número telefónico. No lo he hecho", tuiteó el autor de múltiples best sellers.

Otros usuarios le respondieron con bromas al respecto, tales como "parece un misterio intrigante, espero ver el producto final", y "se escucha como una película de terror, 'perseguido por el pájaro azul'".

Acusan que verificación de Twitter es un símbolo de estatus

Después de comprar Twitter por 44 mil millones de dólares en octubre, Musk ha tratado de aumentar los ingresos de la plataforma animando a más personas a pagar una suscripción premium.

Pero su idea también refleja su afirmación de que las palomitas azules se han convertido en un símbolo de estatus inmerecido para personalidades de élite, periodistas y otras personas a las que la anterior dirección de Twitter concedió la verificación de forma gratuita. Twitter empezó a otorgar la insignia hace unos 14 años.

Además de proteger a los famosos de los suplantadores de identidad, una de las principales razones era proporcionar una herramienta adicional para frenar la desinformación.

La mayoría de las marcas azules “heredadas”, incluidas las cuentas de políticos, activistas y personas que de repente aparecen en las noticias, así como periodistas poco conocidos de pequeñas publicaciones de todo el mundo, no son nombres conocidos.

