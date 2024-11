Elecciones Estados Unidos 2024; sigue minuto a minuto el proceso electoral entre Donald Trump y Kamala Harris

Son las 7 a.m, hora del Este, y las urnas han abierto en más de 25 estados en Estados Unidos, incluyendo:

Massachusetts (las ciudades o pueblos pueden elegir abrir a partir de las 5:45 a.m. ET)

Michigan (aunque algunos colegios electorales abren a las 8 a.m. ET debido a los husos horarios)

Missouri

Pennsylvania

Rhode Island

Carolina del Sur

Tennessee (los colegios electorales con una población de más de 120 mil habitantes deben abrir antes de las 7 a.m. ET)