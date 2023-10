El portavoz del ejército de Israel, Jonathan Conricus, remarcó, a una semana del reciente conflicto con Hamas, que "el enemigo no son los palestinos, sino Hamas".

Destacó que el objetivo es ir contra la infraestructura del grupo terrorista y acusó a la organización de evitar la evacuación de los civiles.

Detalló que en la Ciudad de Gaza se concentran las actividades de Hamas, ahí están sus comandantes y su infraestructura. Recordó que ordenaron a los palestinos moverse al sur, para "estar seguros y no estar en una área donde lanzaremos nuestras actividades militares".

"Anunciamos nuestras intenciones de antemano no porque tenga alguna lógica militar, sino porque queremos que los civiles no se vean afectados por la guerra. No pusimos a esos civiles allí y no son nuestros enemigo. No estamos tratando de matar o herir a ningún civil, estamos luchando contra Hamas y su infraestructura militar".

Dijo que vio muchos desplazamientos y observaron que los ciudadanos se movieron, pero, "Hamas, intentó detener a los palestinos" para que no se movieran.

Adelantó que los palestinos podrán regresar cuando el ejército de Israel se los diga.

"Desmantelaremos a Hamas"

Conricus indicó que "en la Franja de Gaza, nuestros soldados israelíes se están preparando para la siguiente etapa de operaciones... nuestro objetivo es muy claro, el objetivo final de esta guerra es que desmantelaremos a Hamas y sus capacidades militares".

Destacó que cambiarán la situación para que el grupo "no tenga la posibilidad de causar cualquier daño".

