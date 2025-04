Quito. Los ecuatorianos empezaron a votar este domingo para elegir presidente entre el mandatario Daniel Noboa y la izquierdista Luisa González, en un balotaje que se prevé reñido y avanza bajo un clima de tensión por la violencia del narcotráfico.

En la capital bordeada de volcanes y a 2 mil 850 metros de altitud, la gente se acercaba abrigada a los colegios electorales custodiados por policías y militares.

"En esta elección (...) nos liberamos o nos hundimos", dijo a la AFP Elena Betancourt, una jubilada de 73 años.

Tanto Noboa como González votaron temprano. El mandatario, quien busca la reelección, dijo que "hoy ganamos. Hoy será un día importante para la historia del Ecuador". Votó en Olón, la comuna de playa de la costera provincia de Santa Elena donde el mandatario tiene fijada su residencia y donde esperará resultados.

Al igual que en la primera vuelta, el jefe de Estado llegó a la escuela Antonio Moya Sánchez, ubicada en el centro de la comunidad, acompañado de su esposa, la 'influencer' Lavinia Valbonesi y sus tres hijos.

Vestido con una camisa morada, color de su formación Acción Democrática Nacional (ADN), ingresó rápidamente al aula y votó junto a su hijo para luego coger de la mano a su hija mayor, a pesar de los reclamos de la madre, su exesposa Gabriela Goldbaum, de que exponga a su hija en ámbitos políticos.

González pidió a las Fuerzas Armadas y a la Policía que no intervengan "a favor o en contra" en las urnas y que "se garantice la democracia correctamente. A no intervenir en el conteo de votos en las urnas, sino a estar garantizando la seguridad del pueblo ecuatoriano, que ya no da más".

La candidata correísta votó pasadas las 9:15 hora local (14:15 GMT) en la unidad educativa Carlos Pomerio Zambrano, en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabi, una población rural donde González creció.

González llegó acompañada de su equipo caminando bajo la lluvia con un fuerte dispositivo de seguridad mientras era coreada por la población a grito de "Luisa presidenta".

La candidata de la Revolución Ciudadana, partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), aseguró que este domingo van a cambiar "la historia de Ecuador en unidad".

"Izquierda, derecha y centro nos hemos unido en un hecho histórico, sin precedentes en la patria. Nos hemos unido para recuperar la democracia y la justicia social. Todos: partidos, empresarios y sociedad civil organizada. Ecuador reescribe la historia hacia un futuro de dignidad", dijo la candidata.

Varias encuestadoras prevén un codo a codo tras la ajustada primera vuelta en la que Noboa se antepuso con menos de un punto porcentual.

El miedo y la tensión ensombrecen los comicios en el país de 18 millones de habitantes, donde cada hora asesinan a una persona.

La guerra entre carteles provocó el magnicidio de un presidenciable, la toma de cárceles por parte de bandas criminales y el asalto armado a un canal de televisión mientras sus periodistas transmitían en directo. Todo en una economía endeudada y asfixiada por el costo de la lucha contra el narco.

En las calles abundan afiches con rostros sonrientes de González y muñecos gigantescos de Noboa con puño en alto.

Según Comunicaliza, a inicios de abril la intención de voto por Noboa registraba un 50.3% frente a 49.7% de González.

"El lunes el país va a amanecer dividido", dice Marcelo Salgado, administrador de una cafetería de 61 años.

Unos 13.7 millones de habitantes ejercen el voto obligatorio.

De 37 años, Noboa es uno de los presidentes más jóvenes del mundo y aspira a mantenerse en el poder hasta 2029. Diez años mayor, González apuesta por ser la primera presidenta electa del país, con apoyo de su padrino político, el exgobernante socialista Rafael Correa (2007-2017).

Noboa denunció irregularidades en el escrutinio del primer turno, pese a que observadores internacionales lo descartaron.

Y González acusó al gobierno de "acciones desesperadas" para manipular las actas de votación.

"Debemos rechazar con firmeza la narrativa de fraude, las acusaciones sin prueba no solo dañan a esta institución, sino que minan la confianza en la democracia misma", dijo en el acto inaugural Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Si el resultado es ajustado, quien gane tendrá problemas de "legitimidad" y gobernabilidad con la "mitad del país en su contra", explica el politólogo Simón Pachano.

En vísperas del balotaje, el gobierno declaró 60 días de estado de excepción y ordenó toques de queda nocturnos en las regiones más golpeadas por la violencia.

El mandatario completará hasta mayo el periodo de Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio por corrupción.

Las urnas abrieron a las 7:00 de la mañana (6:00 am de México) y cerrarán a las 17:00 de la tarde. Unas 41 mil juntas receptoras del voto se han habilitado en todo el país.

Se prevé que a las 21:00 horas esté escrutado 80% de votos y quizá se pueda hablar de una tendencia.