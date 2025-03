Apalabrados con el narco

De acuerdo con una comunicación telefónica entre un sujeto apodado El Milton, jefe de plaza de la Unión Tepito en Morelos, y un alto funcionario del Ayuntamiento de Cuautla, todos los alcaldes de la zona oriente del estado se han sentado ya a negociar con el representante de este grupo criminal, cuya presencia en Morelos fue detectada desde hace más de dos años.

“Solo nos faltaba hablar con ustedes...”, dice El Milton en la grabación, para luego quejarse de que a pesar de que (durante la campaña y para “la movilización de la gente”) le envió tres millones de pesos al hoy alcalde Jesús Corona Damián, el panista ha postergado “una cita tan sencilla desde hace tres meses”.

“Si no es el gobernador”, protesta el Milton, quien recuerda, además, que “hizo un jale” por encargo de Corona.

El audio fue editado para borrar la voz del funcionario en cuestión. Sin embargo, su autenticidad ha sido comprobada por funcionarios de seguridad. “Revela la forma en que los criminales entran en tratos con los alcaldes”. Recientemente, el secretario de Seguridad de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, sostuvo públicamente que de los 36 alcaldes de Morelos, 18 tienen vínculos con el crimen organizado.

Hace unos días causó revuelo un video que mostró a Corona Damián, durante los días de campaña, en una reunión con el jefe criminal Júpiter Araujo, alias El Barbas. El Barbas, del Cártel de Sinaloa, había establecido una alianza con El Milton de la Unión Tepito. Pero esa alianza se rompió hace poco. El Milton confiesa en la grabación que ha gastado ocho millones de pesos en armamento para hacerle frente a su antiguo socio, y sostiene que no habrá tregua para quienes anden con él.

Entre los presentes en el encuentro entre El Barbas y el alcalde de Cuautla, según reveló ayer en EL UNIVERSAL la periodista Yohali Reséndiz, se hallaba el aspirante a la dirigencia estatal de Morena, Raúl Tadeo Nava, solo que su rostro fue pixeleado con la evidente intención de que las antorchas quemaran únicamente al alcalde panista de Cuautla, así como a sus acompañantes: el secretario del Ayuntamiento Samuel Márquez, conocido como “El Mayor”, el alcalde de Atlatlahucan, Toledano Amaro, y el director de Mercados Municipales, Jorge Bazán Reyes.

En el audio a que hace referencia esta columna, El Milton le dice al funcionario de Cuautla que el dinero para la campaña “se estuvo mandando a través del Barbas”. Luego le explica que la policía de Cuautla está corrompida (“se dedican a la extorsión y a recibirle dinero a todos”), y que por eso propuso la llegada de unos mandos que lleguen a acabar con los extorsionadores y “a romperle su madre a la delincuencia”.

“A mí no me interesa extorsionar —dice—, porque podemos hacer negocios más grandes, ¿verdad?… El secuestro no está permitido ni autorizado por mí, que soy el uno”.

El Milton explica que la cuota que le están exigiendo al alcalde “es para pagar la nómina de los muchachos, para que nadie esté extorsionando”. Luego agrega que ya tiene acuerdos “con todos” los alcaldes y que “ahorita en este momento ya hasta nos están dando de alta policías…”.

“Lo que yo tenía planeado es gente que viene de PGR, de todos lados, que ha peleado en plazas, que no les da miedo, ¿me entiende?... Necesitamos nosotros ahí en Cuautla lo más fuerte para bajar la extorsión y pegarle a estos güeyes”.

El Milton resume de nuevo lo que le interesa: “el Rastro” y “dar de alta a unos mandos de policía… No para chingaderas, son para limpiar… Las personas que tengo nada más son dos ahorita, pero tienen hasta universidad y vienen activo, trabajan con gente de Omar, para que me entienda…”, dice.

Finalmente fija la cuota: 500 mil mensuales: “Yo sé cuándo les llega dinero y en qué cantidades les va a llegar”. Para terminar, promete “hacer muchas cosas”:

“En la Cámara de Diputados (tenemos) amigos, ahí con ustedes… tenemos en la ciudad, tenemos en varios lados, pero bien… Todo es directo conmigo, ahorita yo doy la indicación de que todo está bien y que es directo conmigo. Que Dios lo bendiga”, concluye.

El gobierno federal tiene en su poder la lista completa de los 18 alcaldes comprometidos. Es posible confirmar que en esa lista, además del de Cuautla, figuran los municipios de Amacuzac, Temoac y Tlalquitenango.

Según la historia narrada por Yohali Reséndiz, Jesús Corona Damián fue secuestrado durante la campaña para ser llevado ante la presencia de El Barbas. Con los necesarios matices, su historia debe ser la de la mitad de los presidentes municipales del estado, y la de cientos de alcaldes a lo largo del país.