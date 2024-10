Más de mil 500 organizaciones de la Sociedad Civil envían carta a Claudia Sheinbaum; piden diálogo abierto en su sexenio

Esta tarde, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) enviaron una carta dirigida a la ahora Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En dicha carta, más de mil 500 OSC, piden a Sheinbaum mantener un diálogo abierto durante su gobierno.

Expresaron públicamente su necesidad y confianza en la relación que tendrá su gobierno con las OSC, destacaron que esta deberá ser colaborativa y propositiva.

Además, coincidieron en las palabras expresadas por Sheinbaum durante su discurso el pasado 1 de octubre respecto a la importancia de que la sociedad civil tenga la garantía de todas las libertades y el respeto a los derechos humanos.

Por último, la carta reitera el compromiso de las OSC para acordar métodos de colaboración y canales de comunicación eficaces para el bienestar de la sociedad mexicana.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil firmantes son:

1. 1,2,3 Por mí y Parque Sacramento, A.C.

2. 1000 Pelotas para ti

3. A Favor del Niño, I.A.P.

4. A TU ENCUENTRO GUANAJUATO A. C.

5. Abilé/ Abilú 6. Abrazando causa Fundación, A.C.

7. Abriendo Portales, A.C.

8. ACAENCORTO Producciones, A.C.

9. Acasoxitl, A.C.

10. Acceso inclusivo CUU

11. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

12. Acción por la Unidad Mundial, A.C.

13. Accion Social Samuel Ruiz, A.C.

14. Accionar.io

15. Accionarse Comunidad Sinaloense, A.C.

16. Administradora Avanza, S.A. de C.V. SOFOM, ENR.

17. Adobe Home Aid, A.C.

18. Afapeleon

19. AFEECI, A.C.

20. Ágape nuevo pacto ac

21. Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales México (ADRA) México

22. Agencia de Servicios para el Desarrollo Rural. A.C.

23. Agenda Cero A.C.

24. Ágora Ciudadanos Cambiando México A.C.

25. Agrupación George Papanicolaou A.C. de Hermosillo

26. AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NOGALES SONORA

27. AGRUPO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y SALUD MENTAL TLILLANCALCO A.C.

28. AHCOSDIS,A C.(Ayuda Humanitaria con o sin Discapacidad)

29. Alacena por Amor a Vallarta

30. Alas Valientes a.c.

31. Albergue Educativo Infantil A.C

32. Albergue Guadalupano iap

33. ALBERGUE INFANTIL DE IRAPUATO A. C.

34. Albergue Infantil Los Pinos

35. Albergue Las Memorias AC

36. Albergue niños con cancer Luis Aarón

37. ALBERGUE PADRE MANUELITO, A.C.

38. Alcaldía de la bici de la Ciudad de México

39. Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.

40. ALECADI Asociacion Latinoamericana de Economía Circular Arquitectura Diseño e Ingeniera

41. Alegra Casa Hogar A.C.

42. Alianza Américas

43. Alianza de Ministerios de Misericordia AC

44. Alianza educativo Coahuila

45. Alianza Éntrale

46. Alianza Iberoamericana de la Familia

47. Alianza Jaguar, A.C.

48. Alianza por la inclusión laboral de personas con discapacidad

49. Alianza por la Salud Ambiental, Desarrollo y Sostenibilidad

50. ALIMENTO PARA TODOS I.A.P.

51. ALL HANDS AND HEARTS MÉXICO A.C.

52. Almitas unidas

53. Alternativa Solidaria

54. Alternativas Pacíficas AC

55. Alternativas y Procesos de Participación Social A.C.

56. ALZHEIMER MEXICO I.A.P. Una esperanza de vida

57. AMANC CAMPECHE, I.A.P.

58. Amanc Colima IAP

59. AMANC DURANGO, A.C.

60. Amanc Estado de Mexico

61. Amanc Guanajuato AC

62. AMANC GUERRERO IAP

63. AMANC MICHOACAN IAP

64. AMANC Nayarit

65. AMANC QUERÉTARO IAP

66. AMANC Quintana Roo

67. Amanc Yucatán IAP

68. AMANC ZACATECAS, A.C.

69. AMARUSS GUENDANAVANI IXTEPEC

70. Amaruss Guendanavanii Ixtepec ac

71. AMEA

72. Amecat AC

73. American Friends Services Committee

74. Amigos de Asis

75. Amigos de la sierra

76. Amigos de los Mayores - México

77. Amigos de Sian Ka'an A.C

78. Amigos de un Sueño A.C.

79. Amigos Deportistas de la Ciudad de México A.C

80. Amistad Británico-Mexicana, I.A.P.

81. Amox Tochan

82. Andares ABP

83. Angeles de la Salud Renal

84. Ángeles en Libertad PV

85. Angeles olvidados ac

86. Anhelos del Corazon

87. Anímate a Estudiar, A.C.

88. Antenas por los Niños A.C

89. ANTHUS

90. APAC QUERÉTARO I.A.P.

91. APAPPO DE PUEBLA AC

92. Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C.

93. APROCANCER, AC

94. Apuesta Solidaria AC

95. Aquí Nadie Se Rinde, I.A.P.

96. ARCA DE LOS PEQUES A C

97. Artes sin fronteras

98. Arthemisas por la Equidad, A.C.

99. Artículo 19

100. Arturo D’Acosta Ruiz

101. Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas

102. Aserto Asesoría

103. Asesoría para el Manejo Adecuado de la Discapacidad A.C.

104. Ashoka Emprendedores Sociales ac

105. ASILO DE ANCIANOS CARPI A.C.

106. Asilo de Ancianos Del Santo Cristo A.C

107. ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, I.A.P.

108. Asilo de los pobres de San Antonio de Padua

109. Asilo de niños y casa hogar I.B.P.

110. Asilo San Vicente, A.C

111. Asilo Vivir de Amor, FBP

112. Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, Asmovilidad A.C.

113. Asociacion Abrazando una esperanza iap

114. ASOCIACION ALTER INT DE LA PENINSULA DE YUCATAN

115. Asociación Apapacho México IAP

116. ASOCIACIÓN AUTISMUS

117. Asociación Centro de Terapia Infantil y de Educación Especial

118. Asociación Cetro de Rehabilitación para Ciegos I.A.P.

119. ASOCIACION CONTRA EL CANCER DE MAMA TOCATE IAP

120. Asociación Cultural Antequera AC

121. Asociación de Amigos del Down AC

122. ASOCIACION DE APOYO A PERSONAS VULNERABLES DEL EDO. DE GRO. A.C.

123. Asociación de Apoyo Familiar Cocone Huitzil, A.C.

124. Asociación de Arte y Manualidades de personas con Discapacidades Múltiples

125. Asociación de Ayuda al Síndrome de Rett en México, A.C.

126. Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna, A.C. (ACCLAM)

127. Asociación de Damas Voluntaria del Instituto Nacional de Pediatría, IAP

128. Asociación de Enlace Cultural de México ASOME A.C.

129. ASOCIACION DE MAESTROS RURALES A.C.

130. Asociación de motivación pro parálisis cerebral.AMPAC IAP

131. Asociación de personas con discapacidad Paso Firme de Los Mochis IAP

132. Asociación de Profesionales AFP

133. Asociación de Profesionales en Psicología de Chihuahua

134. Asociación de Softbol Femenil y Varonil Chinelos de Cuernavaca A.C.

135. Asociación Down Hidalguense A.C.

136. Asociación Femenil Vallartense A.C

137. Asociación Fraccionamiento Las Delicias, A.C.

138. Asociación Gilberto de Cancún, AC

139. Asociación ilumina mi vida a.c

140. Asociación Internacional por la Mujer ASIM

141. Asociación LAI vive tu sueño IAP

142. Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular A.C ALDIM

143. Asociación Maximiliano María Kolbe sede centro histórico

144. Asociación Maximiliano María Kolbe sede Peñuelas

145. Asociación Mexicana Contra el Cáncer de Mama, A.C., Fundación CIMA

146. ASOCIACION MEXICANA DE ALZHEIMER Y ENFERMEDADES SIMILARES A.C.

147. Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con cáncer de Hidalgo A.C.

148. Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Queretaro IAP

149. ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER, AMANC I.A.P.

150. Asociación Mexicana de Diabetes en el Estado de Guerrero,A.C.

151. Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato A.C.

152. Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato Capítulo Valle de Santiago AC

153. Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C

154. ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN SAN LUIS POTOSI,A.C.

155. Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, AC

156. Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral, I.A.P.

157. ASOCIACION MEXICANA DE LUCHA CONTRA EL CANCER AC

158. Asociación Mexicana de Promoción y Cultura Social AC

159. Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario

160. Asociación Mexicana de Vacunologia

161. Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional A.C.

162. Asociación mexicana para ayuda a niños con cáncer

163. Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia Leon

164. Asociación Multidisciplinaria Para el Apoyo a la Salud AMUPAS, Asociación Civil

165. Asociación nacional de escuelas preparatorias particulares incorporadas

166. Asociación Nacional de Locutores de México Delegación Chiapas

167. Asociación Nacional de Rehabilitación Integral A.C.

168. Asociación para jóvenes y niños con Dones Especiales A.C

169. ASOCIACION PARA LA EQUINOERAPIA AC

170. ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE MENORES ENFERMOS IAP

171. Asociación para Leer, Escuchar Escribir y Recrear, A.C.

172. Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras, (ADEPAM) Gabriela Brimmer I.A.P.

173. ASOCIACION PARA LOS NIÑOS DE TIJUANA, A.C.

174. Asociación patronato peninsular pro niños con discapacidad física intelectual iap

175. Asociación Política Chiapas Primero

176. Asociacion Por Amor Y Amistad Un Rayito De Luz, I.A.P.

177. Asociacion Potosina en pro del Deficiente Mental

178. Asociación Pro Ninos Excepcionales A.C.

179. Asociación Psicoanalítica de Orientación Lacaniana, A.C.

180. Asociación Salvavidas Arte

181. Asociación Tarjeta Verde A.C. (Fútbol Más)

182. Asociación Tech Palewi, A. C.

183. Asociación Veracruzana para la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes A.C.

184. Asylum Access México (AAMX) A.C.

185. ATENCION INTEGRAL A LA SENECTUD LUZ AZTECA

186. Audio Amigo IAP

187. AVANCE Por los Derechos de México A C

188. Ayuda Rosa A.C.

189. Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, I.A.P.

190. Ayúdame a Sonreír ante el Cáncer AC

191. Ayudtlax

192. Back 2 Back Mexico A.C.

193. BAISAE

194. Balance A.C.

195. Banco de Alimentos de Cuernavaca A.C

196. Banco de Alimentos de Juanacatlán A. C.

197. Banco de Alimentos de Oaxaca, A.C.

198. BANCO DE ALIMENTOS DE TIJUANA A.C.

199. BANCO DE ALIMENTOS DE ZAPOTLANEJO, A.C.

200. Banco de Alimentos Región Istmo

201. Banco de Tapitas A.C.

202. Bécalos

203. Benito Rodriguez

204. Betesda Mexicali AC

205. Bienestar Familiar Trigo y Miel A.C

206. Bienestar para la niñez Sonorense A.C

207. BIENVENIDO A CASA IAP

208. Bienvenido a la realidad AC

209. BiFAM Aguascalientes IBP

210. Bios: participación política y desarrollo AC

211. Bonik Naj A.C

212. Boys Hope Girls Hope A.B.P.

213. BRAVO POR EL ARTE

214. Brigada Callejera de apoyo a la mujer, EM AC

215. Brincando por ti

216. Building Community, A. C.

217. Cabral Obregón A.C

218. Caci campanita

219. CADENA AC

220. CAHOVA

221. CAIC MI PEQUEÑO TONATIUH A.C

222. Calidad Educativa Compromiso de Todos AC

223. Calmecac

224. Cambio de Ruta AC

225. Cambio Sostenible AC

226. Caminantes por la Conservación del Desierto A.C.

227. Caminemos juntos con amor luz y esperanza Ac

228. Campeones de la vida NR AC

229. Cántaro Azul

230. CAPACIDADES DIFERENTES SIN FRONTERA COYUCA DE BENITEZ, A. C. Sin Fines de Lucro

231. Caracol, Centro Científico y Cultural A.C

232. Cáritas Colima I.A.P

233. Cáritas de Querétaro, I.A.P.

234. CÁRITAS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A.C

235. Cas de Apoyo a la Mujer A.C.

236. CAS LAS LOMAS, ABP

237. Casa Ameyalli AC

238. Casa Centroamérica

239. Casa Cuna Amigo Daniel

240. CASA CUNA DE IRAPUATO, A.C.

241. Casa de Apoyo a la Mujer, A.C.

242. Casa de asistencia y rehabilitación para indigentes a.c.

243. Casa de Beneficencia de ayorreon AC

244. Casa de Estudiantes de San Ignacio IAP

245. Casa de la Amistad para Niños con Cancer A.C.o

246. CASA DE LA SAL,A.C.

247. Casa de las Mercedes I A P

248. Casa de Reposo RODRIGO GOMEZ G

249. Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.)

250. Casa del Migrante Scalabrini A.C., Aldea Arcoíris

251. Casa fuente de apoyo a mujeres niñas niños victimas de violencia a. c.

252. CASA GUADALUPE LIBRE I.A.P.

253. CASA HOGAR ALEGRÍA IAP

254. Casa hogar comedor colibri A.C

255. Casa Hogar de Integración y Rehabilitación de Infantes y Adolescentes CHIRIA A.C

256. Casa Hogar de la Santísima Trinidad I.A.P.

257. CASA HOGAR DE NIÑOS REGALOS DE DIOS

258. CASA HOGAR DEL ANCIANO DE ENSENADA A.C.

259. Casa Hogar Don Bosco y Santo Domingo AC

260. Casa Hogar Esperanza para ti, I.A.P.

261. CASA HOGAR JERUEL A.C.

262. Casa Hogar Lirio de los Valles II A.C.

263. Casa Hogar Loyola A.C.

264. Casa Hogar Luisa maría Clar

265. Casa Hogar Ma. Teresa

266. CASA HOGAR PARA VARONES A.C.

267. CASA HOGAR SANTA EDUWIGES SC

268. CASA HOGAR SANTA INES AC

269. Casa Hogar y Centro de Discapacitados de Amecameca, IAP

270. Casa infantil Ammi 271. Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.

272. Casas de Cuidado Diario Bajío CCDB A.C

273. Catalyst Consulting Group México

274. Causa Natura A.C.

275. CEDEPESCA

276. Cefim 277. CEFIPI A.C.

278. CENCAC Centro Nacional para el Desarrollo de Capacidades

279. Central Ciudadano y Consumidor AC

280. Centro Alternativo para el desarrollo Integral Indigena A.C

281. Centro Autónomo Integral Comunitario Asistencial TITINA A.C

282. Centro Comu itatio de Desarrollo y Bienestar Social Arbol de la vida AC

283. CENTRO COMUNITARIO ALIZU

284. Centro Comunitario de Asistencia Infantil Xocoyotzin A.C.

285. Centro Comunitario de Atención para la Infancia Xomalli AC

286. Centro Comunitario de Desarrollo Infantil Amacalli

287. Centro Comunitario de Desarrollo Infantil Anton Makarenko A.C

288. Centro comunitario de desarrollo infantil Edujoshua A.C.

289. Centro comunitario de desarrollo infantil Piltzincalli,ap.c.

290. Centro Comunitario Fortaleciendo a la Niñez Lolita

291. Centro Comunitario Fundación Mi Angelito A.C

292. Centro Comunitario Inductivo CCREA

293. Centro Comunitario Santa Fe A.C.

294. Centro Comunitario Teresiano A.C.

295. Centro Comunitario Tzilacatzin A.C.

296. Centro de Acción Pedagógica e Innovación Educativa A.C.

297. Centro de Acompañamiento y Fortalecimiento para el Desarrollo Social AC

298. Centro de Acopio para la Tarahumara A.C.

299. CENTRO DE ADICCIONES IRAPUATO A. C.

300. Centro de Alzheimer de la Laguna A.C.

301. Centro de Apoyo Opciones Dignas

302. Centro de apoyo Trans-Vive en Iguala

303. Centro de Aprendizaje y Lenguaje Especial "Mi Sol" A.C

304. Centro De Asist Asist S Y Desarrollo Humano R C. A.C.

305. Centro de Asistencia Infantil Comunitario Maravillas A.C

306. Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, CAFAMI

307. Centro de atención a niños de la calle Betesda

308. CENTRO DE ATENCION INFANTIL PROF. CESAR SOUBLETTE GARCIA A.C

309. Centro de Atención Integral a las Violencias A. C. CAIVAC

310. Centro de Atención Integral Playa del Carmen A.C

311. CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA EXPRESS LA JOYA AC

312. Centro de Atención para el Autismo Alex IAP

313. Centro de atención para la alimentación de las familias A C

314. Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género

315. CENTRO DE CAPACITACION DE DESARROLLO HUMANO Y GENERO AC

316. CENTRO De capacitación integral para promotores comunistas

317. Centro de Competitividad de México

318. Centro de Comunicación Cristiana de Bienes IAP

319. Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP

320. Centro de Cultura Ambiental de Chihuahua, AC

321. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

322. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

323. Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

324. Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego IAP

325. Centro de Desarrollo Comunitario Las Ovejitas a.c.

326. Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C.

327. Centro de Desarrollo infantil comunitario Calmecac A.C

328. Centro de Desarrollo Infantil y de Educación Ambiental Topiltzin, A. C.

329. Centro de desarrollo Integral Infancia con Futuro iap

330. Centro de Educacion Especial, Creciendo Juntos AC

331. Centro de Educación Infantil para el Pueblo, I.A.P.

332. CENTRO DE ENLACE FAMILIAR DE SONORA IAP

333. Centro de Enlace y Desarrollo para las OSC

334. Centro de Estudios de Promoción Social Cáritas

335. Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública Cecig, AC

336. Centro de Estudios para Invidentes AC (CEIAC)

337. Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C

338. Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer Yucatán

339. Centro de Formación para la Mujer IAP

340. CENTRO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL DE NORTE AMÉRICA A.C.

341. Centro de integración familiar Shammah A.C

342. Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje A.C.

343. Centro de Integración Tapalpa, A.C.

344. Centro de Investigación Familiar A C

345. Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, A.C.

346. Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, AC

347. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL, A.C.

348. Centro de Investigación, Capacitación y Atención para el Desarrollo Social

349. Centro de Orientación Juvenil AC

350. Centro de Rehabilitación Ecuestre del Bajío AC

351. Centro de Rehabilitación y Terapia de San Juan Ixtayopan I.A.P

352. Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, A.C.

353. Centro de vida independiente CERVIN A C

354. CENTRO DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUJCCION, IAP

355. Centro Educativo Comunitario Miguelito AC

356. Centro Educativo Down Integración y Desarrollo, A.C.

357. Centro Educativo Especializado Amanecer A.C.

358. CENTRO EDUCATIVO LA BUENA TIERRA

359. CENTRO EL RECOBRO A.C

360. Centro empresarial de Durango SP

361. CENTRO GERONTOLÓGICO RYANMAS

362. Centro humanitario para las obras y el intercambio cultural y educativo

363. Centro Infantil y Familiar de Atención Integral

364. CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN INFANTIL, A.C. (CIRIAC)

365. Centro integral infantil Donaji A. C.

366. CENTRO INTEGRAL PARA PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE A.C. (CAMINEMOS.MX)

367. Centro Integral para Personas con Diabetes Mellitus tipo1 A.C.

368. Centro Intergeneracional Desarrollo y Bienestar Santa Rosa Xochiac A.C.

369. Centro Jurídico para los Derechos Humanos

370. Centro Juvenil Promoción Integral CEJUV

371. Centro Mexicano Alzheimer

372. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.

373. Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.

374. Centro Mexicano Pro Bono, A.C.

375. Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar Caceh-Nacional

376. Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil

377. Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles

378. Centro para los Derechos de la Mujer Naaxwiin A.C

379. Centro Psicoeducativo Freire AC

380. Centro regional de defensa de derechos humanos José María Morelos y Pavón

381. Centro Terapéutico Integral Alma Salvatore, A.C.

382. CENTROS DE CUIDADO, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL CORALITOS A.C.

383. Centros de Formación, AC

384. Cenyeliztli, A.C.

385. CEPAIES A.C.

386. Cero Pobreza Extrema en México, A.C.

387. Cesup, S.C

388. Ch'ieltik

389. Chihuahua Feliz, A.C

390. ChildFund México

391. Christel House de México

392. CIHAM Centro Interdisciplinario Humanista para el Avance de las Mujeres, A.C

393. CIMAC, A.C.

394. CIMIR

395. Cinco Panes y dos Peces, A.C.

396. Círculo Colaborativo y Responsable Sociedad Cooperativa "CICRE"

397. CIRIAC 398. Ciudad de los Niños, A.C. 399. Ciudad del Niño don Bosco A.C

400. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos humanos, A.C

401. Ciudadanos por una Causa en Común

402. Ciudadanos que Decimos Si

403. Ciudadanos Unidos por el Progreso de las Familias Mexicanas

404. Clínica Anti Suicidio, A.C.

405. Clínica de Rehabilitación Vallarta Santa Barbara, A.C.

406. Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo de Irapuato A.C.

407. Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo filial Bajío

408. Club de leones los Cabos A.C.

409. Club de Leones Querétro, A.C.

410. Club de Niños y Niñas de BCS

411. Club Formación TS A.C.

412. Club Rotario Chihuahua Campestre

413. Club Rotario Guadalajara Internacional, AC

414. Club Rotario Hermosillo Pitic

415. Club Rotario Midday San Miguel de Allende

416. Club´s Juventud Siglo XXI A.C. Programa Rescate Escolar México

417. Clubes de Ciencia México

418. CNIECME DEL OLMO A.C.

419. CO CREANDO LA INNOVACION Y SUSTENTABILIDAD SOCIAL A.C.

420. Coalición Mexicana LGBTTTI+

421. Coalición México Resiliente

422. Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California

423. Codise A.C.

424. Cofemo 425. Coincidir Mujeres A. C.

426. Colectiva Dignas Hijas

427. Colectivo de Mujeres por la Equidad, la Salud y la Educacion

428. Colectivo ECCTA A.C.

429. Colectivo Espora Psicosocial

430. Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante, A.C.

431. Colectivo México Solidario A.C.

432. Colectivo Michoacán es Diversidad

433. Colectivo Ollin, Alternativas para la Comunicación, la Sexualidad y el Desarrollo Comunitario A.C.

434. Colectivo para la Sostenibilidad Hídrica y Ambiental

435. Colectivo S3D, A. C.

436. Colectivo Seres, A.C.

437. Colectivo Sierra de Juárez

438. Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.

439. Colegio Grenewic

440. Colegio Jesús de Urquiaga I.A.P.

441. Colibrí Arte Infantil en Movimiento, A.C.

442. Colibri: Sueños, Alegrías, Lucha y Trabajo, A.C.

443. Colonias de Vacaciones I.A.P.

444. Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, A.C.

445. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.

446. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

447. Comite Ciudadano Unificador de Esfurrzos I.A.P.

448. Comité de damas del Asilo de San Vicente de Paul, A.C.

449. Comité de Derechos Humanos Ajusco A.C.

450. Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C.

451. Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui

452. Comite Fronterizo de Obreros, A.C.

453. Comité Pro Becas Sonora

454. Comunalia

455. Comunicación para la Inclusión, A.C.

456. Comunidad Agazzi, A.C

457. Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI, A.C.

458. Comunidad de Investigación e Incidencia para la Paz COMPAZ Yolijni

459. Comunidad de Sinaí, I.A.P.

460. Comunidad Down Siglo XXI, I.A.P.

461. Comunidad Educativa Incluyente, I.A.P

462. Comunidad Hunab-Kú A.C.

463. Comunidad Raíz Zubia A.C.

464. Comunidad Social MU

465. Comunidad y Familia de Chihuahua, A.C.

466. Comunidad y familia, A.C.

467. Comunidades Unidas por una Vida Digna, A.C.

468. Comunidades y Redes con Ciencia Social A.C.

469. Con Causa por el Cáncer Infantil

470. Con Decisión Mujeres por Morelos

471. Con Diabetes Si Se Puede I.A.P.

472. Con Ganas de Vivir, A.C.

473. CONACI JALISCO (Congreso Nacional Ciudadano Jalisco)

474. Conciencia Nacional Colectivo Consultivo Ciudadano

475. Condomóvil, A .C.

476. Confedereación de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C.

477. Conider Cooperación y Organización Integral para el Desarrollo Rural

478. Consejo Ciudadano de Movilidad de Ciudad Juarez, AC

479. Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, A. C.

480. Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, A.C.

481. Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social, A.C.

482. Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez

483. Consejo Puebla de Lectura, A.C.

484. Conselva, Costas y Comunidades, A.C.

485. Conservación de Fauna del Noroeste

486. Conservación San Lorenzo

487. Conservatorio de Música y Artes de Celaya, A.C.

488. Constructores Juveniles de la Paz

489. Construyendo Comunidades Integralales, A.C.

490. Consultoría para la Innovación Desarrollo Alto Impacto Socioeconómico de México, A.C.

491. Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.

492. Consultorio de Emprendimientos y Responsabilidad Social

493. Contigo Más Vida, A.C.

494. Contigo Sonreímos, Clínica Integral del Labio y Paladar Hendido, A.C.

495. Coordinación del Pacto por la Primera Infancia

496. Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades.

497. Corazones en el Saber, A.C.

498. Coro Polifonico de Los Cabos, A.C.

499. Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas, A.C.

500. Corporativa de Fundaciones, A.C.

501. Corporativo Consultivo y Construcción de Oaxaca

502. Corrresponsabilidad Social Mexicana

503. Creativería Social, A.C.

504. Crecibv, centro de recursos educativos para ciegos y baja visión

505. Creciendo Contigo Mujer

506. CreeSer ABP

507. CROP Creando Oportunidades en el Presente, A.C.

508. Cruz Roja Mexicana Delegación Irapuato

509. Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente, A.C.

510. Cultiva Ciudad

511. Cultura Ambiental en Expansión, A.C.

512. Cultura Integral Forestal A.C.

513. Cultura Verde Amor por el Planeta, A.C

514. Dakshina, A.C.

515. Dando alimentos techo y fraternidad

516. Dauge, A.C.

517. Daunis Gente Excpcional , I.A.P.

518. DD Mexico A.C.

519. De Cero a Tres Fundación

520. DECA, Equipo Pueblo, A.C.

521. Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C.

522. Defensa Integral en Derechos Humanos de Hidalgo A.C.

523. DEI Comunidad, A.C.

524. Dejando Huella, I.A.P.

525. Del Arte Vengo, A.C.

526. Democratizamos la Innovación

527. Derechos de la Infancia y la Adolescencia, A.C.

528. Desarrollo Autogestionario, A.C

529. Desarrollo Comunitario Arboleros, A.C.

530. Desarrollo con Visión Social, I.A.P

531. Desarrollo de Mujeres Vida Alternativa, A.C.

532. Desarrollo Humano y Sexualidad, A.C.

533. Desarrollo Integral a Caballo, A.C.

534. Desarrollo Integral de la Juventud Oaxaqueña, A.C.

535. Desarrollo, Atención y Adaptación de la Persona A.C.

536. Desértica, Soluciones Endovasculares, A.C.

537. DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.

538. DI Asociados para el Doctor Social S.C.

539. Día de las Buenas Acciones Aguascalientes

540. Diálogo Nacional por la Paz

541. Dibujando Caritas Felices, A.C.

542. Dibujando Nuestro Sueño, A.C.

543. Dignidad y Solidaridad, A.C.

544. Dilo en Señas, A.C.

545. Diversidades y No discriminación

546. DiVU, A.C. 547. DMAS AC

548. Doctor Payaso, A.C.

549. Documenta

550. Domus Instituto de Autismo, A.C.

551. Drogadictos Anónimos,A.C.

552. Ecológia Sustentabilidad e Innovación, A.C.

553. Ecología y Conservación de Ballenas

554. Economías del Buen Vivir, A.C. 555. Econtigo

556. Ecos de la Tierra Proyectos Productivos y Medio Ambiente A.C.

557. EDIFYCA 558. ednica I.A.P.

559. Educación Comunitaria Quiegolani

560. Educación con Rumbo

561. Educación Teresiana, A.C.

562. Educación, Cultura y Ecología, A.C.

563. Educampo

564. EduCáncer OM, A.C.

565. Educar Para Construir Voluntades

566. Edúcate Yucatán, A.C.

567. EDUPAM - Educación para México, A.C.

568. Eduvida A.C.

569. Effeta, A.B.P.

570. Eira, Movimiento Rosa, A.C.

571. Ejército de Salvación

572. Eka Jiva, A.C.

573. El Arca de México, I.A.P.

574. El Arca en Querétaro, I.A.P.

575. El Despertar de la Mariposa, A.C.

576. El Pobrecillo de Asis,I.A.P.

577. El proyecto México, A.C.

578. El Puente de Esperanza, I.A.P.

579. El Rapto de Dios, A.C

580. El Recreo Terapias Educativas en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas

581. El Renacer del Mayab, A.C.

582. El Sabio Roble, A.C.

583. El Sueño Zapoteco, A.C.

584. El Tesoro de Mamá, A.C.

585. Eleonora Mendoza, A.C.

586. Elige México

587. Elijo por el Clima, A.C.

588. Elisabetta Redaelli, I.A.P.

589. Ellas en Escena, A.C.

590. ENCAUZA

591. En-Co Mariposa Blanca, A.C.

592. Enfermos Renales y Trasplantados Puebla, A.C.

593. Enfoque y Cambio Sistémico, A.C.

594. Engranaje Social, A.C.

595. Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas IN YOLOTL SANTA ANA TZACUALA, A. C.

596. Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker, A.C.

597. ENLACECC I.A.P.

598. ENLIDERIZATE, A.C.

599. Enseña por México

600. Entornos Educativos A.C.

601. Entreamigos San Pancho A.C.

602. Entrecanos, A. C.

603. Entrelazando Mexico. A.C.

604. ENTROPIA SOCIAL, A.C.

605. Equis justicia para las mujeres, A.C.

606. ES POR LOS NIÑOS

607. Escenia Ensamble, A.C.

608. Escuela de Educación Especial Nueva Esperanza

609. Escuela para entrenamiento de perros guía para ciegos, I.A.P.

610. Escuela Para Padres Tijuana A. C.

611. Espacio Educativo AC

612. Espacio Participativo Nuestra Morada SC (La Morada)

613. Espacio Yoloh A.C.

614. Esperanza para el Autismo, IAP

615. Esperanza Viva Institución de Asistencia Privada

616. Espíritu que Danza, A.C.

617. Esplendor Ciudadano AC

618. Estancia de Desarrollo Integral de Nayarit A.C

619. Estancia Infantil Ma. Goretti AC

620. Estancia para el perro abandonado STA Martha AC

621. Estrategia Ciudadana por el bienestar social y equitativo

622. Estudiantes Conservando la Naturaleza

623. Etan Mauricio Jimeno

624. Expresión Ciudadana de Impulso Comunitario A.C

625. EXTENSION AGRICOLA AC

626. Extiende tu mano a la esperanza A.C

627. Extinction Rebellion México

628. EXTRA FONDO DE APOYO A TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION A.C.

629. Familia Digna A.C

630. FAMILIA PROYECTO FUTURO AC

631. Familiares y Amigos de Enfermos de la Neurona Motora, A. C. (Fyadenmac)

632. Familias de Hierro IAP

633. FAMILIAS EXTRAORDINARIAS

634. Faro de Luz para Ti en Cuauhtémoc A.C.

635. Fátima I.B.P.

636. FE Guanajuato, A.C.

637. Federación de Escuelas Particulares del Estado de México, A.C

638. Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México

639. Federación Mexicana de Diabetes, A.C.

640. FELIPE ANGELES EN LUCHA POR LA GENTE POBRE A.C

641. FESENCH CHIAPAS A.C.

642. Festival Internacional de Música Pro Valle de Bravo AC

643. Finca Triunfo Verde

644. Finpo,S.A. de C.V.,Sofom, ENR

645. Flora, Fauna y Cultura de México, A.C.

646. Fomento Cultural Mundinovi A.C.

647. Fomento de oportunidades Educativas AC

648. FOMENTO EDUCATIVO CULTURAL AC

649. Fondo Acción Solidaria, A.C.

650. Fondo al Corazón

651. Fondo de Conservación El Triunfo (FONCET)

652. Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C.

653. Fondo para la Paz

654. FONDO POTOSINO

655. Formación y Desarrollo Familiar Integral A C

656. Formando Emprendedores ABP

657. FORMANDO NIÑOS CON VALORES IAP

658. Foro Edomex A.C

659. Foro Plural Jalisco

660. Fortalecimiento e Innovación Social AC

661. Fraternidad de Limitados Físicos AC

662. FRENTE CIUDADANO PARA EL DESARROLLO y CREACIÓN DE MUNICIPIOS

663. Fronteras Unidas Pro Salud, A.C.

664. FUCAM A.C.

665. Fuerza Marcelita A.C

666. Funda Mira Las Estrellas

667. Fundación ¿Sabías que...? IBP

668. Fundacion 3 Campanadas, A.C.

669. Fundación aautofeeling A.C. 670. Fundación Acercando a la Gente 671. FUNDACION ACTIVA, A.C. 672. FUNDACION AGROFORESTAL DE PRODUCTORES BIOENERGETICOS CHALCO A.C. 673. Fundación Alma Aguirre A.C. 674. Fundacion Alma, I.A.P. 675. Fundación Alzheimer León Alguien con quién Contar A.C. 676. Fundación Amor y Respeto por la Vida ARVI AC 677. Fundación Andrea, 3.21 a. C. 678. Fundación Anisa, A.C. 679. Fundación Appleseed México AC 680. Fundación Appleseed México, A.C. 681. Fundacion AprendiSer I.A.P 682. Fundación ARA A.C. 683. Fundacion Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual 684. Fundación Arnoldo Janssen AC 685. Fundación Arte, Educación y Talento Compartido 686. Fundación Arther Salud A.C 687. FUNDACION ASISTENCIAL PARA PERSONAS CON SINDROME DE DOWN A.C. 688. FUNDACIÓN AUTISMAX IAP 689. Fundación Ávila Cruz, A.C. 690. Fundación Avina 691. Fundación Ayuda Niños La Paz 692. Fundación Baraquiel D. Fimbres A.C. 693. Fundación BDM Biodiversidad Mexicana 694. Fundación Becar 695. Fundación Bomberos Por Siempre A.C 696. Fundación Caballo Amigo A. C 697. Fundación Cancer, Vida y Esperanza, A.C. 698. Fundación Cántaro Azul, A.C. 699. FUNDACION CARLOS EDUARDO ALMANZA 700. Fundación Carlos Elizondo Macías, IAP 701. Fundación Carlos Hank A.C. 702. Fundación Carlos Quinto AC 703. Fundación Casa Alianza México I.A.P. 704. FUNDACION CASA DE PAZ IAP

705. FUNDACIÓN CASA DE SANTA HIPÓLITA, A.C.

706. Fundación Chihuahua AC

707. Fundación CIMA Chihuahua, A.C.

708. Fundación Cisvac AC

709. Fundación Ciudad de la Alegría

710. Fundación ciudadana para el desarrollo integral de Michoacán A.C.( FUCIDIM)

711. FUNDACION CIUDADANOS CONTRA LA POBREZA,A.C.

712. Fundación Clara Moreno y Miramon IAP

713. Fundación Club Adulto Mayor Loto tres A.C.

714. Fundación CMR, A.C.

715. FUNDACIÓN COLMEX

716. Fundación Comparte Vida, A.C.

717. Fundación Comunidad, A.C.

718. Fundación Comunitaria Cozumel IAP

719. Fundación Comunitaria Malinalco

720. Fundación Comunitaria Oaxaca

721. Fundación Comunitaria Puebla IBP

722. Fundación con los Niños y Familias del campo I A P

723. Fundación ConscienTé

724. Fundación Contando con un amigo A.C.

725. Fundación Corazón Raíz, A.C.

726. Fundación Corazones de Cristal A.C.

727. Fundación Cristina Cortinas A.C.

728. Fundacion Cultural Muro,A.C. 729. Fundacion Dar IAP

730. Fundación de Alba

731. Fundación de Apoyo para la Educación Especial, A.C

. 732. FUNDACIÓN DE APOYO PARA NIÑOS ESPECIALES JESUS EDUARDO TORRES A.C.

733. Fundación de Ayuda Social Caminos de la vida a.c

734. Fundación de Beneficencia Dan Rafael IAP

735. FUNDACION DE BENEFICENCIA PRIVADA LOS SESENTA DE PUEBLA, ANCIANOS QUE PRODUCEN IAP

736. Fundación de Desarrollo Infantil Mi Ángel A.C

737. Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC)

738. Fundación de la cabeza al cielo A.C.

739. Fundación de la Universidad Veracruzana AC

740. FUNDACION DE PARTERAS EMPIRICAS Y MEDICOS TRADICIONALES DEL ESTADO DE MEXICO A.C.

741. Fundación de Servicio Social

742. Fundación del Empresariado en México A.C. (Fundemex)

743. Fundación del Empresariado Sonorense, A.C. (FESAC)

744. Fundación del Empresariado Yucateco AC

745. Fundación desarrollo sostenible poniente A.C.

746. Fundación Down de la Laguna, A. C.

747. Fundación Down de Puebla A.C.

748. Fundación EDIFICATE A.C.

749. Fundación Educa México, A.C.

750. Fundación EDUCO a los Jóvenes de México AC

751. Fundación Elva Fonseca, AC

752. Fundación Emanuel de Mérida A.C.

753. Fundación Enlace AC

754. Fundación Espacios I.A.P.

755. Fundación Esperanza de México

756. Fundación Expo Guadalajara

757. Fundación Familiar Infantil IAP

758. Fundación Faro de Alejandría Nuevo Siglo, A. C.

759. Fundación FEMSA, A.C

760. Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús IAP

761. Fundación Fraternidad sin Fronteras, I.A.P.

762. Fundación G.A.D. Grupo de Apoyo A Discapacitados A.C.

763. FUNDACIÓN G.P.A. ROMARI A.C.

764. FUNDACION GABRIEL PASTOR

765. Fundacion Gakesu A.C.

766. Fundación GANFER

767. Fundacion GEMA

768. FUNDACIÓN GENERANDO BIENESTAR PARA LA SOCIEDAD A.C.

769. Fundación Germán Martínez Hidalgo A. C.

770. Fundación Giordanna Nahoul, I. A. P.

771. Fundación Gota de Vida, AC

772. Fundación Grisi A.C.

773. Fundacion gurola y asociados A.C.

774. Fundación Haccesbit A.C.

775. FUNDACION HACER MAS "ALFONSO CEPEDA MRTINEZ" A.C.

776. Fundacion Herdez A.C.

777. Fundacion Hermanos Hernandez Morales A.C.

778. Fundación Hogar Dulce Hogar I.A.P.

779. Fundación Hogares I.A.P.

780. Fundación Homeless México A.C.

781. Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara

782. FUNDACIÓN HUMANISTA DE AYUDA A DISCAPACITADOS FHADI I.A.P.

783. Fundación Inclúyeme A.C.

784. Fundacion IntegraRSE A.C.

785. Fundación Internacional de la Comunidad A.C.

786. Fundación Internacional Familia Educación y Paz

787. Fundación Internacional Granito de Arena A.C.

788. Fundación internacional para el fomento de la cultura, las artesanías, la gastronomía y las tradiciones, a.c.

789. Fundación Itzamna I.A.P.

790. FUNDACION IYARI ALBA

791. Fundación Jenkins

792. Fundación Jorge Vergara A.C.

793. FUNDACION JOSEFA VERGARA Y HERNANDEZ I.A.P.

794. FUNDACION JUAN PABLO, ALEGRIAS PARA LOS ENFERMOS A.C.

795. Fundación Juárez Integra, A.C.

796. Fundación Juconi

797. Fundación Juventud X Todos

798. Fundación Kristen A.C.

799. Fundación Laureles I.A.P.

800. Fundación León A.C.

801. Fundación León Calixto A.C.

802. Fundación León XIII

803. Fundación Leonesa Servir A.C.

804. Fundación Libera México A.C.

805. Fundación Liceo Sofía Labastida I.A.P.

806. Fundación Lyncott, A.C.

807. Fundación MABV - Centro Ecológico Los Cuartos

808. Fundación Macochoa Abrazar A.C.

809. Fundación Madai

810. Fundación Madre Rita Scarafile I.A.P..

811. Fundación Majocca

812. Fundación Manuel Arango A.C.

813. Fundacion Marianita Curiel A.C.

814. Fundación Maritere

815. FUNDACIÓN MARK

816. FUNDACIÓN MERCED AC

817. Fundación Merced Coahuila

818. Fundación Merced Querétaro AC

819. Fundación mexicana con voz para el bienestar social

820. Fundación Mexicana de Medicina Paliativa y Alivio del Dolor en Cáncer A.C.

821. Fundación Mexicana de Reintegración Social, Reintegra A.C.

822. FUNDACION MEXICANA DEL PIE EQUINO VARO, A.C.

823. Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia, A.C. (FUNED)

824. Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (Mexfam)

825. Fundación Mexicana para la Salud Hepática A.C.

826. FUNDACION MEXICANA PRO DERECHOS HUMANOS - INDIGENAS Y DESARROLLO SOCIAL

827. Fundación MIDAS A.C.

828. fundación milenio por ti 2016 asociación civil

829. Fundación MJT A.C.

830. Fundación Monstritos AC

831. Fundacion Murrieta, A.C.

832. Fundación Música para la Vida A.C.

833. FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL Y URBANO LAS ADELITAS A.C.

834. FUNDACION NUESTROS NIÑOS AHORA I.A.P.

835. Fundación Nuevas manos nuevos pies A.C

836. FUNDACIÓN NUTRICION Y VIDA A.C.

837. Fundación Orqui, Cosechando Sonrisa I.A.P.

838. FUNDACIÓN OSA MAYOR A.C.

839. FUNDACION PADRE ADOLFO KOLPING

840. Fundación Padrino Todos Santos

841. Fundación Paidi I.A.P.

842. Fundación para el Desarrollo y Bienestar Yaakunah

843. Fundación Para el Servicio IAP (FUNDASER)

844. Fundación para la Protección de la Niñez I.A.P.

845. Fundación para los niños de las Californias/ Hospital Infantil de las Californias IBP

846. FUNDACION PARA UNIR Y DAR A.C.

847. FUNDACIÓN PARLAS I.A.P.

848. Fundación Pedro Escobedo A.C.

849. Fundación Plaza Mayor A.C.

850. FUNDACION POR EL BIEN DE TEPOTZOTLAN I.A.P.

851. FUNDACIÓN PRO AYUDA ZAPOPAN A.C.

852. Fundación Pro Niño Leonés A.C.

853. Fundación pro Salud Mental A.C.

854. Fundación Pro Zona Mazahua I.A.P.

855. FUNDACIÓN PROEMPLEO LEÓN

856. Fundación ProEmpleo Productivo A.C.

857. Fundacion Promover

858. Fundación Punta de Mita A.C.

859. Fundación Ramón Vargas A.C.

860. FUNDACION RAYMOND BELL I.A.P.

861. Fundación Rebeca Lan

862. Fundación RedSalud Internacional 863. Fundación Regala Vida A.C.

864. FUNDACION RINO-Q PARA NIÑOS QUEMADOS A.C.

865. Fundación Roberto Ruiz Obregon A.C.

866. Fundacion Samuel A.C.

867. Fundación San Felipe de Jesús I.A.P.

868. Fundación Santa María del Tepeyac A.C.

869. Fundación SERESARTE

870. Fundación Social del Empresariado Jalisciense A.C.

871. Fundación Soffy una mano amiga

872. FUNDACIÓN SOLMAR

873. Fundación Tagle I.A.P.

874. Fundación Taiyari compartir por la inclusión A.C.

875. fundacion tamárhu A.C.

876. Fundación Tonatiuh para la Conservación de la Biodiversidad A.C.

877. Fundación Trébol de Puebla

878. Fundación Una Mirada Rett

879. Fundación Una Oportunidad para Todos A.C.

880. Fundación Uniendo vidas A.C.

881. Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política S. C. (FUNDAp)

882. Fundación Unnido

883. Fundación Uriel I.A.P.

884. Fundación Ver Bien Para Aprender Mejor A.C.

885. Fundación Vía A.C.

886. FUNDACION VIDA PLENA ING. DANIEL LOZANO ADUNA I.A.P.

887. Fundación Villar Lledias I.A.P.

888. Fundación Vinte A.C.

889. Fundación Vive alegría A.C.

890. Fundación Vive Mejor A.C.

891. Fundación Vivir con Crohn y CUCI A.C.

892. Fundación Vivir con Salud

893. Fundación Vuela

894. Fundación World Todo es Posible A.C.

895. Fundación Xochitla A.C.

896. Fundación Zícaro

897. Fundacion Zubiri A.C.

898. FundaciónCyK México Escucha 899. FUNDAJU

900. FUTURE TEAM MEXICO

901. FYAPDI A.C.

902. Galilea 2000 A.C.

903. Gastromotiva México A.C.

904. GENDES A.C.

905. Generación Clima A.C.

906. Género y Flor de Maíz A.C.

907. Gente Buena Dejando Huella A.C.

908. GENTE DIVERSA DE BAJA CALIFORNIA A.C.

909. GiGi´s Playhouse Mèxico I.A.P.

910. Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A. C.

911. Gladys Miranda Pamatz A.C.

912. Gobernanza MX

913. Gota de Leche A. C.

914. Grameen de la Frontera

915. Grupo Amigos de Niños Afectados de Cáncer I.AP.

916. Grupo Bennu A.C. grupode apoyo a sobrevivientes de cáncer de mama

917. Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos A.C.

918. Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC)

919. Grupo educativo interdisciplinario en sexualidad humana y atención a la discapacidad

920. Grupo En Recuperación Contra Las Adicciones El Edén A.C.

921. Grupo Gema del Mayab A. C.

922. Grupo Hycsa

923. Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada A.C.

924. Grupo Juvenil Magtayaní A.C. 925. Grupo Loga S.C.

926. GRUPO PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C. DESARROLLO SUSTENTABLE A.C. (GRUPEDSAC)

927. Grupo Pro Niñez A.C.

928. GRUPO PROACTIVO MEXICANO

929. Grupo Tortuguero del Caribe A.C.

930. Guanajuato Patrimonio de la Humanidad

931. Guardería Madre Pilar Izquierdo A.C.

932. Gucinala A.C.

933. Guerrero LUA A.C.

934. Habilidades Sociales en Movimiento A.C.

935. Habitat para la Humanidad México A.C.

936. Habla bien de aca A.C.

937. Hagamos más por los demás A. C.

938. HAITELMEX Foundation A.C

939. HATIKVA ESPERANZA Y VIDA A.C.

940. HECHO POR ÁNGELES A.C.

941. Hermandad Educativa CAT A.C.

942. Hermanos en la Discapacidad A. C.

943. HIP Latinoamérica A.C.

944. Hogar de la joven Vicenta Ma A.C.

945. Hogar del Niño A.C.

946. Hogar Justo Hogar

947. Hogar Juvenil del Santisimo Redentor I.A.P.

948. Hogar para Ancianos Matías Romero IA.P.

949. Hogares Infantiles y Juveniles Calasanz

950. Hogares Providencia de Querétaro, A.C.

951. HOGARES PROVIDENCIA I.A.P.

952. Hogares Providencia Toluca, Institución de Asistencia Privada

953. Hogares San Francisco contra el alcoholismo y la drogadicción I.A.P

954. HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO I.A.P.

955. HOPE WORLDWIDE MÉXICO I.A.P.

956. Horizonte de Paz A.C.

957. Horizontes Creativos (Alternativas de Vida Solidaria para el Desarrollo y la Paz A.C.)

958. Horizontes de Aprendizaje

959. HOSPITAL DE ORTOPEDIA GERMAN DIAZ LOMBARDO A.C.

960. Hospitalito de la Mixteca A. C.

961. Hoy los Jóvenes son la Fuerza A.C

962. Huaperros - colectivo

963. Huitzilin Mx A.C

964. Hurakaan Eco-Táctica A.C.

965. I Care Foundaion A.C.

966. Igualdades AC 967. Iluminemos por el Autismo

968. Imagina Biblioteca Infantil AC 969. IMAGINA EN MOVIMIENTO ASOCIACIÓN CIVIL I.A.S.P.

970. imagina my 971. Impact Hub Ciudad de Mexico

972. impacto, desarrollo rural sustentable AC

973. Impulsora del conocimiento y la diversión, A.C., I.A.P.

974. IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración

975. INCIDE Social, A.C.

976. Incluyeme en tu Mundo

977. INFOTEG

978. INGENIUM ABP

979. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de Diálogo

980. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.

981. Iniciativa, trabajo en Guerrero AC

982. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO) ac

983. Innovación por México

984. Inspira Cambio

985. Instiituto de Educación Integral IAP

986. Institución Alegrías IAP

987. INSTITUCIÓN CONFE A FAVOR DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, I.A.P.

988. Institución de Beneficencia Privada Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos, A.C.

989. Institución Juvenil de León AC

990. Institución para el Bienestar Qué y Cómo, A.C.

991. Institución Providencial de México

992. Instituto calera A.C.

993. Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana A.C.

994. Instituto de Atención a la Vejez y al Envejecimiento, A.C.

995. Instituto de Atención Integral al Discapacitado, RETOS ABP

996. Instituto de Educación Integral, I.A.P.

997. Instituto de Estudios Superiores Chihuahua AC

998. Instituto de Oftalmología FAP

999. Instituto de rehabilitación y educación especial de León GTO ac

1000. Instituto de Terapia Ocupacional, AC

1001. Instituto Gen AC

1002. INSTITUTO INTERNACIONAL DE RECURSOS RENOVABLES A. C.

1003. INSTITUTO IRAPUATENSE DOWN.A.C.

1004. Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Posgrado AC

1005. Instituto Mexicano de investigación en familia y población

1006. Instituto Nuevo Amanecer A.B.P

1007. Instituto para el Fomento a la Calidad

1008. Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia, A.C.

1009. Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

1010. Instituto Pedagógico de León A.C

1011. Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, IAP.

1012. Instituto Poblano de Readaptación A.C.

1013. Instituto Pro Niñez Mexicana A. C. 1014. Instituto Ra Ké AC

1015. INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia

1016. Integración para la Vida México

1017. Intégrame Down

1018. INTÉGRATE LEÓN A.C. 1019. Intermunicipal Quetzalcóatl A.C

1020. INTERNADO INFANTIL GUADALUPANO A.C.

1021. Ixim A.C.

1022. Jardín botánico de acapulco, A.C.

1023. Jasscapacitacion

1024. Jesucristo misericordioso ayuda de niños con cáncer A.C.

1025. Jóvenes Constructores de la Comunidad

1026. Jóvenes por una Salud Integral A. C.

1027. JUNIOR LEAGUE OF MEXICO CITY

1028. Junta de Asistencia Privada Sinaloa

1029. Junta Particular de Caridad de Teziutlán IBP

1030. Juntos lo lograremos a.c

1031. Juntos por la niñez Mi Casita A.C.

1032. JUNTOS POR LOS DEMÁS A.C.

1033. JUNTOS, UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA AC

1034. Justicia Ciudadana

1035. JUSTICIA PARA NUESTRAS HIJAS AC

1036. Justicia Transicional en México A.C.

1037. Juventud, Arte, Cultura y Música AC

1038. Juventudes manos en acción a.c

1039. Kalli Luz Marina AC

1040. Kaltsilaltik AC

1041. Ke'gua Rerichejui A.C

1042. Kichaj, una luz para el desarrollo participativo en la huasteca, AC

1043. Kids in Need of Defense, Mexico (KIND-Mexico)

1044. K'uini, soñar para vivir a.c.

1045. Kybernus

1046. La 72 Hogar-Refugio para personas migrantes, Pies Descalzos A.C.

1047. La Alegría de los Niños IAP

1048. La Casita de San Ángel, IAP

1049. La Cima IAP

1050. La Cuadra Provoca Ciudad A.C. Huerto Roma Verde

1051. La fé un plan y una obra ac

1052. LA GAVIOTA CENTRO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD INFANTIL I.A.P.

1053. La Liga de La Leche de México AC

1054. La Realidad de México, A.C.

1055. La Rueda Promotora Cultural AC

1056. La Voz de Polanco AC

1057. Las Hormigas Comunidad en Desarrollo A.C.

1058. Latido Sordo AC

1059. Latidos de Amor

1060. Lazos por Mexico es Grande A.C.

1061. Lejos de la calle A.C.

1062. Lekil Kuxlejal A. C.

1063. León Ortigosa, ABP

1064. LGBT+ Rights México

1065. LGBTIQ WORLD AC

1066. Libre Acceso, A.C.

1067. LIBRORUM CULTURA LIBRE A. C.

1068. LIDER HUAVER A.C

1069. Lideres Jovenes de la descendencia coreana

1070. Líderes Unidos Progreso para Guerrero AC

1071. Ligalab, ideas que unen A.C.

1072. Lluvia de Amor y Esperanza A.C

1073. LOPEZ DE SANTIAGO IRMA

1074. Los Cabos Children's Foundation, A.C.

1075. Los Planes de Alonso AC

1076. Lupus y Aij camiando juntos A C de Monterrey N L

1077. M. INSPIRA AC

1078. M3 Movimiento Migrante Mesoamericano

1079. Machi Ko, AC.

1080. Machincuepa Circo Social

1081. Magueyal, Sujeto y Comunidad, A. C.

1082. Malala Academia IAP 1083. Mamás Unidas por la Rehabilitación de sus Hijos AC

1084. Mapa Renacer A. C

1085. Mapasin

1086. Mar...es de México, Fundación Santa Lucía A.C.

1087. Maraña es Cultura AC

1088. Marea Verde México

1089. Mariana Sala, I.A.P.

1090. Más Ciudadania, AC

1091. Más Dignos Más Humanos A.C.

1092. Más por las Mujeres, AC

1093. Max impulsando más, a. c.

1094. Mayama AC

1095. Me late ayudar, A.C.

1096. Medical impact

1097. Medical Mission Network, Mexico

1098. Medio Ambiente y Comunidad CEDO

1099. Mejor México

1100. Mejorando vidas y personas con discapacidad a.c

1101. MENSAJEROS DE LA PAZ MEXICO, I.A.P.

1102. MENTEMORFOSIS

1103. Mentes con Alas

1104. Mercado el 100 A.C.

1105. Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Región Cienega de Chápala

1106. Mesa ciudadana de seguridad y justicia región Huetamo

1107. Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Región Lázaro Cárdenas Michoacán

1108. Metamorfosis Global AC

1109. Mex Pro Vir AC

1110. Mexicanos Primero

1111. MEXICANOS PRIMERO CAPÍTULO MICHOACÁN, A.C.

1112. Mexicanos Primero Jalisco

1113. Mexicanos Primero Sinaloa

1114. Mexicanos Primero Yucatán

1115. Mexicanos x México

1116. México ¿cómo vamos?

1117. MEXICO DE MIL COLORES AC

1118. México Evalúa

1119. México Juega A.C.

1120. México Libre Jalisco

1121. México Lindo y Que Limpio

1122. México Sonríe 1123. MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA

1124. Mexiro A.C.

1125. MILAGROS DE AMOR AC

1126. MINISTERIOS PAN DE VIDA

1127. Mis Manos por mi Voz IASP

1128. Mis Raíces Impulsando el Futuro AC

1129. Misión AEI Ayuda Emocional Integral A.C.

1130. Misión derechos humanos de la sierra gorda de Querétaro ac

1131. MISIÓN RESCATE MÉXICO

1132. Mision Rescate México Capítulo Jalisco

1133. Misiones coloniales de chihuahua

1134. Moce Yax Cuxtal AC

1135. Modelo Chiapas TEA

1136. MONDPHASE AC

1137. Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad A.C. (Fundación Majocca)

1138. Movimiento Atrévete, MARKAR A.C.

1139. Movimiento Igualitario LGBTTTIQ +

1140. Movimiento Monte Sion, A.C.

1141. MOVIMIENTO POR LA Igualdad en México

1142. Movimientos y Bienestar Social, A.C. (MOBILISO A.C.)

1143. Mujer con Valor, A.C.

1144. Mujer Libre Mx La Fuerza de Ixchel, A.C.

1145. Mujer Visión Social, A.C.

1146. Mujeres Activas Regenerando Ideas, A.C.

1147. Mujeres Aliadas, A.C.

1148. Mujeres Cambiando el Guión, A.C.

1149. Mujeres Creando Presentes e Inovando Futuros, A.C.

1150. Mujeres Cristalinas, A.C.

1151. Mujeres en Positivo, A.C.

1152. Mujeres Organizadas en Pie de Lucha, A.C.

1153. Mujeres por la Democracia

1154. Mujeres por México en Chihuahua, A.C.

1155. Mujeres por un México con Equidad, A.C.

1156. Mundo de Talentos, A.C.

1157. Museo del Objeto del Objeto

1158. Museo Interactivo Tijuana, A.C. "El Trompo"

1159. Natura y Ecosistemas Mexicanos, A.C.

1160. Naturaleza y Cultura Sierra Madre, A.C.

1161. Naturalia, A.C.

1162. New Story

1163. New Ventures

1164. Nexum Médica, A.C.

1165. Nima Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato A.C.

1166. Niñas Sabias, A.C.

1167. Niño x Niño, A.C.

1168. Niños Creciendo con Amor, I.A.P.

1169. Niños de Bobashi, I.A.P.

1170. Niños de Cristal de Tlaxcala, A.C.

1171. Niños de Santa Fe, A.C.

1172. Niños Unidos de Tetitla, I.A.P.

1173. Niños y Niñas de la Sierra I.A.P.

1174. Niños y Niñas de México A.C. 1175. No + Pobreza Guanajuato

1176. NODOS: Espacios de reflexión sobre masculinidades, A.C.

1177. Noosfera Desarrollo Sustentabilidad Vida Digna, S.C.

1178. Nosotr@s por la Democracia (Nosotrxs)

1179. Notidisca MX 1180. NubeConsulting

1181. Nuestra Proeza, A.C. 1182. Nuestro Futuro, A.C.

1183. Nuevo Horizonte Emprendedor del Deporte Ciencia y Medicina Veterinaria para Guerrero, A.C.

1184. NZEHÑI A.C.

1185. Oasis del Desierto de Mexicali, A.C.

1186. Obra Beato Luis Guanella, A.C.

1187. Observatorio Ciudadano de León

1188. Observatorio de Designaciones Públicas

1189. Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán

1190. Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI en México

1191. Observatorio para la Competitividad y el Desarrollo de Sonora AC

1192. Ojos que Sienten, A.C.

1193. Ok´ox, soluciones sustentables

1194. One Life to Love in Baja

1195. Open Hábitat, A.C.

1196. Opera Misericordiae A.C. (Abre Tu Corazón)

1197. Operation Smile Mexico A.C.

1198. OPYSI, A.C. (Organización Psicoterapeutica,Tanatologica y de Salud Integral,para el Desarrollo Social ,Cultural y Legal del Individuo Asociacion Civil)

1199. Orfanatorio de Mazatlán, I.A.P.

1200. Organización Altruista El Zebedeo, A.C.

1201. Organización de Bienestar Social y Ambiental 1202. Organizacion ORT de México, I.A.P.

1203. Orgullo Xalapa por los Derechos Humanos, A.C.

1204. Origami NNA, A.C.

1205. Pacientes en Acción, A.C.

1206. Padre Alfredo Jacobo Rodríguez SJ, A.C.

1207. Pan y Vida El Samaritano, A.C.

1208. Parques Alegres, I.A.P. 1209. Participación Social México

1210. Pasitos Pre Escolar Especial, A.C.

1211. Paso de Esperanza A.C.

1212. Paso Firme De Los Mochis, I.A.P.

1213. Pastoral Social Caritas, A.C.

1214. Patronato Amigos De La Sierra De Arteaga Coahuila

1215. Patronato Casa Hogar Amparo

1216. Patronato Comedor de los Pobres de San Antonio

1217. Patronato Cuajimalpa I.A.P.

1218. Patronato de Apoyo Social, A.C.

1219. Patronato del Centro de Integración Juvenil Local Cozumel

1220. Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Allende, A.C.

1221. PATRONATO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, A.C.

1222. Patronato Internacional del Agua

1223. Patronato para la cintura y las artes de Cancún A.C.

1224. Patronato Pro Hospital Civil de Tijuana

1225. PATRONATO PRO INVIDENTES Y DÉBILES VISUALES A.C.

1226. Patronato pro-hogar del Niño de Irapuato

1227. Patronato residencial san vincent

1228. Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento, A.C.

1229. Peraj México A.C. 1230. Periodistas Desplazados México

1231. PIA PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

1232. Pilhuancalli Montessori Neuromotor AC

1233. Piña Palmera AC

1234. Plan Aurora Verde

1235. Plan B para el Desarrollo, A.C.

1236. Planeacion y Análisis Aplicado, AC ( PAASEC )

1237. Plantemos Conciencia AC

1238. PLANT-FOR-THE-PLANET AC

1239. Plataforma Nueva Generación, AC

1240. Poder ciudadano

1241. PODER CIUDADANO MX X MX

1242. Por el Derecho a Existir 1243. Por la superación de la mujer ac

1244. Por que todossomosiguales Porque todos somos diferentes

1245. Por un México con Amor propio (Criantia)

1246. POR UNA FAMILIA GLOBAL A.C.

1247. Por Una Vida Digna , Caminemos Juntos

1248. Posada EsperanzaA.C

1249. PQC STEM A.C.

1250. Práctica: laboratorio para la democracia

1251. Pro Ayuda a la Mujer Origen A.C. (Fundación Origen)

1252. PRO INFANCIA NEUROGENICA AC

1253. Pro Niños de la Calle I.A.P.

1254. Pro Ópera

1255. Proayuda a Niños con cáncer Luz de Vida AC

1256. PROAYUDA I.A.P.

1257. PROEDUCA SINALOA IAP

1258. Proeducacion IAP

1259. Programa de Ayuda para un Mejor control de la Diabetes Y una vida plena AC

1260. Programa de prevencion de accidentes play-safe

1261. Programa Generation Mexico, A.C.

1262. Programa Interinstitucional de Atención al Indígena

1263. Promesa Educativa para Mexico AC

1264. Promoción al Desarrollo Social A.C.

1265. Promoción Desarrollo y Calidad de Vida, A.C.

1266. Promoción Social Integral A. C.

1267. Promoción y acción comunitaria IAP

1268. Promotora de las Bellas Artes A.C.

1269. PROMOTORAS ÑHAHTO PARA UN DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

1270. Promotores Voluntarios de la Formación, IAP.

1271. Promotores Voluntarios del Hospital para el Niño Poblano A. C.

1272. Pronatura Mexico A.C

1273. Pronatura Veracruz A. C

1274. Prosociedad hacer bien el bien AC

1275. Proyecto Cantera Juntos por México A.C

1276. PROYECTO CARA FELIZ, A.C.

1277. Proyecto de Vida, I.A.P.

1278. Proyecto Fronterizo de Educacion Ambiental

1279. Proyecto Kayám, A.C.

1280. Proyecto Matatena A.C.

1281. Proyecto Patriota, A.C.

1282. Proyecto PERIPLO

1283. Proyecto Pi Pao Angelito de los niños

1284. Proyecto Roberto Alonso Espinosa

1285. Proyectos Integrales en Economía Sustentable Pies de la Tierra, AC

1286. Proyectos Laubach de alfabetización en México AC

1287. Psicología y Derechos Humanos PSYDEH, A.C..

1288. Puerta Abierta IAP

1289. PUERTAS Y BRAZOS ABIERTOS, MI TIERRA, A.C.

1290. Pure Earth México

1291. PVO México, A. C.

1292. Qualli Consultores 1293. Querer y Hacer

1294. Quiero Aprender por una Vida Digna AC

1295. RacismoMX

1296. RAÍCES, Análisis de Género para el Desarrollo, A.C.

1297. Recuperación Infantil de León A.C.

1298. RED AUTISMO AC

1299. Red de Acceso a la Cooperación Internacional en México A.C.

1300. Red de Apoyo por la Salud Mental AC

1301. Red de Asociaciones Altruistas de Puerto Vallarta y Bahia de Banderas

1302. Red de desaparecidos en Tamaulipas de pie hasta encontrarlos

1303. Red de Mujeres independientes de Cuautepec

1304. Red de organizaciones compesinos para el desarrollo sustentable del Estado de México

1305. Red de Personas Promotoras de Paz e Igualdad AC

1306. Red de productores,artesanos y ecoturismo asociación civil 1307. RED DE PROFESIONALES DE LA PSICOLOGIA DE Q. ROO A.C.

1308. RED DE TURISMO SUSTENTABLE Y DESARROLLO SOCIAL AC

1309. Red ExpoSocial A.C.

1310. Red Franciscana para Migrantes México

1311. Red Mexicana de Periodistas Ambientales

1312. Red Mujeres Previniendo la Violencia de Género

1313. Red Nacional de Refugios, AC

1314. Red nacional para la inclusión de personas ciegas y con baja visión (RENACBVI)

1315. Red no te calles cuéntalo

1316. Red Oaxaqueña por el VIH 1317. Red para la protección de los derechos humanos en la niñez y la juventud AC

1318. Red Social de Tijuana, I. B. P.

1319. Red Sonora de Apoyo Psicosocial en Crisis, a.c.

1320. REDIM 1321. REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México

1322. REDMAS Nayarit

1323. Reforestamos México, A.C.

1324. Refugia centro para la Conservación de la Ecobiodiversidad A.C

1325. REFUGIO PARA PERROS Y GATOS SAN JUAN DEL RIO

1326. Registro de Cáncer de BCS

1327. Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica I. A. P. 1328. REINGENIERIA HUMANA INTEGRAL

1329. Reinserta

1330. Reki Dan Evolucion Ideologica A.C.

1331. Remar Occidente

1332. Renacer Por Un Dia Nuevo AC

1333. RENACIMIENTO LA HIGUERA IAP 1334. RENOVACIÓN, UNIÓN DE FUERZAS, UNIÓN DE ESFUERZOS, A.C.

1335. REPLICA CONSORCIO GLOBAL DE COLABORACION AC

1336. Residencia Altata, A.C.

1337. Residencia de la tercera edad Nuevo Amanecer A.C.

1338. Residencia Rosa Fernandez Veraud I.A.P

1339. Resignifica en todos los sentidos

1340. Resiliente MX Ecosistemas y Comunidades Sostenibles A.C.

1341. Resorte A.C. 1342. Respirando con Valor

1343. Responde, Inclúyete como Diversidad y Vive tus Derechos AC

1344. Restauración, Salud y Prosperidad AC

1345. RETO A LA JUVENTUD MEXICO

1346. Reto Sin Fronteras A. C.

1347. Revive México AC

1348. Ríos Tarango

1349. Roca Fuerte AC

1350. Rojos de Atocan AC

1351. SACBÉ - Servicios Ambientales, Conservación Biológica y Educación A.C.

1352. Salud Fraternal I.A.P

1353. Salud Renal Integral Camilo de Lellis SaRI AC

1354. San Aelredo AC

1355. Sanando Heridas A.C.

1356. Sanmiguelenses Unidos

1357. Santa Lucia un camino de luz, esperanza y bienestar

1358. SANTA MARIA DEL MEXICANO DE COLON QRO IAP

1359. SARAHUARO A.C.

1360. Save the Children México, Sin Fronteras, IAP

1361. SCQ BIENHECHORES AC

1362. Seguridad Ciudadana por una Mejor Comunidad, A.C.

1363. SEHAC Salud Educacion Humanidad A.C.

1364. SELVA TEENEK, A.C.

1365. Semillas de Amor, Fundación para Niños Prematuros AC

1366. Seminario Teologico Bautista de Oaxaca A. C.

1367. SENDAS DE VICTORIA, A. C.

1368. Senderos IAP

1369. Sentit Nobis

1370. Sepamich a.c. "Servir Para Michoacán"

1371. Servi Museos

1372. Servicio Educativos del Bajio AC

1373. SERVICIO INTERNACIONAL PARA EL INTERCAMBIO JUVENIL

1374. Servicio Jesuita a Refugiados

1375. Servicio, Desarrollo y Paz, A.C

1376. SERVICIO, EDUCACIÓN Y DESARROLLO A LA COMUNIDAD IAP

1377. Servicios Humanísticos de Asistencia Espiritual y Emocional, ABP

1378. Servicios para el Desarrollo Humano Sustentable, A.C.

1379. Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA

1380. SEXUALIDADES AC

1381. She Wins México

1382. Sin Fronteras IAP

1383. Sinaloa Incluyente A.C.

1384. Sinergia por el Medio Ambiente

1385. Sinergia por la Paz

1386. SmartFish Rescate de Valor, AC

1387. Social Impact

1388. SocialTIC

1389. Sociedad Astronómica de Puebla A C.

1390. SOCIEDAD EN MOVIMIENTO, A.C. 1391. SOCIEDAD PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL; SIPRES.A.C.

1392. SOLIDARIDAD ED THOMAS, AC

1393. Somos Familia AC

1394. Somos Unión AC

1395. SOPEPPAM AC

1396. SOSAC, Sociedad Sostenible AC

1397. Sostenibilidad Global AC

1398. Suma por la Educación A.C.

1399. Suma, Sociedad Unida, IAP

1400. Sumar Salud Restando Kilos AC

1401. Súmate a una Causa

1402. Súmate al Amor A. C.

1403. Talentos de Mujer A.C

1404. Talleres incluyentes para la discapacidad intelectual C-integra

1405. Teatro & SIDA, A. C.

1406. TEDI AC 1407. Tejiendo Alianzas

1408. Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe

1409. Tendiendo Puentes AC

1410. Tepiltzin Corazón Privilegiado A.C

1411. Terapia Comunicabo AC

1412. TERRA PENINSULAR

1413. The Anglo Foundation

1414. Ticket for Change México

1415. Tierra En El Alma A.C.

1416. Tindelin A C

1417. Tlachtli Vértice Hidalguense A.C.

1418. Tlali bienestar y conservación

1419. Tlanemani - Mujeres Con Liderazgo A.C.

1420. Todas y todos ac

1421. TOKA Queretaro 1422. Toma el Control, A.C.

1423. Trans-Dífusion Asociación Civil

1424. Transformación Colectiva con Equidad AC

1425. Transformacion Social, TRASO, A.C.

1426. Transformando el Desarrollo y Crecimiento Integral, A.C.

1427. Transformemos desde la Raíz AC

1428. Trasplante y Vida IAP

1429. TREACHER COLLINS MEXICO AC

1430. Tseinan A.C.

1431. TURALES Turismo rural y educación social

1432. Tus Buenas Noticias IAP

1433. U B.A.K.A. CHILD PROTECTORS AC

1434. U NEEK'I KUXTAL A.C

1435. Ultura Integral Forestal A.C.

1436. Un Futuro con Esperanza IAP

1437. UN GESTO DE VIDA A.C

1438. Un Respiro para Ellos A.C.

1439. UNA AYUDA PARA TI MUJER MIGRANTE A.C

1440. una mano amiga en la lucha contra el sida ac

1441. UNA NUEVA ESPERANZA

1442. Una Oportunidad de Vida Sociedad de Transplantados AC

1443. Una Semilla para el cambio (Primera infancia)

1444. Una Sonrisa al Dolor AC

1445. Unidad Mexicana Para el Desarrollo Social UMEDE A. C.

1446. Unidos Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea, Francisco Casares Cortina, A.C.

1447. Unidos de Guadalajara, A.C.

1448. Unidos por Ainini AC

1449. UNIDOS POR AITANA

1450. UNIDOS POR LA NIÑEZ DE SONORA A.C UP

1451. Unidos por las Guacamayas A.C.

1452. UNIDOS POR MEXICO 1453. Unidos por ti sr AC 1454. Unidos Somos el Futuro

1455. Unidos Somos Iguales ABP

1456. unidOSC 1457. UNIENDO EXPERIENCIA Y JUVENTUD POR UN MUNDO MEJOR A.C

1458. Unión de comerciantes divina providencia a.c.

1459. Unión internacional por los derechos de todos ac

1460. Unión Neoleonesa de padres de familia

1461. UNION SOCIAL EMPRESARIAL MEXICO CELAYA AC (USEM BAJIO)

1462. Univeridad Campesina del Sur A.C.

1463. Universidad Iberoamericana Torreón

1464. Universidad Loyola del Pacifico AC

1465. Universidad YMCA

1466. Uno de Siete Migrando AC

1467. Upesac

1468. USAC

1469. UXLN AC

1470. Va por Ellos Hermosillo AC

1471. Ver Contigo AC, Instituto de Rehabilitacion a infantes con Discapacidad Visual

1472. Vías verdes a.c.

1473. VIDA EN ABUNDANCIA DE MEXICO

1474. VIDA Y FAMILIA AC

1475. Vida y Familia Culiacán, IAP

1476. Vida y Familia de Guadalajara AC

1477. Vida y Familia Guanajuato A.C

1478. Vida y Familia Juárez, AC

1479. VIDA Y FAMILIA MEXICO IAP

1480. Vida y Familia Monterrey A.B.P.

1481. VIDA Y FAMILIA NACIONAL, A.C.

1482. VIDA Y FAMILIA SONORA I.A.P.

1483. Vifac AC

1484. Vigilancia Ciudadana BC, AC

1485. VILLA DE LOS NIÑOS

1486. VILLAS JUAN PABLO AC

1487. Vínculos de apoyo para lograr la recuperación autista en Puebla AC

1488. Visión Compartida A.C.

1489. VISTETE PARA TRIUNFAR AC

1490. Vive Mujer AC

1491. Viviendo con esperanza para el futuro

1492. Viviendo por Un Mañana Mejor A.C.

1493. Vivir Mejor Irapuato A.C.

1494. VOCALTERRA A.C.

1495. VOCES DE LIBERTAD PARA EL MUNDO

1496. Voces de Libertad para el Mundo A.C

1497. Voluntariado CIMA ISP 1498. Voluntarias Vicentinas Albergue La Esperanza, I.A.P.

1499. Voluntarias Vicentinas de la Santa cruz del Pedregal

1500. Voy de tu mano

1501. Water Adaptive Sports, A.C.

1502. Wingu

1503. World Visión México

1504. XA VIVE 1505. Xine, A.C.

1506. XiudadanosMx

1507. yCo. Centro de Fortalecimiento

1508. YEI. Arte para la Paz y DH 1509. Yo Reciclo, A.C. (En Los Cabos, BCS)

1510. Yocatl Consejo para la Conservación de la Biodiversidad de los Pueblos Indígenas AC

1511. Yocoya Centro Comunitario de Lo de Marcos

1512. Yohualichan AC

1513. Yolia niñas de la calle AC

1514. YouthBuild México, A. C.

1515. YZ PROYECTOS DE DESARROLLO A.C.

1516. Zihuame Mochilla A.C.

