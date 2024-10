La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la economía de México está “fuerte” y “bien”, además que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó recursos suficientes para el cierre de año.

En su conferencia de prensa de este viernes 4 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum refirió que su gobierno prepara el paquete económico para presentarlo en noviembre al Congreso.

“La economía de México está fuerte (...) La economía de México está bien, está fuerte, eso se logró con el humanismo mexicano y por eso vamos a continuar con la política de fortalecimiento del mercado interno”, mencionó la presidenta Sheinbaum.

“Vamos a cerrar bien, hay recursos, el presidente López Obrador se aseguró de que hubiera recursos suficientes para un buen cierre de año. Y el próximo año, como lo dijimos, estamos planteando una disminución del déficit y esquemas también de mejora de la recaudación, que no tiene que ver con reforma fiscal, sino mejoras en en aduanas, en el propio SAT y algunas acciones importantes que vamos a desarrollar para poder incrementar aún más los ingresos, además de seguir con que no haya condonación de impuestos y que no haya evasión fiscal”, agregó.

