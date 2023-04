Nueva York.- El expresidente Donald Trump se entregó este martes a la Fiscalía de Manhattan para que le lean los más de 30 cargos por los que ha sido imputado en relación con el pago a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, según la cadena CNN.

El expresidente debió pasar primero por la sede de la Fiscalía, en una operación que incluye teóricamente la toma de huellas dactilares y la fotografía de frente y de perfil, antes de comparecer ante el juez.

En su red social, Truth Social, Trump posteó que "esto es surrealista. WOW, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos. MAGA (Make America Great Again!"

Acusan a Trump por sobornar a la actriz Stormy Daniels

Este martes se lleva a cabo la lectura de cargos en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien enfrenta múltiples investigaciones; el exmandatario será procesado por los presuntos sobornos realizados a la actriz porno Stormy Daniels en un juzgado de Manhattan, en Nueva York.

Trump, quien fue acusado dos veces por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pero nunca condenado en el Senado de ese país, es el primer exmandatario en enfrentar cargos penales.



