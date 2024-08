Tras la denuncia de Fabiola Yáñez, expareja de Alberto Fernández, por violencia machista contra el expresidente argentino, se difundieron fotos y chats que forman parte de las pruebas incluidas en la acusación presentada por la exprimera dama ante la Justicia.

Las imágenes fueron publicadas primero por Infobae y retomadas por el diario argentino La Nación. Yáñez, que entonces fungía como primera dama le enviaba las fotos al entonces mandatario reprochándole su actitud violenta.

Las fotos difundidas de Fabiola Yáñez. Foto: La Nación. GDA

También se difundió una conversación de WhatsApp con Fernández en la que ella le decía: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y me golpeas físicamente. No hay explicación”.

En las capturas de la conversación también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

Este es el contenido de los chats difundidos por el diario argentino La Nación:

-Fabiola Yáñez: Ya iré.

-Alberto Fernández: Me siento mal físicamente.

-Fabiola Yáñez: Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación.

-Alberto Fernández: Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení.

-Fabiola Yáñez: Me volvés a golpear. Estás loco.

-Alberto Fernández: Me siento mal.

-Fabiola Yáñez: Venís golpeándome hace tres días seguidos.

-Alberto Fernández: Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal

-Fabiola Yáñez: Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste.

La denuncia por violencia de género fue presentada el martes ante el juez Julián Ercolini por supuestos actos de violencia física y psicológica que se mantienen hasta la actualidad. Luego de esa primera presentación, el magistrado ordenó de inmediato medidas de restricción contra el expresidente, quien reside en Buenos Aires, y que incluyen, entre otras, la prohibición a salir del país y reforzar la custodia de la denunciante. También se le impidió acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja y se lo intimó a cesar las intimidaciones hacia Yáñez.

De acuerdo con La Nación, Pablo Galindez, medio hermano de Fernández se instaló a vivir con él, preocupado por su situación tras la denuncia.

Fernández ha negado las acusación en su contra. A La Nación le dijo que “es todo falso” y que lo demostrará “ante la Justicia”. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales se expresó en el mismo sentido y reafirmó que aportará en los tribunales “las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”. También, dijo que no planea hacer declaraciones públicas para no exponer a su familia, incluida “la propia Fabiola”.

Tras la denuncia, Fernández se convirtió en el primer expresidente argentino acusado de violencia de género. La denuncia tiene como agravante que las presuntas agresiones se cometieron cuando él era jefe de Estado, y en la residencia presidencial. Presentada la demanda, el actual gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ordenó reemplazar y reforzar la custodia policial que tiene Yáñez, quien desde que Fernández terminó su periodo presidencial, reside en Madrid, tras separarse de él. De ser declarado culpable podría ser condenado a entre seis meses y dos años de prisión, por violencia de género.

*Con información de La Nación/GDA

