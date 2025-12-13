Más Información

Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango; restituye 3 mil hectáreas de tierra a pueblos indígenas

Exgobernador César Duarte comparece en el Altiplano; jueza decidirá vinculación a proceso por lavado de dinero

EU pide a inmigrantes en el país que se "vayan a casa"; "es lo más humano que puede hacer": Homan

“Queremos que sea mínima”, dice Secretario de Seguridad capitalina sobre presencia de policías en Marcha de la Generación Z de este domingo

La FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial 2026 en apenas 24 horas

El chino Zhenli Ye Gon obtiene amparo para saber la fecha exacta de su captura en EU; empresario sigue en el Altiplano

Sin sesgo ni consigna en caso María Amparo Casar, asegura FGR; indagatoria se judicializó en septiembre

Matan a balazos al Director Jurídico del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca; fue asesinado durante un operativo alcoholímetro

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

AICM admite “fallas recurrentes” en puntos de revisión y accesos

México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

Costo del Metro se mantendrá en 5 pesos en 2026, asegura Clara Brugada

El presidente de Cuba, , señaló que el (PCC, único legal) debe “exigirse a sí mismo una manera distinta de funcionar” en medio de la “guerra económica y mediática” que a su juicio enfrenta la isla.

“Todo lo que hemos discutido aquí hasta esta parte del Pleno (…), quedaría en palabras vacías si el Partido no se exige a sí mismo una manera distinta de funcionar en estos tiempos”, dijo el también primer secretario del PCC, según reportó la televisión estatal.

La reunión del PCC comenzó en la mañana a puertas cerradas y sin comparecencias a los medios con una , en medio de la grave crisis que atraviesa la isla desde hace más de cinco años.

El gobernante cubano insistió en que Cuba padece una “guerra económica y mediática”, así como “presiones” impuestas por las sanciones económicas de Estados Unidos. Foto: iStock
El gobernante cubano insistió en que Cuba padece una “guerra económica y mediática”, así como “presiones” impuestas por las sanciones económicas de Estados Unidos. Foto: iStock

“Nosotros no nos podemos permitir en las condiciones actuales, y estoy hablando desde la actitud del Partido (…), que el burocratismo, el formalismo y la inercia sigan siendo frenos”, agregó Díaz-Canel.

El gobernante cubano insistió en que Cuba padece una “guerra económica y mediática”, así como “presiones” impuestas por las sanciones económicas de Estados Unidos que, agregó, “se han recrudecido”.

Al respecto, el secretario de Organización del PCC, Roberto Morales, afirmó que “aunque somos conscientes de que el bloqueo (embargo) es el principal obstáculo al desarrollo, no podemos desconocer que existen problemas consecuencia de errores, desviaciones y tendencias negativas”.

Añadió que esos problemas “comprometen el propósito de avanzar”, y criticó que en temas como el alimentario el país esté “muy lejos” de alcanzar objetivos como elevar la producción.

Una mujer compra sopa a un vendedor ambulante durante un corte de energía en La Habana, el lunes 21 de octubre de 2024. Foto: AP
Una mujer compra sopa a un vendedor ambulante durante un corte de energía en La Habana, el lunes 21 de octubre de 2024. Foto: AP

Programa anticrisis

El pleno del PCC también evalúa el programa de ajuste económico anunciado en 2023 y puesto en marcha desde 2024 que abarca, entre otras cosas, un aumento de más del 400% en el precio de los combustibles, importantes recortes en el gasto público y una dolarización parcial de la economía.

Al respecto, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, sostuvo que el denominado oficialmente “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía” se ha “ejecutado” en “condiciones limitadas”, según un reporte del portal web oficial Cubadebate.

“(El programa) se ha tenido que ejecutar en condiciones limitadas, con disponibilidad reducida de servicios eléctricos, combustible, acceso restringido a divisas convertibles y presiones inflacionarias generadas por la combinación de factores externos e internos”, indicó Marrero.

El programa de ajuste económico anunciado en 2023 y puesto en marcha desde 2024 abarca, entre otras cosas, un aumento de más del 400% en el precio de los combustibles. Foto: Archivo / Agencias
El programa de ajuste económico anunciado en 2023 y puesto en marcha desde 2024 abarca, entre otras cosas, un aumento de más del 400% en el precio de los combustibles. Foto: Archivo / Agencias

El jefe del Gobierno, encargado de presentar las reformas hace dos años, agregó que están alineadas “con las prioridades estratégicas, pero su éxito dependerá de la capacidad de jerarquizar tareas, ejecutar con mayor disciplina, reducir la dispersión, integrar actores y asegurar recursos esenciales, especialmente en energías, divisas y producción nacional”.

Cuba lleva sumida en una grave crisis desde hace cinco años con escasez de productos básicos, alta inflación, la dolarización parcial de la economía y largos apagones.

La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y fallidas políticas económicas y monetarias han agravado los problemas estructurales de la economía nacional que ya se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales.

A ello se suma el actual brote epidémico de y chikunguña con miles de casos detectados, severos síntomas, un pronóstico desfavorable en el corto plazo y, hasta la fecha, al menos 47 muertes, en su mayoría menores de edad.

