Tres presuntos miembros de Hamas, sospechosos de haber adquirido armas destinadas a "atentados mortales contra establecimientos israelíes o judíos en Alemania", fueron arrestados el miércoles en Berlín, anunció la fiscalía federal alemana.

Durante los arrestos "se descubrieron un fusil de asalto AK-47, varias pistolas y una gran cantidad de municiones", precisó la institución.

El ministerio público identificó a los tres hombres como Abed Al G. y Ahmad I., ambos "ciudadanos alemanes", así como Wael F. M., "nacido en Líbano".

Lee también Ejército de Israel lanza "última" advertencia para que residentes huyan de Ciudad de Gaza

Según la fiscalía se dedicaban a la adquisición de "armas de fuego y municiones" en Alemania en nombre del movimiento islamista palestino.

Serán presentados el jueves ante un juez de instrucción que deberá decidir sobre las solicitudes de detención provisional emitidas por la fiscalía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc