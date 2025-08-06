Más Información

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Detienen a presunto integrante del Cártel de Sinaloa en El Paso, Texas; escapó de cárcel de EU

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Se le quiebra la voz al ministro Laynez en última sesión de la Segunda Sala de la Corte; “fue un honor”, expresa

José Luis Rodríguez, especialista en lo laboral y autonombrado allegado de AMLO y Sheinbaum... ahora en Seguridad

Lorenzo Córdova gana amparo para ser eliminado de libros de la SEP; Corte ordena reeditar textos

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

"Lord Elevador": difunden video de brutal agresión contra mujer en Cuajimalpa; abogados agradecen atención de fiscalías de CDMX y Edomex

Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital; padece problemas respiratorios

Un presunto integrante del fue arrestado en El Paso, Texas, informó el Centro Nacional Contraterrorismo (NCTC) de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI). Jaime René Huereca Casavantes fue reaprehendido el pasado 1 de agosto.

Huereca escapó de una prisión estadounidense en 1997 y huyó a México, donde pasó más de dos décadas en el a gran escala y blanqueando dinero para el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales transnacionales.

Su arresto supone un duro golpe a las operaciones del cártel y subraya la continua amenaza que representan las organizaciones terroristas extranjeras (OTE), indica un comunicado del NCTC.

“Me enorgullece la labor del NCTC y de la Comunidad de Inteligencia para proporcionar inteligencia crucial a nuestros aliados en las fuerzas del orden, de modo que podamos librar a nuestro país de esta amenaza”, declaró Joe Kent, director del NCTC . “Gracias a la Orden Ejecutiva del presidente Trump que designa a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, ahora podemos aplicar un enfoque integral del gobierno para desmantelar las letales operaciones de fentanilo y drogas ilícitas del Cártel de Sinaloa y proteger al país de las bandas y cárteles terroristas extranjeros”.

La operación se realizó por los socios del NCTC, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos.

La administración Trump dijo el miércoles que los arrestos de los principales líderes criminales seguirán siendo una máxima prioridad.

“Localizar y arrestar a presos federales fugados es una misión fundamental del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Somos implacables. Ningún culpable escapará de la justicia, y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos no descansará hasta encontrarlo y devolverlo a prisión para que cumpla su condena federal legal”, declaró el director del USMS, Gadyaces S. Serralta.

Según el comunicado, "el NCTC está aplicando dos décadas de experiencia en antiterrorismo para liderar la Comunidad de Inteligencia y ayudar a las fuerzas del orden, como el Servicio de Monitoreo de Estados Unidos (USMS), a combatir a los cárteles y bandas designados como FTO, responsables de inundar Estados Unidos con fentanilo letal y otras drogas ilícitas".

