El gobierno estadounidense podría convertirse en accionista de empresas del , en particular de Lockheed Martin, como hizo recientemente con el fabricante de , indicó el martes el secretario de Comercio Howard Lutnick.

"Hay una enorme discusión respecto a la defensa. Lockheed Martin obtiene el 97% de sus ingresos gracias al gobierno estadounidense", destacó Lutnick, entrevistado en el canal de televisión CNBC.

"Básicamente, ellos son un brazo del gobierno estadounidense", lanzó.

El funcionario precisó que el secretario de Defensa, , y sus equipos, estaban "en ello" y que "están considerando" la entrada del Estado estadounidense en el capital de los grupos de defensa del país.

"Como lo hicimos durante su primer mandato, seguimos teniendo una relación sólida con el presidente Trump y su administración para reforzar nuestra defensa nacional", se limitó a comentar un portavoz de Lockheed Martin a la AFP.

prefirió no comentar y otras grandes empresas del sector contactadas por la AFP -Northrop Grumman, GE Aerospace, RTX y General Dynamics- no han reaccionado de inmediato.

Hacia las 17H45 GMT, las acciones del sector avanzaban en la bolsa de tras las declaraciones de Lutnick, especialmente Lockheed (+1,59%), RTX (+1,12%), Northrop (+1,14%) y GE Aerospace (+1,73%).

