Las acciones de Intel están cayendo antes de la apertura de los mercados el jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en una publicación en redes sociales que el CEO del fabricante de chips debe renunciar.

"El CEO de Intel está altamente CONFLICTUADO y debe renunciar de inmediato. No hay otra solución a este problema. ¡Gracias por su atención a este problema!", escribió Trump en Truth Social.

Trump hizo la publicación después de que el senador Tom Cotton enviara una carta al presidente de Intel, Frank Yeary, expresando su preocupación por las inversiones y vínculos del CEO, Lip-Bu Tan, con empresas de semiconductores que, según se informa, están vinculadas al Partido Comunista Chino y al Ejército Popular de Liberación.

Lip-Bu Tan, CEO de Intel. Foto: especial

Lee también Trump pide renuncia del CEO de Intel, fabricante de chips; señala conflicto de intereses y vínculos con empresas chinas

En la carta, Cotton destacó específicamente el reciente liderazgo de Tan en Cadence Design Systems. La empresa tecnológica admitió en julio haber vendido sus productos a la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China, en violación de los controles de exportación de Estados Unidos.

Cotton escribió en la carta: "En marzo de 2025, Intel nombró a Lip-Bu Tan como su nuevo CEO. Se informa que el señor Tan controla docenas de empresas chinas y tiene participación en cientos de firmas chinas de manufactura avanzada y chips. Al menos ocho de estas empresas, según se informa, tienen vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China".

Las acciones de Intel cayeron más del 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc